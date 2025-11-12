Εκδρομή γεωλογίας μετατρέπεται σε ανακάλυψη δεινοσαύρων

Τα απολιθώματα που βρέθηκαν κατά τύχη, δείχνουν ότι το είδος έζησε σε πιο διευρυμένη έκταση από αυτή που θεωρούσαν οι επιστήμονες

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής John Kanip
Ο ερευνητής του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Ελ Πάσο, καθηγητής γεωλογίας Τζέισον Ρίκετς διεξήγαγε επιτόπια έρευνα στον Ερευνητικό Σταθμό Indio Mountains του UTEP όταν παρατήρησε κομμάτια οστού να διαβρώνονται από μαλακό σχιστόλιθο. Τα θραύσματα αποδείχθηκαν ότι ήταν μέρος του Τενοντόσαυρου, ενός φυτοφάγου δεινόσαυρου που έζησε περίπου 115 εκατομμύρια χρόνια πριν, κατά την Πρώιμη Κρητιδική περίοδο .

Ο Ρίκετς παρατήρησε για πρώτη φορά τα απολιθώματα το φθινόπωρο του 2023, ενώ χαρτογραφούσε τη γεωλογία της περιοχής με έναν μεταπτυχιακό φοιτητή.

«Συνειδητοποίησα ότι ήταν απολιθώματα λόγω του σχήματος και όταν μάζεψα μερικά από αυτά, είχαν μια σπογγώδη υφή όπως τα οστά».

Ο Ρίκετς άφησε πίσω του το μεγαλύτερο μέρος του υλικού, αλλά επέστρεψε λίγες εβδομάδες αργότερα με τη σύζυγό του και τα παιδιά του για να διερευνήσει περαιτέρω. «Καταλήξαμε να βρούμε πολλά οστά και θραύσματα οστών που χρησιμοποιήθηκαν για την αναγνώριση του είδους του δεινοσαύρου», είπε.

Η ανακάλυψη, που περιγράφεται σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Επιστημών του Νέου Μεξικού, περιλαμβάνει τρεις ουραίους σπονδύλους και μέρος ενός μηριαίου οστού. Τα οστά ανακτήθηκαν από τον σχηματισμό Γιούκα, ένα γεωλογικό στρώμα που διατηρεί αρχαία αποθέματα ποταμών και λιμνών.

Οι ερευνητές λένε ότι τα απολιθώματα επιβεβαιώνουν ότι ο Τενοντόσαυρος - γνωστός προηγουμένως από τοποθεσίες στη Γιούτα, το Ουαϊόμινγκ και το βόρειο-κεντρικό Τέξας - έζησε πολύ πιο νότια και δυτικά από ό,τι πίστευαν οι επιστήμονες.

«Αυτή η ανακάλυψη επεκτείνει την γνωστή περιοχή εξάπλωσης του Τενοντόσαυρου νοτιοδυτικά από ό,τι έχει καταγραφεί προηγουμένως», δήλωσε ο Ρίκετς. «Μέχρι τώρα, απολιθώματα αυτού του είδους ήταν γνωστά κυρίως από τοποθεσίες βορειότερα και ανατολικά, όπως η Γιούτα και το Ουαϊόμινγκ. Αυτό το εύρημα δείχνει ότι ο Τενοντόσαυρος έζησε νότια μέχρι το Δυτικό Τέξας ».

