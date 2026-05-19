Τραγωδία στο Νοσοκομείο Βέροιας: Άνδρας πήδηξε από τον 4ο όροφο της Καρδιολογικής

Snapshot Ένας 75χρονος άνδρας που νοσηλευόταν στην Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Βέροιας έπεσε από τον 4ο όροφο και έχασε τη ζωή του.

Ο άνδρας φέρεται να ανέβηκε σε καρέκλα στο μπαλκόνι πριν πέσει στο κενό.

Η Πυροσβεστική και η Αστυνομία κινητοποιήθηκαν άμεσα για την ανάσυρση και την έρευνα των αιτίων.

Υπάρχει υπόθεση αυτοκτονίας, καθώς ο ηλικιωμένος είχε ενημερωθεί για επικείμενη επέμβαση βηματοδότη.

Ο άνδρας ζούσε μόνος και πιθανόν αντιμετώπιζε προσωπικά προβλήματα, ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται.

Τραγικό συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (19/5) στο Νοσοκομείο της Βέροιας, όπου ηλικιωμένος άνδρας έπεσε στο κενό από μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Όπως αναφέρει το veriotis.gr, πρόκειται για 75χρονο άνδρα που νοσηλευόταν στην Καρδιολογική Κλινική του νοσοκομείου της Βέροιας. Ο άνδρας φέρεται λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι να βγήκε στο μπαλκόνι, να τοποθέτησε μία καρέκλα δίπλα στα κάγκελα, να ανέβηκε σε αυτή και να έπεσε στο κενό το από τον 4ο όροφο.

Η κινητοποίηση του νοσοκομείου για το συμβάν ήταν άμεση, ενώ στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας προκειμένου να συμβάλει στην ανάσυρση του άνδρα ο οποίος κατέληξε σε προεξέχον σημείο του δευτέρου ορόφου του νοσοκομείου. Στο σημείο μετέβη και η ΕΛΑΣ που ερευνά τα αίτια του συμβάντος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία καθώς νωρίτερα ο ηλικωμένος ενημερώθηκε πως θα υποβληθεί σε επέμβαση τοποθέτησης βηματοδότη. Ο άνδρας ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος, ζούσε μόνος του και πιθανόν αντιμετώπιζε και κάποια προβλήματα. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια ερευνά η Αστυνομία.

