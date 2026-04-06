Μπουκώρος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν χρειάζομαι καμία κάλυψη βουλευτικής ασυλίας, έπραξα το καθήκον μου»

«Δεν χρειάζομαι καμία κάλυψη βουλευτικής ασυλίας, έπραξα το καθήκον μου, με προσήλωση στο δίκαιο, το νόμιμο και το ηθικό», τονίζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στον απόηχο των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ακλόνητη, αδιαπραγμάτευτη και πάντα υπό το φως της ημέρας παραμένει η πεποίθησή μου ότι δεν χρειάζομαι καμία κάλυψη βουλευτικής ασυλίας. Έπραξα το καθήκον μου, με προσήλωση στο δίκαιο, το νόμιμο και το ηθικό», υποστηρίζει ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Μπουκώρος, στον απόηχο των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ολόκληρη η δήλωση του Χρήστου Μπουκώρου:

«Τις τελευταίες ημέρες, σκεπάζει τη χώρα μία θλιβερή συζήτηση και πάλι για εμπλοκή πολιτικών προσώπων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το νόμιμο και το παράνομο, το ηθικό και το ανήθικο, το δίκαιο και το άδικο τσουβαλιάζονται στον δημόσιο λόγο.

Τα οδυνηρά αποτελέσματα αυτής της δυσώδους διαδικασίας θα διαφανούν σύντομα και ελπίζω να μην πλήξουν την κοινωνική ηρεμία και σταθερότητα. Σίγουρα, όμως, όσοι κατασπάραξαν πόρους του ΟΠΕΚΕΠΕ μια χαρά βολεύονται με την ανθρωποφαγία βουλευτών για δίκαια αιτήματα πολιτών, η οποία εν τέλει καλύπτει το πραγματικό σκάνδαλο.

Σε ό,τι με αφορά, η επικοινωνία μου το 2021 σχετιζόταν με ζευγάρι νεαρών κτηνοτρόφων νόμιμων δικαιούχων επιδοτήσεων. Επικοινωνία για πραγματικούς και όχι εικονικούς παραγωγούς, για πραγματικά δύσκολες και όχι τεχνητές συνθήκες.

Εξαρχής, άλλωστε γνώριζα ότι το νεαρό ζευγάρι διαθέτει οικογενειακό, ιδιόκτητο και νόμιμο βοσκότοπο, γεγονός που αποτελεί διαχρονικά την πιο ισχυρή και νόμιμη προϋπόθεση για λήψη ενισχύσεων. Βοσκοτόπι με ζώα δηλαδή. Όλα μετρημένα, δηλωμένα και ελεγμένα. Όχι βοσκοτόπια χωρίς ζώα και δημόσιες εκτάσεις που παρουσιάζονταν με πλαστά ενοικιαστήρια με στόχο, όπως αποδείχθηκε, την κλοπή πόρων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση, ακλόνητη, αδιαπραγμάτευτη και πάντα υπό το φως της ημέρας παραμένει η πεποίθησή μου ότι δεν χρειάζομαι καμία κάλυψη βουλευτικής ασυλίας. Επραξα το καθήκον μου, με προσήλωση στο δίκαιο, το νόμιμο και το ηθικό.

Σεμνύνομαι να διατρανώνω ότι η κοινοβουλευτική μου πορεία και η αξιοπρέπειά μου αποτελούν την πολιτική περιουσία μου και δεν την παζαρεύω με κανέναν και για κανέναν λόγο.

Αναντίρρητα, ωστόσο, σε αυτή τη χώρα είναι αναγκαίο να συζητήσουμε σοβαρά και όχι ακραία υποκριτικά -όπως σήμερα συμβαίνει- τα καθήκοντα και το πλαίσιο πολιτικής δραστηριότητας των βουλευτών. Επιτέλους, ας δώσουμε απάντηση καθαρή.

Τελικά, στην Ελλάδα ο βουλευτής δικαιούται να εκπροσωπεί πολίτες που αισθάνονται αδικία από αδυναμίες, στρεβλώσεις και ενίοτε ανικανότητα της διοίκησης ή αρκεί να εξασφαλίζει την κάλυψη ισχυρών παραγόντων, προκειμένου να αισθάνεται ασφαλής στο έργο του;

Εξέλιπε πλέον κάθε περιθώριο δημιουργίας φθοροποιών εντυπώσεων από όπου και αν αυτές προέρχονται.

Καλή Ανάσταση σε όλους!

Χρήστος Μπουκώρος,
βουλευτής Μαγνησίας,
πρώην υφυπουργός ΥΨηΔ».

