Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τον αδύναμο πολίτη κάποιος πρέπει να τον υπερασπιστεί»

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, την Δευτέρα (06/04) μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Realfm, ξεκαθαρίζοντας τη συμμετοχή του στη δικογραφία που αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η τοποθέτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά το αίτημά του για άρση της ασυλίας του, με στόχο τη διαφάνεια και την αποσαφήνιση των γεγονότων.

Ο κ. Τσιάρας εξήγησε ότι μετά τις καταστροφές από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» στην Καρδίτσα, πολλοί αγρότες βρέθηκαν σε δύσκολη θέση λόγω ζημιών σε αρδευτικά κανάλια και καλλιέργειες. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάτης του επικοινώνησε με τον Περιφερειακό Προϊστάμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς ο ίδιος να έχει γνώση της συνομιλίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ένας παραγωγός δεν θα έχανε την επιδότηση του πρασινίσματος.

«Μετά τον Ιανό στην Καρδίτσα, όπου υπήρχε μια συνολική καταστροφή, πολλοί άνθρωποι, εκ των οποίων και αρκετοί αγρότες, βρεθήκαν κυριολεκτικά σε κατάσταση απόγνωσης διότι είχαν καταστραφεί οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, είχαν υπάρξει επιχωματώσεις σε κανάλια, υπήρξαν φερτά υλικά, υπήρξαν προβλήματα που τους εμπόδιζαν να συνεχίσουν την καλλιέργεια. Αυτός ο άνθρωπος, και δι’ αυτού ο συνεργάτης μου, όπως αποδεικνύεται από την επικοινωνία, για την οποία εγώ δεν είχα καμία απολύτως γνώση, επικοινώνησε με τον Περιφερειακό Προϊστάμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

«Όπως καταλαβαίνετε, σε ένα πολιτικό γραφείο, που καθημερινά πηγαίνουν 50, 60, 70, 80 άνθρωποι για να λύσουν κάποιο πρόβλημα τους, είναι σχεδόν αδύνατο και να έχω προσωπικά γνώση- άλλωστε αυτό αποδεικνύεται από τη συνομιλία – αλλά το να μεταφέρονται δίκαια, νόμιμα, αιτήματα πολιτών, που προσπαθούν να βρουν τη λύση, ειδικά απέναντι σε έναν οργανισμό που ξέρουμε πόσο προβληματική λειτουργία είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό για μια αγροτική περιοχή θα λειτουργούσε- είμαι βέβαιος- με πολύ μεγάλη συχνότητα», συμπλήρωσε.

«Το ερώτημα, όμως, το κρίσιμο είναι αν, πρώτον, αυτό το οποίο ζητούσε ήταν νόμιμο. Δεύτερον, ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο έπρεπε να το ζητήσει και τρίτον ποια ήταν η εξέλιξη για όλη αυτή την υπόθεση. Ο συγκεκριμένος παραγωγός, φοβόταν ότι διακινδύνευε την επιδότηση για το λεγόμενο πρασίνισμα. Είναι η επιδότηση που δίνεται όταν αγροτεμάχια είτε εφάπτονται σε αρδευτικά κανάλια, είτε εφάπτονται σε στοιχεία δέντρων ή θάμνων. Είναι ένα περιβαλλοντικό μέτρο το οποίο ευνοεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως για να δώσει τη δυνατότητα ουσιαστικά να υπάρχουν τέτοιου είδους θετικές παρεμβάσεις δίπλα σε καλλιέργειες και άρα να υπάρχει η δυνατότητα να δίνονται κάποια επιπλέον χρήματα.

Τα χρήματα για τα οποία μιλάμε είναι 13 ευρώ το στρέμμα. Αυτός ο αγρότης λοιπόν είδε ότι στη δική του αγροτική εκμετάλλευση, στο δικό του χωράφι, λόγω του Ιανού είχαν γίνει διάφορες επιχωματώσεις, και αυτό διέκοπτε τη συνέχεια του αρδευτικού καναλιού και κινδύνευε για αυτόν τον λόγο να χάσει το λεγόμενο πρασίνισμα. Ο συνεργάτης μου κάλεσε με πολύ μεγάλη ευγένεια, χωρίς φορτικότητα, με σοβαρότητα τον προϊστάμενο του Περιφερειακού ΟΠΕΚΕΠΕ και του είπε τι λύση πρέπει να βρεθεί, τι πρέπει να γίνει στο τέλος, προκειμένου αυτός ο άνθρωπος να μην χάσει αυτή την επιδότηση.

Πρέπει λίγο να κατανοήσουμε όλοι μας ότι το να χαθεί μια ενίσχυση, ή μάλλον να διατηρηθεί μια ενίσχυση, δεν είναι προϊόν εύνοιας, είναι αποτέλεσμα κόπου ενός αγρότη και ενός ανθρώπου. Από εκεί και πέρα υπήρχε ένας διάλογος μεταξύ του προϊσταμένου και των ελεγκτών γεωπόνων, ουσιαστικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος καταλήγει ότι αν δεν μπορέσει να βρεθεί κάποια λύση, θα του ζητήσουμε να σκάψει όλες αυτές τις επιχωματώσεις. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα; Ο άνθρωπος αναγκάστηκε να άρει όλες αυτές τις επιχωματώσεις, να γίνει ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην βρει απολύτως τίποτα που να μην είναι νόμιμο, και βεβαίως να εισηγηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να πάρει τα χρήματα του» συνέχισε ο κ. Τσιάρας.

Αναφερόμενος στο ποσό που αναφέρεται στη δικογραφία, ο κ. Τσιάρας διευκρίνισε πως τα 22.900 ευρώ αφορούν το σύνολο των επιδοτήσεων που έλαβε ο αγρότης για όλες τις καλλιέργειές του και όχι μόνο για το πρασίνισμα. Η επικοινωνία, όπως υπογράμμισε, αφορούσε αποκλειστικά το θέμα του πρασινίσματος, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 2.900 ευρώ. Μάλιστα, σημείωσε πως ακόμη και αν αφαιρούνταν κάποια αγροτεμάχια από το μέτρο αυτό, το ποσό της πιθανής ποινής δεν υπερέβαινε τα 429 ευρώ.

«Για το πρασίνισμα ο συγκεκριμένος αγρότης πήρε 2.900 ευρώ, για να έχετε μια εικόνα. Και αν το αφαιρούνταν το ένα αγροτεμάχιο θα ήταν 190 ευρώ η ποινή, αν του αφαιρούνταν μέχρι και τα τρία αγροτεμάχια για τα οποία γινόταν η συζήτηση, θα ήταν έως και τα 429,14 ευρώ το ποσό, το οποίο θα αφαιρούνταν.

Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση, επειδή είναι ένα ζήτημα το οποίο προσωπικά έψαξα πάρα πολύ μέσα στο Σαββατοκύριακο προσπαθώντας να αντλήσω κάθε δυνατή πληροφορία, ο συγκεκριμένος αγρότης είχε δηλώσει μεγαλύτερης έκτασης αγροτεμάχια για το πρασίνισμα από όσα θα έπρεπε. Ακόμη και αν του αφαιρούνταν αυτά για τα οποία ο ίδιος θα ανησυχούσε, πάλι δεν υπήρχε πρόβλημα να μην του γίνει ούτε η περικοπή των 190 ευρώ, ούτε η περικοπή των 429 ευρώ.

Είναι αδιανόητο για μένα, όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπει ποια ενίσχυση δίνεται και για ποιο λόγο και πότε υπάρχει ποινή και για ποιο λόγο, να θεωρεί κανείς ότι ακόμη και αυτό το τηλεφώνημα που έγινε μόνο για το συγκεκριμένο γεγονός, για το πρασίνισμα, το οικολογικό μέτρο, στην πραγματικότητα συμπαρασύρει ένα συμπέρασμα που αφορά σε 22.900 ευρώ. Η βασική ενίσχυση, η οποία είναι μια από τις ενισχύσεις, δίνεται για λόγους δικαιωμάτων. Η συνδεδεμένη δίνεται για λόγους παραγωγής. Το πρασίνισμα δίνεται για οικολογικό μέτρο. Υπάρχει απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ των διαφορετικών ουσιαστικά οικονομικών ενισχύσεων που δίνονται μέσω των επιδοτήσεων», τόνισε ο πρώην υπουργός.

«Όλα αυτά θα αποδειχθούν. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πλέον έχω καταφέρει να συλλέξω όλα τα στοιχεία. Ακόμη και το γεγονός ότι έχω αεροφωτογραφία από το 2021 προ του Ιανού που αποδεικνύει ότι είναι ανοιχτό το συγκεκριμένο αρδευτικό κανάλι και αεροφωτογραφία του 2022 που έχει γίνει αποκατάσταση και αποδεικνύεται ξανά ότι είναι ανοιχτό αυτό το αρδευτικό κανάλι».

«Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν τι συνέβη στην Καρδίτσα μετά τον Ιανό, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει κανείς τι είναι ο κόπος και ο μόχθος του αγρότη που βλέπει από τη μια στιγμή στην άλλη να καταστρέφονται όλα. Δεν ξέρω αν κατανοεί κανείς ότι το ποσό των 190 ή και των 429 ευρώ είναι πραγματικά σημαντικά ποσά για έναν αγρότη της περιφέρειας, γιατί ενδεχομένως η αγροτική ενασχόληση είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό στον περισσότερο κόσμο. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι όχι απλά έκανα το καθήκον μου, μέσω του γραφείου μου, κι ας μην γνώριζα αυτή την επικοινωνία, αλλά θα προέτρεπα οποιονδήποτε συνεργάτη μου να το ξανακάνει όχι μία αλλά 100 φορές, διότι τον αδύναμο πολίτη ο οποίος δεν έχει δυνατότητα να φτάσει ουσιαστικά σε έναν οργανισμό ή σε μια κρατική υπηρεσία, έχει μια πραγματική ανάγκη, ζει μέσα στην απόλυτη απελπισία, είναι αποδιοργανωμένος και ζει ύστερα από ένα έντονο καιρικό φαινόμενο την απόλυτη καταστροφή, κάποιος πρέπει να τον υπερασπιστεί», συμπλήρωσε.

«Όλοι ξέρουμε τι έχει συμβεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γι’ αυτό και τους τελευταίους 12 μήνες σε ό,τι με αφορά, έχω προσπαθήσει πάρα πολύ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνουμε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που αφορά στον Οργανισμό, που είναι η μεταφορά του στην ΑΑΔΕ και η απόλυτη ψηφιοποίηση και γνώση του παραγωγού εκ των προτέρων και για το ύψος αλλά και για τα ποσά των επιδοτήσεων που μπορεί να δικαιούται. Άρα λοιπόν η προσπάθεια αυτή γίνεται, είναι σε πλήρη εξέλιξη».

«Βλέποντας ότι είμαστε σε ένα οριακό σημείο με έναν οργανισμό, ο οποίος έβριθε παθογενειών έπρεπε ουσιαστικά να πάρουμε απόφαση για μια επώδυνη μεταρρύθμιση. Και σας διαβεβαιώνω ότι και το προσωπικό πολιτικό κόστος που υπέστην όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν ήταν καθόλου μικρό διότι η μεταρρύθμιση έγινε εν κινήσει, γιατί υπήρχαν καθυστερήσεις στις πληρωμές, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνονται άδικα και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ πρώτος το αναγνωρίζω και το λέω και πρέπει ουσιαστικά να τρέξουμε σε πολλά διαφορετικά σημεία και διαφορετικές κατευθύνσεις για να καλύψουμε προβλήματα που προκύπτουν από την ίδια την ανεπάρκεια της ελληνικής πολιτείας», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τις κακουργηματικές κατηγορίες για τις οποίες ελέγχονται συνάδελφοί του, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είπε: «Εγώ δεν θα μπορούσα αυτό να το κρίνω πριν κανείς δει το σύνολο της δικογραφίας και τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κατηγορείται ο κάθε βουλευτής. Μπορώ όμως να σας πω για τη δική μου υπόθεση και για τη δική μου περίπτωση. Είναι πραγματικά αδιανόητο να εγγράφεται το ποσό των 22.900 ευρώ όταν αποδεδειγμένα -και προκαλώ οποιονδήποτε να διαβάσει τις συνομιλίες- ο συνεργάτης μου μίλησε μόνο για την πιθανή απώλεια του πρασινίσματος, που ξαναλέω είναι ένα ξεχωριστό μέτρο.

Με βάση τον κανονισμό που ίσχυε δεν εμπλεκόταν με καμία απολύτως άλλη επιδότηση και που βεβαίως στο τέλος της ημέρας ακόμη και αν συνέβαινε αυτό, η απώλεια που θα καλούνταν να πληρώσει, που πάλι δεν θα συνέβαινε, θα καλούνταν να πληρώσει ο παραγωγός, θα ήταν από 190 έως 429 ευρώ. Όταν όμως υπάρχει μια τέτοια περίπτωση όπως η δική μου, το τι θα συμβεί στο τέλος και ποιος ενδεχομένως θα βρεθεί στην απέναντι θέση, είναι μια άλλη συζήτηση και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, οπότε καταλαβαίνει κανείς το τι μπορεί να συμβαίνει και με πολλές άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις».

Ερωτηθείς εάν του φαίνεται περίεργο που σπάει ανά έτος η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υπογράμμισε: «Υπάρχουν πολλά περίεργα πράγματα τα οποία θα μπορούσε κανείς να δει και να αξιολογήσει σε όλη αυτή την εξέλιξη όμως δεν είναι αυτή η στιγμή. Νομίζω ότι εγώ μόνος μου από την πρώτη στιγμή υπέβαλα στον Πρωθυπουργό την παραίτησή μου, ζητώ την άρση της ασυλίας μου γιατί δεν μπορεί να μένει τίποτα στη σκιά και πρέπει να ξεκαθαρίζουν όλα αυτά τα ζητήματα. Έχω υπηρετήσει τους συμπολίτες μου από την πρώτη στιγμή που εκλέγομαι βουλευτής. Έχω πραγματικά μια μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή και ο στόχος μου ήταν πάντα να υπηρετώ τον συμπολίτη μου, να υπηρετώ την τοπική κοινωνία».

Ο κ. Τσιάρας παραδέχθηκε ότι υπήρξε καθυστέρηση στο θέμα της αντιμετώπισης των παθογενειών του ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως, όπως είπε, η ΝΔ είναι αυτή που πήρε τη γενναία απόφαση της μεταφοράς του στην ΑΑΔΕ, μια πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή μεταρρύθμιση η οποία ομολογουμένως έχει δημιουργήσει και μεγάλη πολιτική συνέπεια, με την έννοια του πολιτικού κόστους.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι η ΑΑΔΕ δεν είναι πιστοποιημένη για τη συγκεκριμένη διαδικασία, έκανε λόγο για «εύκολες προσεγγίσεις της αντιπολίτευσης, που με μεγάλη ευκολία λέει οτιδήποτε και με μεγάλη ευκολία το αναιρεί». «Το ότι υπήρχαν παθογένειες, ότι υπάρχουν προβλήματα δεν θα τα αμφισβητήσουμε, αλλά το ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια σε μια άλλη κατεύθυνση δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το αγνοεί ή να μην το βλέπει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

