Κρις Τζένερ: Γιόρτασε τα 70 της χρόνια με ένα θεματικό πάρτυ - Οι εντυπωσιακοί καλεσμένοι

Η Κρις Τζένερ έγινε 70 και γιόρτασε με ένα θεματικό πάρτι τα γενέθλια της. Στο πάρτυ με θέμα τον Τζέιμς Μποντ, έδωσαν το «παρών» αρκετοί ηθοποιοί του Χόλιγουντ.

Μία ημέρα μετά τα γενέθλιά της, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου η Τζένερ ανάρτησε στο Instagram στιγμιότυπα από τη βραδιά, όπου διασκέδασε με διάσημους φίλους της. Το πάρτι πραγματοποιήθηκε στην πολυτελή έπαυλη του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ στο Μπέβερλι Χιλς.

https://www.instagram.com/p/DQ3E5VwEdz2/

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Κρις Τζένερ πόζαρε χαμογελαστή με μία κόκκινη τουαλέτα δίπλα στον σύντροφό της Κόρι Γκαμπλ, ο οποίος κρατούσε ένα πούρο.

«Μαγική βραδιά γιορτάζοντας τα 70ά μου γενέθλια με την όμορφη οικογένειά μου και φίλους», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.