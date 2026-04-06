ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όλες μου οι ενέργειες ήταν νόμιμες, είμαι αθώος» λέει ο πρώην πρόεδρος, Δημήτρης Μελάς

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, τοποθετήθηκε δημόσια με αφορμή τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών γύρω και τις δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή.

Το όνομά του έχει εμπλακεί στις αποκαλυπτικές συνομιλίες που καταγράφηκαν σχετικά με επιδοτήσεις και πολιτικές εξυπηρετήσεις.

Μιλώντας στο MEGA, υποστήριξε ότι έπραξε με γνώμονα τη νομιμότητα, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Όλες μου οι ενέργειες ήταν νόμιμες και έγιναν στο πλαίσιο των αιτημάτων θεραπείας και όχι οποιονδήποτε παράνομων παρεμβάσεων. Δεν εγκρίθηκε καμία χρηματοδότηση που να ήταν παράνομη ή να προκαλεί ζημιά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο».

Παράλληλα, έδωσε εξηγήσεις για τον όρο «χεράτα», ο οποίος ακούγεται στις ηχογραφημένες επικοινωνίες με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους της υπόθεσης.

«Ως προς την έκφραση ‘χεράτα’, πρόκειται για όρο που χρησιμοποιείται διαχρονικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά σε τεχνική διευθέτηση. Από ένα σημείο των αιτήσεων θεραπείας και μετά, διακόπτεται η πρόσβαση στην υπηρεσία και η μόνη παρεχόμενη πρόσβαση παρέχεται στον πρόεδρο. Όσον αφορά τη διακοπή της πρόσβασης, αφορούσε στον προγραμματισμό εργασιών του οργανισμού και όχι σε εθνικές, κανονιστικές καταλυτικές ημερομηνίες».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, υπεραμύνθηκε της αθωότητάς του, δηλώνοντας αποφασισμένος να προστατεύσει την προσωπική και επαγγελματική του υπόληψη:

«Άρα σε αυτές τις αιτήσεις θεραπείας, οι οποίες έχουν εξεταστεί ως προς τη νομιμότητά τους από τις υπηρεσίες, μόνο εγώ ή ο κάθε πρόεδρος από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μου θα μπορούσα να κάνω διορθώσεις. Είμαι αθώος. Δεν έχω πράξει τίποτα παράνομο ή παράτυπο και σκοπεύω να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου».

Διαβάστε επίσης