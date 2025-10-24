Φράνσις Φορντ Κόπολα: Πουλάει 7 ρολόγια του για να «ρεφάρει» τη ζημιά από την ταινία «Megalopolis»

Ο θρυλικός σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα έβαλε σε δημοπρασία επτά ρολόγια από την προσωπική του συλλογή, αφού η τελευταία του ταινία δεν είχε τα έσοδα που περίμενε.

Ο 86χρονος σκηνοθέτης, βραβευμένος με Όσκαρ, έβαλε σε δημοπρασία τα προσωπικά του αντικείμενα στον οίκο δημοπρασιών Phillips, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την πώληση στις 6 και 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Η πώληση των αντικειμένων του Κόπολα θα τον βοηθήσει να ανακτήσει μέρος των χρημάτων που έχασε από την ταινία «Megalopolis» του περασμένου έτους, η οποία κόστισε πάνω από 120 εκατομμύρια δολάρια και απέφερε μόνο 14,3 εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο. Ο σκηνοθέτης επέλεξε να χρηματοδοτήσει ο ίδιος το έργο του, αντί να συνεργαστεί με κάποιο στούντιο.

Δείτε το trailer του «Megalopolis»:

Μεταξύ των ρολογιών που θα διατεθούν σύντομα προς πώληση βρίσκεται ένα μοναδικό ρολόι που σχεδίασε ο Κόπολα σε συνεργασία με τον διάσημο ωρολογοποιό François-Paul Journe και κοστίζει ένα εκατομμύριο ευρώ. Το F.P. Journe FFC Prototype διαθέτει ένα μαύρο τιτανικό χέρι που μοιάζει με ανθρώπινο, του οποίου τα δάχτυλα και ο αντίχειρας κινούνται για να δείξουν τις διαφορετικές ώρες.

Δείτε το ρολόι:

«Μιλώντας με τον Φράνσις το 2012 και ακούγοντας την ιδέα του για τη χρήση ενός ανθρώπινου χεριού για να δείξει την ώρα, εμπνεύστηκα να δημιουργήσω ένα ρολόι που δεν θα μπορούσα ποτέ να είχα φανταστεί μόνος μου», δήλωσε ο Journe στο περιοδικό People. «Η πρόκληση ήταν τεράστια – ακριβώς το είδος του ωρολογοποιικού έργου που λατρεύω».