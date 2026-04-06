Το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ και το «βαθύ κράτος»

Το Μέγαρο Μαξίμου κρατάει κλειστά τα χαρτιά του ως προς το τηλεοπτικό μήνυμα που αναμένεται να απευθύνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν και όπως λένε κυβερνητικές πηγές θα πρόκειται για ένα δυνατό μήνυμα που θα «ακούσουν οι πολίτες» και θα στοχεύει ενάντια στο «βαθύ κράτος» που αποτελεί διαχρονικό απόστημα και το οποίο ανοίγει με την πολιτική βούληση της κυβέρνησής του παρά το όποιο πολιτικό κόστος.

Τι δείχνει αυτή η ρητορική πάνω στην οποία αναμένεται να κινηθεί σήμερα ο πρωθυπουργός; Ότι υπάρχει η πολιτική βούληση για σκληρή πολιτική ανάληψη ελέγχου και μήνυμα ότι «κόβεται το κακό από τη ρίζα».

Η στόχευση στο “βαθύ κράτος” σημαίνει πρακτικά μεταφορά ενός μέρους της ευθύνης όχι μόνο σε πολιτικά πρόσωπα αλλά και σε διοικητικούς μηχανισμούς. Προφανώς θα μιλήσει για «κάθαρση χωρίς εξαιρέσεις» και για σκιές του παρελθόντος που δεν πρέπει πλέον να υπάρχουν.

Παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο φημών ακούγονται και γράφονται αρκετά σενάρια, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει σε άμεση και οριζόντια ρήξη με τους βουλευτές του, ούτε ότι θα ανακοινώσει διαγραφές ή προανακριτικές. Τέτοιες ανακοινώσεις γίνονται συνήθως ξεχωριστά και πιο θεσμικά.

Πολλοί εκτιμούν ότι η περίπτωση του Κώστα Αχ. Καραμανλή ο οποίος δημοσιοποίησε την πρόθεσή του να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές θα λειτουργήσει ως «οδηγός» και για τους υπόλοιπους βουλευτές που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε γενικές γραμμές πάντως η στάση του Μαξίμου δεν αλλάζει. Είναι υπέρ της άρσης της ασυλίας αλλά διαχωρίζει τις πολιτικές από τις ποινικές ευθύνες όσων αναφέρονται στη δικογραφία Κοβέσι.

Όπως εκτιμούν έμπειρα πολιτικά στελέχη το κρίσιμο δεν είναι μόνο το θα πει σήμερα ο πρωθυπουργός στο τηλεοπτικό του μήνυμα αλλά τι θα αφήσει να εννοηθεί ότι έρχεται μετά.

Θεωρείται βέβαιο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα αφήσει να αιωρείται καμία σκιά περί πρόωρων εκλογών καθώς σε αυτό το timing δεν επιθυμεί να «νομιμοποιήσει» σενάρια πολιτικής αστάθειας ούτε να μεταφέρει το focus από το σκάνδαλο στην πολιτική επιβίωση.

Διαβάστε επίσης