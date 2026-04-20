Emily in Paris: Πότε ξεκινούν γυρίσματα σε Μύκονο και Σαντορίνη

Η Ελλάδα φαίνεται πως μπαίνει στο κάδρο της 6ης σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Emily in Paris», με τη Μύκονο και τη Σαντορίνη να συγκαταλέγονται στους πιθανότερους νησιωτικούς προορισμούς όπου θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, με την Αθήνα να εμφανίζεται επίσης ως μία από τις τοποθεσίες που εξετάζονται για τον νέο κύκλο της σειράς.

Μετά τη Ρώμη, το Σεν Τροπέ, τη Βενετία και άλλους εμβληματικούς προορισμούς, το ενδεχόμενο μεταφοράς μέρους της δράσης στην Ελλάδα ενισχύει το ενδιαφέρον γύρω από τη νέα σεζόν και βάζει τη Μύκονο σε μια διεθνή συζήτηση υψηλής προβολής.

Το σενάριο φαίνεται να συνδέεται και με την εξέλιξη της πλοκής, καθώς στο τέλος της προηγούμενης σεζόν η Ελλάδα είχε ήδη εμφανιστεί ως σημείο αναφοράς για την ιστορία των βασικών χαρακτήρων. Αυτό ενισχύει την αίσθηση ότι η επιλογή ελληνικών τοπίων δεν θα είναι τυχαία ή απλώς διακοσμητική, αλλά ενδέχεται να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο στη συνέχεια της αφήγησης.

'Emily in Paris' is heading to Greece for Season 6, with Santorini, Mykonos and Paros tipped as stunning new backdrops. https://t.co/lcJaHc2EID

— The Greek Herald (@greek_herald) April 14, 2026



Προς το παρόν, τα ακριβή σημεία των γυρισμάτων δεν έχουν ανακοινωθεί, κάτι που κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση. Για τη Μύκονο, πάντως, ακόμη και μόνο η ένταξή της στο πεδίο αυτής της φημολογίας αρκεί για να υπενθυμίσει τη διαρκή διεθνή της ελκυστικότητα ως προορισμού που συνδυάζει εικόνα, αναγνωρισιμότητα και παγκόσμια απήχηση.

