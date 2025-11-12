Λίλι Κόλινς: Η «Emily in Paris» στα Πετράλωνα για γύρισμα γερμανικού περιοδικού μόδας

Στην Ελλάδα βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης (12/11) η Λίλι Κόλινς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» βρέθηκε στην πλατεία Μερκούρη στα Πετράλωνα, όπου πραγματοποίησε γύρισμα στο πλαίσιο της συνεργασίας της με γερμανικό περιοδικό μόδας.

Για τις ανάγκες του γυρίσματος αξιοποιήθηκαν δύο καταστήματα της περιοχής, το ένα ως καμαρίνι και το δεύτερο ως σετ. Η παραγωγή ζήτησε τη «δέσμευση» και τρίτου καταστήματος, ο ιδιοκτήτης του οποίου αρνήθηκε.

Το γύρισμα ξεκίνησε στις 8:00 και θα ολοκληρωνόταν στις 17:00.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στόχος της παραγωγής ήταν τα γυρίσματα να πραγματοποιηθούν υπό άκρα μυστικότητα, κάτι που τελικά δεν συνέβη, αφού από το πρωί της Τετάρτης (12/11) κάτοικοι και καταστηματάρχες παρακολουθούν τα γυρίσματα της 36χρονης πρωταγωνίστριας του «Emily in Paris». Πολλοί από τους οποίους, μάλιστα, δεν είχαν ενημέρωση και ξαφνιάστηκαν όταν είδαν την πλατεία Μερκούρη να έχει μετατραπεί σε «κινηματογραφικό σετ».

Στο πλευρό της Μέγκαν Μαρκλ η Λίλι Κόλινς

Η Λίλι Κόλινς θα πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη ταινία των Amazon MGM Studios, «Close Personal Friends», στην οποία θα δούμε και τη δούκισσα του Σάσσεξ, Μέγκαν Μαρκλ. Στο καστ συμμετέχουν, επίσης, οι ηθοποιοί: Μπρι Λάρσον, Τζακ Κουέιντ και Χένρι Γκόλντινγκ.

Ο ρόλος αυτός σηματοδοτεί την επιστροφή της Μέγκαν στην υποκριτική μετά την είσοδό της στην βασιλική ζωή.

Η τελευταία εμφάνιση της Μέγκαν ήταν στη σειρά «Suits», την οποία εγκατέλειψε πριν από οκτώ χρόνια, μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα της με τον πρίγκιπα Χάρι.

Διαβάστε επίσης