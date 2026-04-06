Καζάνι που βράζει η ΚΟ της ΝΔ, οι φωνές Τσιάρα και οι νέες δικογραφίες για ΟΠΕΚΕΠΕ

Καζάνι που βράζει η Κ.Ο. της ΝΔ

Ο Γολγοθάς της κυβέρνησης έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα και είναι κοινός τόπος ότι η κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη. Στους κόλπους της γαλάζιας παράταξης επικρατεί αναβρασμός για όσα έρχονται. Υπάρχει η αίσθηση ότι θα βρεθούν και άλλοι βουλευτές της ΝΔ μπλεγμένοι και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και σε άλλες υποθέσεις. Η μεγάλη αγωνία των γαλάζιων βουλευτών είναι ότι δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στα καφενεία των χωριών τους τις άγιες μέρες του Πάσχα. Πού να σταθούν και τι να πουν στους ψηφοφόρους τους; Από το Μέγαρο Μαξίμου ούτε γραμμή άμυνας υπάρχει, ούτε γραμμή αντεπίθεσης και όλοι πλέον μπαίνουν σε μια λογική «ο σώζων εαυτώ σωθείτω... ». Τι σημαίνει αυτό; Ότι αρκετοί γαλάζιοι είναι πλήρως απογοητευμένοι και δεν φαίνονται πρόθυμοι να ιδρώσουν τη φανέλα για το κόμμα με ό,τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Όταν ακούνε ότι θα υπάρξει οριζόντιο κόψιμο από τα ψηφοδέλτια για όσους περιλαμβάνονται στη δικογραφία έχουν αρχίσει και τους ζώνουν τα φίδια...

Οι φωνές Τσιάρα και η πραγματικότητα του κακουργήματος

Ήταν στραβό το κλίμα. Το έφαγε ο γάιδαρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και από ότι φαίνεται θα συνεχίσει να το τρώει. Γιατί δεν ήταν μόνο ότι οι νέες-νέα δικογραφία αφορά καμιά εικοσαριά βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, έπεσε και γκρίνια από όσους θεωρούν -ή φαίνεται- ότι δεν ήταν και τόσο μεμπτό αυτό που έκαναν. Και αλήθεια είναι ότι η κυρία Πόπη Παπανδρέου δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω. Όμως η απομάκρυνση στελεχών από την κυβέρνηση έφερε γκρίνια, για παράδειγμα από τον Κώστα Τσιάρα ο οποίος έκανε τον κακό χαμό στο Μαξίμου ότι άδικα καρατομήθηκε. Και μετά το χαμό ήλθε τσάι και συμπάθεια από προβεβλημένα κυβερνητικά στελέχη για τον κ. Τσιάρα και διαρροές ότι δεν έκανε και τίποτα σοβαρό ο άνθρωπος. Προσθέστε και τους ύμνους του Μαργαρίτη Σχοινά ο οποίος βέβαια μετά είπε ότι θα κάνει συνολική αναδιάταξη γεγονός που σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως πρέπει. Όμως, για όσους δεν το θυμούνται, ο Τάσος Χατζηβασιλείου έχασε τη θέση του υφυπουργού στην πρώτη δικογραφία για ένα τηλέφωνο και την ίδια στιγμή μπορεί να έφυγε ο Μάκης Βορίδης από τη θέση του υπουργού αλλά από την άλλη κρίθηκε αθώος από την ίδια την κυβέρνηση. Νομίζω ότι τα έχουν μπερδέψει εκεί στην κυβέρνηση και αυτό πληρώνουν τώρα. Το χειρότερο βεβαίως είναι ότι επειδή ο Τσιάρας διαμαρτύρεται δέχονται τη διαμαρτυρία του. Όμως η ουσία είναι πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τον κατηγορεί για κακούργημα καθώς ο Κανονισμός προβλέπει πως όταν υπάρχει πλαστογραφία ο παραγωγός δεν πληρώνεται για τρία χρόνια. Και η ζημία εδώ είναι πάνω από 120.000 ευρώ.

Περίεργες μέθοδοι

Κατά τα λοιπά μαθαίνω ότι η αξιολόγηση έγινε από την οικονομική αστυνομία. Και πραγματικά δεν γνωρίζω την… μέθοδο. Αλλά μου προκαλούν εντύπωση ότι υπήρχαν και άλλες συνομιλίες με συνεργάτες βουλευτών οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται παραδόξως στη δικογραφία. Μπορεί βέβαια να κάνω και λάθος αλλά παραμένω πραγματικά πολύ περίεργος και θέλω να μάθω πως ακριβώς βγήκαν στον… τάκο αυτοί που βγήκαν και άλλοι έμειναν απ' έξω.

Έρχονται κατά ριπάς οι δικογραφίες

Να σας δώσω και το κερασάκι στην τούρτα για να πάρετε μια ιδέα του τι πρόκειται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Οι τρεις πρώτες δικογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούν τις παρακολουθήσεις που έκανε ο κοριός της ΕΛΑΣ για το 2021. Όμως οι παρακολουθήσεις συνεχίστηκαν και το 2022 και το 2023 και το 2024 και το 2025! Άρα υπάρχει ακόμα πολύ υλικό που δεν έχει έρθει και είναι μπλεγμένος κόσμος και κοσμάκης. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει αν κάθε μήνα έρχεται και από μια νέα δικογραφία. Θα ζήσουμε ανεπανάληπτες στιγμές. Ακόμα είμαστε στην αρχή του σκανδάλου.

Ποιοι είναι οι πιο εκτεθειμένοι από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Όλο το Σαββατοκύριακο βάλθηκα να μελετώ την ογκωδέστατη δικογραφία της Κοβέσι. Με βάση τη φύση της υπόθεσης, που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις, στο επίκεντρο βρίσκονται πρόσωπα που είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε αυτή την κατηγορία, με βάση τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέσω δημοσιευμάτων ξεχωρίζουν οι κύριοι Κώστας Σκρέκας και Σπήλιος Λιβανός. Οι δύο πρώην υπουργοί εμφανίζονται ως τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη θεσμική έκθεση (όχι απαραίτητα ευθύνη, αυτό μένει να αποδειχθεί), καθώς η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εστιάζει ακριβώς στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εφόσον προκύψουν στοιχεία γνώσης ή ανοχής, η θέση τους μπορεί να επιβαρυνθεί σημαντικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν οι περιπτώσεις βουλευτών που φέρονται να εμπλέκονται άμεσα σε συνομιλίες ή παρεμβάσεις για συγκεκριμένες υποθέσεις. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται σε ζώνη υψηλού κινδύνου ο Μάξιμος Σενετάκης, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης και η Κατερίνα Παπακώστα. Οι αναφορές αφορούν κυρίως πιέσεις ή αιτήματα προς υπηρεσίες για διευθέτηση υποθέσεων. Αν και τέτοιες πρακτικές δεν συνιστούν αυτομάτως ποινικό αδίκημα, ενδέχεται να αποκτήσουν διαφορετική βαρύτητα εφόσον συνδεθούν με συγκεκριμένες εγκρίσεις ή πληρωμές. Για τους υπόλοιπους έχω μια διαίσθηση ότι θα ξεμπερδέψουν πιο εύκολα αν και η ρετσινιά θα έχει μείνει και δύσκολα φεύγει...

Η δυσφορία για Κοβέσι

Πάμε τώρα να σας πω τι λένε στην κυβέρνηση για την Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι. Στην Ηρώδου Αττικού 19 είναι στα κάγκελα όχι τόσο για την ουσία των κατηγοριών που απευθύνει η Ευρωπαία εισαγγελέας, όσο για το γεγονός ότι η δικογραφία και τα ονόματα των εμπλεκομένων διέρρευσαν πρώτα στους δημοσιογράφους. Ότι δηλαδή οι Βρυξέλλες δεν κινήθηκαν θεσμικά αλλά εδώ και καιρό διοχέτευαν πληροφορίες στα ελληνικά media για να διαμορφωθεί μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα κατά της ΝΔ. Το δεύτερο που προκαλεί αρνητική εντύπωση στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι οι υποθέσεις έρχονται αποσπασματικά και όχι όλες μαζί. Αφήνουν δηλαδή αιχμές ότι η Ευρωπαϊκή εισαγγελία παίζει με την κυβέρνηση το μαρτύριο της σταγόνας.

Η μοναξιά του σχοινοβάτη

Παρακολουθώ πάντως με θλίψη ότι σε αυτό τον αγώνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σχεδόν μόνος του. Αν εξαιρέσουμε τον Παύλο Μαρινάκη ο οποίος για άλλη μια φορά πήρε πάνω του όλο το επικοινωνιακό, οι υπόλοιποι κορυφαίοι υπουργοί του Μαξίμου κάνουν τους... Κινέζους. Δεν βγαίνει κανείς μπροστά να κάνει crisis management. Ούτε κάποια ομάδα κρούσης υπάρχει, ούτε ο καθένας κατά μόνας κάνει κάποια προσπάθεια να ξελασπώσει το «μαγαζί». Ο πρωθυπουργός βιώνει τη μοναξιά του σχοινοβάτη όπως έλεγε και το άσμα του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα.

Οι δεύτερες σκέψεις Ανδρουλάκη

Κι ενώ το προηγούμενο διάστημα υπήρξε έντονη φημολογία ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει στη Βουλή πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, τώρα φαίνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης το ζύγισε καλύτερα και είπε να μην κάνει αυτό το δώρο στον Μητσοτάκη και να συσπειρώσει την κοινοβουλευτική του ομάδα. Κρατά λοιπόν τη μομφή στο συρτάρι μέχρι να δει πού θα κάτσει η μπίλια χωρίς να βιάζεται.

Φουντώνουν τα σενάρια περί Οικουμενικής

Έτσι όπως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό λόγω κυρίως του ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχονται πάλι τα σενάρια περί σχηματισμού οικουμενικής κυβέρνησης με δεδομένο ότι η αυτοδυναμία είναι πλέον όνειρο θερινής νυκτός. Τα σενάρια αυτή τη φορά επανέρχονται με «άγνωστο Χ» πρωθυπουργό, αφού κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να δεχθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτή τη θέση. Πολύ περισσότερο αν η ΝΔ δεν είναι στο 30% αλλά είναι κάτω από 25%. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο πάει περίπατο και το μπόνους των 50 εδρών που δικαιούται το πρώτο κόμμα. Ήδη στο πολιτικό ρεπορτάζ ψιθυρίζονται πάλι τα ονόματα των Γιάννη Στουρνάρα και Ευάγγελου Βενιζέλου. Άραγε εν μέσω πολέμου και με δεδομένο ότι η Ελλάδα την 1η Ιουλίου και για ένα εξάμηνο θα ασκήσει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να έχει κυβερνητική αστάθεια και αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις; Θυμίζω πάντως ότι ακριβώς αυτό είχε επισημάνει από το Νοέμβριο του 2025 μιλώντας στο «Βήμα» ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας και ακριβώς αυτό εννοούσε ο Βενιζέλος όταν προ μηνών έλεγε ότι η χώρα έχει καταστεί μη κυβερνήσιμη, δήλωση που είχε προκαλέσει τη μήνη του Μεγάρου Μαξίμου.

Επισπεύδονται τα νέα κομμάτια

Το ρευστό πολιτικό τοπίο θα πυροδοτήσει και ραγδαίες εξελίξεις στις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων που υπολόγιζαν τις ιδρυτικές τους διακηρύξεις προς τα τέλη καλοκαιριού με αρχές Φθινοπώρου. Και η Μαρία Καρυστιανού και ο Αλέξης Τσίπρας προσανατολίζονται στο να προχωρήσουν πολύ πιο σύντομα στις σχετικές ανακοινώσεις για να προλάβουν οποιονδήποτε αιφνιδιασμό από πλευράς της ΝΔ. Ταυτόχρονα οι πιέσεις που δέχεται ο Αντώνης Σαμαράς από το στενό πυρήνα των συνομιλητών του κινούνται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Να βγει μπροστά γρήγορα διότι στην πολιτική ισχύει ο κανόνας «στη βράση κολλάει το σίδερο».

Ο υπουργός που χτίζει κορμί

Κι ενώ από την περασμένη Πέμπτη η κυβέρνηση βρίσκεται στα σχοινιά με τις δικογραφίες, ένας καλός φίλος που συχνάζει στη Βουλή μου έλεγε ότι ένας εκ των κορυφαίων υπουργών αντί να βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου και να καταστρώνει σχέδια αντιμετώπισης της κρίσης ήταν στο γυμναστήριο της Βουλής και ίδρωνε επί 2,5 ώρες για να χτίσει κορμί. Ζαμανφού κι απάνω τούρλα κατά το κοινώς λεγόμενο. Σιγά να μην σκάσει...

Ο Πιτσιλής παίρνει το όπλο του

Κατά τα λοιπά δεν βλέπω να μένει ρουθούνι από τους Διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ που μεταφέρθηκαν στην ΑΑΔΕ. Ο Γιώργος Πιτσιλής τρέχει ήδη προκήρυξη και μάλιστα ανοιχτή και ο πανικός σε αυτούς που παρελαύνουν στις δικογραφίες είναι εμφανής. Γιατί καταλαβαίνουν πολύ απλά ότι κάπου εδώ ο κύκλος τους κλείνει. Και δεν είναι μόνο αυτό καθώς ακούω ότι ήδη τρέχουν εσωτερικοί έλεγχοι όπου κάποιοι θα μπλέξουν από την ίδια την ΑΑΔΕ πριν τους παραλάβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί ήδη μαθαίνω ότι κάποιοι καλούνται αρμοδίως για να εξηγήσουν πώς ακριβώς έκαναν κάποιες πληρωμές που δεν έπρεπε να έχουν γίνει. Βέβαια τι να εξηγήσουν όταν τα εξηγούν όλα οι επισυνδέσεις όπου είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει ούτε φόβος ούτε όριο στην παρανομία.

Η ανάρτηση που βάζει φωτιές

Εχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ανάρτηση της Φωτεινής Αραμπταζή που αναφέρει «Θέτω τον εαυτό μου, χωρίς καμία επιφύλαξη, στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, που με αφορά στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζητώ μάλιστα από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εναντίον μου είναι παντελώς αστήρικτες και άδικες». Και έχει ενδιαφέρον διότι ζητά η ίδια προανακριτική. Μόνο που αυτό το αίτημα δημιουργεί ένα πρόβλημα καθώς προανακριτική δεν ήθελε ούτε ο Μάκης Βορίδης ούτε ο Λευτέρης Αυγενάκης και ούτε βέβαια το επέλεξε η κυβέρνηση. Ουσιαστικά η Φωτεινή Αραμπατζή ανάβει μια φωτιά για να υπερασπίσει το δίκαιό της. Και ποντάρει κιόλας ότι θα κλείσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η υπόθεσή της έως τις εκλογές καθώς η Προανακριτική τρέχει γρήγορα. Βέβαια, αν δεν κάνουμε λάθος κάποιος πρώην στενός της συνεργάτης έχει καταδικαστεί για κομπίνες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς συμμετείχε σε ομάδα έξι ατόμων -κυρίως κτηνιάτρων- που επ’ αμοιβή έκαναν πλασματικές εγγραφές με βάση τον αριθμό των ζώων.

Απολύσεις και ξεζούμισμα

Μαθαίνω ότι στην Intrum επικρατεί μεγάλη αναστάτωση τις τελευταίες ημέρες. Και αυτό διότι πέφτουν βροχή οι απολύσεις προσωπικού που γίνεται προσπάθεια να βαφτιστούν αποχωρήσεις με την παροχή μεγαλύτερων αποζημιώσεων. Όλα αυτά δεν μπορεί να συμβαίνουν στα καλά καθούμενα και αναζητείται η αιτία αλλά τα στόματα των διοικούντων ως συνήθως παραμένουν ερμητικά κλειστά. Βεβαίως αν κάποιος δει τις οικονομικές καταστάσεις του 2025 που δημοσιεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες δεν μπορεί να μην διαπιστώσει την υποχώρηση των διαθεσίμων στα 28 εκατ. ευρώ από 47 εκατ. ευρώ και το ξεζούμισμα που γίνεται από τη μητρική Intrum η οποία δεν διανύει και την καλύτερη περίοδό της. Και το ξεζούμισμα έγινε μέσω προμερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου ενώ μένουν και άλλα 21 εκατ. ευρώ που μοιράζονται ως μέρισμα. Να σημειωθεί ότι πέρυσι «εφυγαν» από την εταιρία 125 άτομα και το προσωπικό μειώθηκε σε 957 άτομα από 1082 την προηγούμενη χρονιά. Και να φανταστείτε πως όταν τους μετέφεραν από την Πειραιώς στην Intrum μιλούσαν για διασφαλίσεις

Οι προμήθειες που καίνε και η Premia

Δεν ξέρουμε αν το έχετε αντιληφθεί αλλά στις εκδόσεις που γίνονται στο Χρηματιστήριο οι προμήθειες πηγαίνουν σύννεφο. Και καλά κάποιος θα μπορούσε να πει όταν μιλάμε για αυξήσεις κεφαλαίου έχουμε φθηνό χρήμα και ρίσκο που αναλαμβάνει ο επενδυτής οπότε είναι λογικό να πληρώνονται υψηλές προμήθειες στους αναδόχους για να προσελκύσουν επενδυτές αν και αυτό δεν δείχνει και τόσο «καθαρό». Όμως οι προμήθειες είναι στα ύψη για εταιρικά ομόλογα τότε τα πράγματα αρχίζουν να μπερδεύονται. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Premia με το ομόλογο των 150 εκατ. ευρώ που εξέδωσε έπρεπε να πληρώσει 5 εκατ. ευρώ προμήθειες που αντιστοιχούν σε 3,3%. Το ομόλογο είναι επταετές και αντιστοιχεί περίπου σε 0,5% το χρόνο δεδομένου ότι έχουμε πληρωμή εκ των προτέρων των προμηθειών. Αν λάβουμε υπόψιν μας ότι το κουπόνι ήταν 4,1% τότε το πραγματικό κόστος είναι 4,6% που δεν το λες και λίγο. Δεν τελειώσαμε όμως καθώς με το ομόλογο των 150 εκατ. ευρώ θα πληρωθεί ποσό 100 εκ ατ.ευρώ άλλου ομολόγου που επίσης είχαν πληρωθεί προμήθειες και άρα το πραγματικό κόστος ανεβαίνει πιο πολύ. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν πάνε στις τράπεζες να λάβουν δάνειο αφού μπορεί να κοστίσει και λιγότερο. Μήπως γιατί οι επενδυτές των ομολογιακών εκδόσεων δεν παίρνουν εξασφαλίσεις και άρα έχουν εξ ολοκλήρου τον κίνδυνο και το πραγματικό επιτόκιο που πληρώνονται είναι χαμηλότερο του κόστους για την εταιρία; Περίεργα πράγματα.

H… μέτρηση της πολιτικής σταθερότητας

Για να μην ξεχνιόμαστε χρηματιστήριο σήμερα δεν έχουμε όπως δεν είχαμε και την Παρασκευή λόγω του Πάσχα των Καθολικών και της αργίας των διατραπεζικών συστημάτων στην Ευρώπη. Το τι θα ξημερώσει αύριο δεν γνωρίζουμε καθώς οι αγορές συνεχίζουν να χορεύουν στον ρυθμό του Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που θα μετρηθεί από αύριο είναι πώς μετρούν οι ξένοι επενδυτές τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κατά πόσο μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Γιατί όπως και το κάνουμε οι δημοσκοπήσεις δεν προδιαθέτουν για πολιτική σταθερότητα παρά το προβάδισμα της ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

Της εξαέρωσης το ανάγνωσμα

Διάβασα το πληροφοριακό δελτίο της YKNOT για την αύξηση κεφαλαίου αλλά δεν διαφωτίστηκα ιδιαίτερα. Κατάλαβα όμως ότι η οικογένεια Τζώρτζη θα αναλάβει δια της αυξήσεως τον πλήρη έλεγχο της εταιρίας και ότι οι παλαιοί μέτοχοι πρέπει να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη αλλιώς η συμμετοχή τους θα εξαερωθεί. Αυτοί που σίγουρα δεν θα το βάλουν είναι οι παλιοί μέτοχοι της Κυριακούλης όπως λεγόταν παλιά η YNKNOT που δεν ξέρω αν έχουν συμφωνήσει και την πώληση δικαιωμάτων. Κατά τα λοιπά δεν ξέρω από πού έχει δανειστεί η θυγατρική της ΥΚΝΟΤ της οποία προβλέπεται να αποπληρωθεί το δάνειο με τα χρήματα της αύξησης. Παρόλα κάπου διάβασα για κινήσεις ματ και άλλα τινά αλλά ομολογώ ότι δεν εκπλήσσομαι.

Ζητείται σοβαρότητα

Το είδαμε και αυτό. Να εκδίδει ανακοίνωση η ΚΡΙ ΚΡΙ στην οποία αναφέρει επί λέξη «ότι εκ παραδρομής» είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εσφαλμένο σχέδιο της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο προς την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών. Η Εταιρεία ζητάει συγγνώμη για την αναστάτωση και ζητά από τους μετόχους να λάβουν υπόψη το ορθό σχέδιο που έχει ήδη αναρτηθεί στο ίδιο σημείο της ιστοσελίδας της (https://www.krikri.gr/asset/122/) με τη σημείωση (στον τίτλο) «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», μετά της ορθής επανάληψης της από 16.03.2026 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και να διαγράψει/καταστρέψει τυχόν αποθηκευμένα ή εκτυπωμένα αντίγραφα του προηγούμενου αρχείου. Και πραγματικά ομολογώ ότι με ξεπερνούν όλα αυτά και δείχνουν κάτι το οποίο αφήνουμε τη φαντασία σας -που δεν χρειάζεται να είναι και μεγάλη- να το συμπεράνει. Όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα με τις προθεσμίες. Ο νόμος είναι σαφής. Και ο χρόνος που δημοσιεύτηκε η ορθή επανάληψη δεν φαίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Αφήστε που η μεταβολή μου δημιουργεί άλλα ερωτήματα στα οποία θα επανέλθω.

Παραίτηση στην ΑΓΕΤ Ηρακλής

Μια ενδιαφέρουσα παραίτηση μέλους του ΔΣ είχαμε στην ΑΓΕΤ Ηρακλής. Συγκεκριμένα παραιτήθηκε το μη εκτελεστικό μέλος κυρία Ειρήνη Φλώρου και η εταιρία έμεινε με ΔΣ τριών μελών. Αντικαταστάθηκε όμως από την κυρία Δήμητρα Μυρτώ Μουγκάση. Σημειώνουμε ότι η κυρία Φλώρου εντάχθηκε το 2017 στη Νομική Διεύθυνση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ ως Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Συμμόρφωσης του Ομίλου /General Counsel & Compliance Officer και το 2019 εκλέχθηκε και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Εν συνεχεία, το 2022 ορίστηκε Europe Associate General Counsel στον Όμιλο ΗOLCIM, παράλληλα με την ιδιότητά της ως Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ. Το ερώτημα είναι αν μετά την παραίτησή της ισχύουν όλα τα παραπάνω. Σημειώνουμε ότι η κυρία Μουγκάση είναι λιγότερο από 10 χρόνια δικηγόρος. Πέραν τούτου ουδέν.