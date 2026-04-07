Μπλόκα: Κλείνουν τον Ε65 - Αντιδρούν για ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές, αυξημένο κόστος
Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, απηύθυνε κάλεσμα σε όλη την περιοχή για να στηρίξει τον αγώνα τους
Στους δρόμους ετοιμάζονται να βγουν και πάλι οι αγρότες, με τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα να κλείνουν το μεσημέρι της Μ. Τρίτης τον Ε65.
Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, απηύθυνε κάλεσμα σε όλη την περιοχή για να στηρίξει τον αγώνα τους. Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι οι πληρωμές οδηγούνται από την μια παράταση στην άλλη, το κόστος σε λιπάσματα και πετρέλαιο είναι αυξημένο, με αποτέλεσμα να έχουν περιέλθει σε οικονομικό τέλμα.
Οι βασικές διεκδικήσεις των αγροτών:
- να γίνουν τώρα όλες οι πληρωμές και όσων χρημάτων μας χρωστάνε.
- Εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής.
- αναπλήρωση εισοδήματος και επιστροφή όλων των κλεμμένων χρημάτων. Να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι όσο «ψηλά» και αν είναι.
- Επιβολή πλαφόν στις τιμές προ 5ετίας σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα και αγροτικά εφόδια για να σταματήσει η ληστεία των μονοπωλίων.
- Αφορολόγητο πετρέλαιο για όλους τους αγρότες με τιμή στο 1 ευρώ όπως μας είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση.
- Φθηνό ρεύμα στα 7 λεπτά για όλους, χωρίς τις επιβαρύνσεις που μας πνίγουν.
- Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αρδευτικά.
- Διαγραφή χρεών σε τράπεζες, ΕΦΚΑ, κλπ, που δημιουργήθηκαν από τις πολιτικές που μας εξαθλίωσαν.
- Να σταματήσουν οι διώξεις και τα αγροτοδικεία.
