Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα πούλησε το ιδιωτικό του νησί στη Μπελίζ

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα φτάνει στην τελετή απονομής του 50ου Βραβείου AFI Life Achievement Award που του απονεμήθηκε το Σάββατο 26 Απριλίου 2025, στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες.

Ο θρυλικός σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα, ο οποίος αποφάσισε να βάλει σε δημοπρασία επτά ρολόγια από την προσωπική του συλλογή τον Οκτώβριο, αναγκάστηκε να πουλήσει ένα ακόμη από τα υπάρχοντά του, αφού η τελευταία του ταινία «Megalopolis» δεν είχε τα έσοδα που περίμενε. Ο λόγος για το ιδιωτικό του νησί στη Μπελίζ στις βορειοδυτικές ακτές της Καραϊβικής, όπου έκανε συχνά διακοπές.

Η περιοχή, που ονομάζεται Coral Caye, είναι έκταση 10 στρεμμάτων, έχει μήκος οκτώ μίλια, απέχει 25 λεπτά με σκάφος από την ηπειρωτική χώρα και είναι αυτάρκης με δεξαμενές νερού και ηλιακούς συλλέκτες.

Κάποτε ήταν αλιευτικός καταυλισμός, αλλά μετατράπηκε σε ένα από τα οικογενειακά καταφύγια του Κόπολα.

Τα τελευταία εννέα χρόνια, ο σκηνοθέτης είχε μισθώσει το νησί, ωστόσο, η μίσθωση έληξε τον περασμένο μήνα και τώρα το πουλήθηκε έναντι 1,8 εκατομμύρια δολαρίων.

Το νησί του Φράνσις Φορντ Κόπολα Terry Tao μέσω San Francisco Chronicle

Το νησί θα μετατραπεί σε θέρετρο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της San Fransisco Chronicle, ένας επιχειρηματίας από τη Γουατεμάλα έχει πλέον αγοράσει το νησί, με σχέδια να το μετατρέψει σε θέρετρο.

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα επένδυσε 120 εκατομμύρια δολάρια από δικά του χρήματα για την ταινία «Megalopolis», η οποία απέφερε έσοδα μόλις 14,4 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Άνταμ Ντράιβερ, Σάια ΛαΜπέφ, Όμπρεϊ Πλάζα, Ναταλί Εμάνουελ και Τζον Βόιτ.

Κατά την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών του 2024, ο σκηνοθέτης μίλησε για την ακριβή παραγωγή. «Τα παιδιά μου, χωρίς εξαίρεση, έχουν υπέροχες καριέρες χωρίς περιουσία. Είμαστε καλά. Δεν έχει σημασία» είπε ο Κόπολα. «Όλοι εσείς εδώ: Τα χρήματα δεν έχουν σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι οι φίλοι. Ένας φίλος δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ. Τα χρήματα μπορεί να εξανεμιστούν» τόνισε.

