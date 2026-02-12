Τασούλας για Παπαληγούρα: «Υπηρέτησε τη χώρα από θέσεις ευθύνης με αφοσίωση και συνέπεια»

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του πρώην υπουργού και βουλευτή Κορινθίας, Αναστάση Παπαληγούρα, εξέφρασε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο κ. Τασούλας στάθηκε ιδιαίτερα στην πολιτική συγκρότηση και το ήθος του Αναστάση Παπαληγούρα, σημειώνοντας πως σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του πορεύθηκε με υψηλό αίσθημα καθήκοντος, έχοντας ως οδηγό την παρακαταθήκη του πατέρα του, Παναγή Παπαληγούρα.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του πρώην βουλευτή Κορινθίας και υπουργού, Αναστάση Παπαληγούρα. Στην πολιτική διαδρομή του, με οδηγό την παρακαταθήκη του πατρός του, Παναγή Παπαληγούρα, πρυτάνευσε η αίσθηση καθήκοντος και η έγνοια για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και τον πολιτισμό.

Υπήρξε ένας ουσιαστικός γνώστης του Ευρωπαϊκού Δικαίου και της Νομισματικής ιστορίας. Η συνεισφορά του στον δημόσιο βίο χαρακτηρίστηκε από σεμνότητα, σοβαρότητα, κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό στη διαφορετική άποψη. Υπηρέτησε τη χώρα από θέσεις ευθύνης με αφοσίωση και συνέπεια.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

