Κίνα: Ανακάλυψαν δεινόσαυρο 28 μέτρων – Ένας νέος κυρίαρχος της Ιουράσιας περιόδου

Η επιστημονική έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Scientific Reports», παρουσιάζει τον Tongnanlong zhimingi, έναν δεινόσαυρο με εξαιρετικά μακρύ λαιμό που ανήκει στην οικογένεια των Μαμενχισαυρίδων (Mamenchisauridae). Το εύρημα θεωρείται σταθμός για τη μελέτη της κατανομής των γιγάντιων ειδών στην Ασία και την κατανόηση της ανατομίας τους.

Τα χαρακτηριστικά του «γίγαντα» της Σιτσουάν

Τα απολιθώματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών έργων στην περιοχή Tongnan, εντός της λεκάνης Σιτσουάν. Παρά το γεγονός ότι ο σκελετός είναι ημιτελής, τα οστά που ανακτήθηκαν (σπόνδυλοι, τμήματα της ωμοπλάτης και των πίσω άκρων) επέτρεψαν στους επιστήμονες να προβούν σε σημαντικές διαπιστώσεις:

Εκτιμώμενο μέγεθος: Ο δεινόσαυρος υπολογίζεται ότι είχε μήκος από 23 έως 28 μέτρα .

Ανατομική μηχανική: Οι σπόνδυλοι φέρουν κοιλότητες αέρα και περίπλοκα συστήματα οστικής ενίσχυσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά δείχνουν πώς το είδος κατάφερνε να μειώνει το βάρος του σκελετού του χωρίς να θυσιάζει τη σταθερότητα και την κινητικότητά του.

Διατροφική προσαρμογή: Ο μακρύς λαιμός του τού επέτρεπε να προσεγγίζει πηγές τροφής σε μεγάλο εύρος, δίνοντάς του πλεονέκτημα στο οικοσύστημα της εποχής.

Η πρόκληση της μέτρησης

Ο υπολογισμός των διαστάσεων ενός ζώου από αποσπασματικά ευρήματα αποτελεί πρόκληση. Η ερευνητική ομάδα εφάρμοσε συγκριτικές τεχνικές, χρησιμοποιώντας ως μέτρο αναφοράς το μέγεθος της ωμοπλάτης και της περόνης, συγκρίνοντάς τα με συγγενικά είδη. Ακόμη και με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις, ο Tongnanlong zhimingi συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα άτομα που έχουν εντοπιστεί ποτέ στην περιοχή.

Ένα πλούσιο και αρχαίο οικοσύστημα

Τα ευρήματα προέρχονται από τον σχηματισμό Suining, μια περιοχή που κατά την Ιουράσια περίοδο χαρακτηριζόταν από ρηχές λίμνες και σχετικά ξηρό κλίμα. Η συνύπαρξη του νέου είδους με άλλα σαυρόποδα, χελώνες και μαλάκια του γλυκού νερού υποδηλώνει ένα περιβάλλον με πολλαπλούς οικολογικούς θύλακες.

Παράλληλα, η ανακάλυψη συγγενικών ειδών στην Αφρική θέτει υπό αμφισβήτηση την παλαιότερη υπόθεση περί απομόνωσης της Ασίας, υποδεικνύοντας πιο σύνθετα βιογεωγραφικά δίκτυα κατά την αρχαιότητα.

*Με πληροφορίες από okdiario.com

