Ξέσπασμα χαράς! Πάει με το Πράσινο Ακρωτήρι στο Μουντιάλ 2026 κι οι συμπαίκτες του «τρελάθηκαν» (vd)

Μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στην πορτογαλική Τορένσε, όταν οι συμπαίκτες του Στοπίρα πανηγύρισαν με ενθουσιασμό την κλήση του έμπειρου αριστερού μπακ στην αποστολή της εθνικής του Πράσινου Ακρωτηρίου για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η νησιωτική χώρα της Αφρικής θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Μουντιάλ, εκμεταλλευόμενη και τη διεύρυνση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες. Η τελική φάση θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Ο 38χρονος αμυντικός της Τορένσε ενημερώθηκε επίσημα για την παρουσία του στην αποστολή από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο, γνωστό ως «Μπουμπίστα», με τους συμπαίκτες του να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς μόλις ανακοινώθηκε το όνομά του.

Η αντίδραση των παικτών της πορτογαλικής ομάδας έγινε αμέσως viral, καθώς όλοι έσπευσαν να αγκαλιάσουν τον Στοπίρα, πανηγυρίζοντας τη μεγάλη στιγμή τόσο για τον ίδιο όσο και για τον σύλλογο, ο οποίος θα έχει για πρώτη φορά στην 109χρονη ιστορία του εκπρόσωπο σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παράλληλα, η συμμετοχή παικτών από μικρότερα πρωταθλήματα στο Μουντιάλ αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στους συλλόγους τους μέσω της FIFA, με τις αποζημιώσεις να φτάνουν περίπου τις 150.000 ευρώ.

Η εθνική Πράσινου Ακρωτηρίου θα αντιμετωπίσει τη Σερβία σε φιλική αναμέτρηση στις 31 Μαΐου στη Λισαβόνα, πριν ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συμμετοχή της στον όμιλο με Ισπανία, Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία. Για την αφρικανική ομάδα, ακόμη και η κατάκτηση ενός βαθμού θα θεωρηθεί τεράστια επιτυχία.