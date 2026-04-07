Σκρέκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στόχος μου η επίλυση ενός προβλήματος - Ζητώ την άρση της ασυλίας μου

Snapshot Ο Κώστας Σκρέκας δήλωσε ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά την υποστήριξη ενός πραγματικού αγρότη με πραγματικές καλλιέργειες που δεν μπορούσε να πληρωθεί.

Ο βουλευτής υποστήριξε πως δεν υπήρξε παράκαμψη διαδικασιών, αλλά προσπάθεια επίλυσης ενός άδικου ζητήματος χωρίς να προκύπτει αδίκημα.

Ζήτησε την άρση της ασυλίας του για να καταθέσει υπόμνημα και να διαλευκανθούν οι συνθήκες της υπόθεσης, επιδιώκοντας διαφάνεια και αποκατάσταση εμπιστοσύνης.

Επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, συμφωνώντας με το ασυμβίβαστο βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας.

Τόνισε ότι ελέγχεται για τη διερεύνηση αποκατάστασης λάθους και αρνήθηκε ότι έκανε ρουσφέτι, επισημαίνοντας ότι έργο του βουλευτή είναι και να μεταφέρει προβλήματα στο κέντρο.

Στο Mega μίλησε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης ο βουλευτής Τρικάλων, Κώστας Σκρέκας για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η υπόθεσή μου αφορά πραγματικό αγρότη, με πραγματικές καλλιέργειες που δεν μπορούσε να πληρωθεί»

Ο κ. Σκρέκας ξεκίνησε τη συζήτηση με τους δημοσιογράφους του πάνελ αναλύοντας τη συνομιλία που είχε με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΠΕΚΕ, Δημήτρη Μελά, ξεκαθαρίζοντας πως στόχος του ήταν να διορθώσει και να επιλύσει ένα ζήτημα που θεωρούσε άδικο.

«Αυτό που επιδίωξα μέσα από τη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν σε καμία περίπτωση η παράκαμψη διαδικασιών, αλλά η διερεύνηση της δυνατότητας επίλυσης ενός ζητήματος που θεωρούσα άδικο. Στη συγκεκριμένη υπόθεση που με αφορά, δεν προκύπτει ουσιαστικά κάποιο αδίκημα», σημείωσε ο βουλευτής Τρικάλων.

Ο κ. Σκρέκας στη συνέχεια απαντώντας σε σχετική ερώτηση κλήθηκε να εξηγήσει τι εννούσε με την έκφραση «χεράτα». Όπως εξήγησε, δεν μπορεί να ερμηνεύσει τι εννούσε ο κ. Μελάς στη συνομιλία τους, ενώ σημείωσε ότι η υπόθεση αφορά πραγματικό αγρότη, με πραγματικές καλλιέργειες που δεν μπορούσε να πληρωθεί και πως υπάρχουν αντίστοιχα χαρτιά που το αποδεικνύουν.

Σε σχετική ερώτηση, τόνισε πως θα ενεργούσε ξανά με τον ίδιο τρόπο, εφόσον πρόκειται για την υποστήριξη ενός πολίτη στην προσπάθειά του να βρει το δίκιο του απέναντι στη διοίκηση.

Η «καυτή» συνομιλία του Κώστα Σκρέκα με τον Δημήτρη Μελά

Δ. Μελάς: Ε πρώτον σ' έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα

Κ. Σκρέκας: Ωωχ μ΄αρέσεις. Για πες τι λέω δηλαδή ότι; Για το Β... Θα γίνει;

Δ. Μελάς: Ναι ρε αφού πήγα και το έβαλα φορετά, τώρα εντάξει έγινε ολόκληρο τέτοιο... αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά.

Κ. Σκρέκας: Χεράτα. Κατάλαβα.

Σημειώνεται ότι για την έκφραση «χεράτα» ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μελάς έχει δώσει τη δική του ερμηνεία:

«Ως προς την έκφραση "χεράτα" πρόκειται για όρο που χρησιμοποείται διαχρονικά στον ΟΠΕΠΕΚΕΠΕ και αφορά τεχνική διευθέτηση. Σε αυτές τις αιτήσεις θεραπείας οι οποίες έχουν εξεταστεί ως προς τη νομιμότητά τους από τις υπηρεσίες, μόνο εγώ και ο κάθε πρόεδρος από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούσα να κάνω διορθώσεις. Είμαι αθώος, δεν έχω πράξει τίποτα παράνομο ή παράτυπο», αναφέρει ο κ Μελάς.

«Θα καταθέσω υπόμνημα στην Επιτροπή- Ζητώ την άρση της ασυλίας μου»

Στη συνέχεια της συνομιλίας του με τους δημοσιογράφους ο Κώστας Σκρέκας ζήτησε άρση της ασυλίας του επιδιώκοντας διαφάνεια για τις συνομιλίες με τον Δημήτρη Μελά, εν μέσω των αυξημένων αντιδράσεων, για αποκατάσταση εμπιστοσύνης.

Όπως κ. Σκρέκας δήλωσε την πρόθεσή του να καταθέσει υπόμνημα στην Επιτροπή να ζητήσει την άρση της ασυλίας του, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες γύρω από τις πρόσφατες αποκαλύψεις.

Ο βουλευτής τόνισε ότι η διαφάνεια και η αλήθεια είναι προτεραιότητές του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού. Παράλληλα, εξέφρασε τη συμφωνία του με την πρόταση του Πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας, ενώ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, σημειώνοντας πως η τελική απόφαση ανήκει στον Πρωθυπουργό.

«Ελέγχομαι, δεν κατηγορούμαι - Δεν έκανα ρουσφέτι»

Ο βουλευτής αναφέρθηκε ξανά στην υπόθεση επαναλαμβάνοντας ότι η υπόθεσή του αφορά πραγματικό αγρότη με πραγματικές καλλιέργειες που δεν μπορούσε να πληρωθεί.

«Όταν η διοίκηση δεν δουλεύει σωστά, οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν το δίκιο τους, δεν μιλάμε για ρουσφέτια. Ελέγχομαι για τη διερεύνηση αν μπορεί να αποκατασταθεί το λάθος» είπε ο κ. Σκρέκας επισημαίνοντας ότι «έργο του βουλευτή πέραν της κοινοβουλευτικής εργασίας είναι και να μεταφέρει προβλήματα στο κέντρο».

