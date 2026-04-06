ΟΠΕΚΕΠΕ - Παπακώστα: «Ζητώ άρση της ασυλίας» - Δεν θα κατέβει στις εκλογές εάν «υπάρχει σκιά»

Η βουλευτής της ΝΔ αναφέρει πως για λόγους πολιτικής ευθιξίας δεν θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος της «σκιά ποινικής απαξίας»

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας ζητά με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Κατερίνα Παπακώστα, το όνομα της οποίας εμπλέκεται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η βουλευτής της ΝΔ τονίζει πως δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή «σε όσα αδίκως και αβασίμως μου αποδίδονται».

Επίσης, ενημερώνει ότι άμεσα θα απευθυνθεί στην αρμόδια Εισαγγελέα για να δώσει εξηγήσεις για ό,τι της αποδίδεται και ότι δεν θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος της «σκιά ποινικής απαξίας».

Αναλυτικά η ανάρτηση της κ. Παπακώστα

«Δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή σε όσα αδίκως και αβασίμως μου αποδίδονται. Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή πορεύομαι με εντιμότητα, ήθος, αξιοπρέπεια, ευθύτητα, σεβασμό, ενδιαφέρον και ευθύνη προς τους συμπολίτες μου, που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.Η ερευνώμενη υπόθεση αφορά έναν βιοπαλαιστή και πραγματικό κτηνοτρόφο Τρικάλων, που αγωνιζόταν να του δοθεί η συνδεδεμένη επιδότηση για το έτος 2020, ύψους 6.000 ευρώ περίπου, όπως πληροφορήθηκα πρόσφατα!! Προσπάθησα να τον βοηθήσω, γιατί με έπεισε ότι διέτρεχε κίνδυνο επιβίωσης. Ωστόσο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ΔΕΝ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ.Αποδεικνύεται περίτρανα, ότι το δικό μου πολιτικό ενδιαφέρον προς τον αναξιοπαθούντα συμπολίτη μου, ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕ.Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελεις της Πατρίδας μας, ότι λειτουργούν με γνώμονα το Σύνταγμα και την συνείδηση τους. Ζητώ την ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΜΟΥ. Άμεσα θα απευθυνθώ στην αρμόδια Εισαγγελέα για να δώσω εξηγήσεις για ό,τι μου αποδίδεται. Είναι χρέος στους συμπολίτες μου, στην παράταξη μας, στην οικογένεια μου.Πρέπει τάχιστα η υπόθεση να διαλευκανθεί.Για λόγους πολιτικής ευθιξίας, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας».

Novibet
