Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα το ξανάκανα 100 φορές, δεν έχω συνειδησιακό πρόβλημα

Για όσους τον κατηγορούν απάντησε: «Ας κοιτάξουν όλοι αυτοί τα δικά τους»

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας 

«Θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, δεν έχω συνειδησιακό πρόβλημα, θα το ξανάκανα 100 φορές», διεμήνυσε σήμερα ο Κώστας Τσιάρας για την νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα αναφέρονται σχετικά με το πρόσωπό του.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με στέλνουν στη δικαιοσύνη για 190 ευρώ, δεν γνώριζα αυτό που έκανε ο συνεργάτης μου. Αν το γνώριζα θα του έλεγα να το ξανακάνει 100 φορές . Δεν είναι ρουσφέτι η βοήθεια και η υπεράσπιση σε έναν αδύναμο πολίτη που δεν έχει πρόσβαση πουθενά και έχει υποστεί καταστροφή. Δεν θα έπαυα ποτέ να υπερασπίζομαι τον αδύναμο πολίτη»

Για όσους τον κατηγορούν απάντησε: «Ας κοιτάξουν όλοι αυτοί τα δικά τους»

Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό το ποσό που αναφέρεται στη δικογραφία είναι περί τα 22.000 ευρώ που πήρε συνολικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος

«Δεν συνδέεται το ‘πρασίνιμσμα’» με καμία άλλη επιδότηση, διευκρίνισε.

«Υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά στην ίδια την συνταγματική επιταγή. Δηλαδή πρέπει να αρθεί ασυλία. Το ζήτημα όμως είναι ότι υπάρχουν θέματα που πρέπει να τυγχάνουν μεγαλύτερη διερεύνηση. Υπάρχει τεράστιο λάθος με το πόσο, διαθέτω και αεροφωτογραφίες που δείχνουν τη συγκεκριμένη περιοχή πριν το «Ιανό» και το 2022 που έχει αποκατασταθεί»

Novibet
