«Ημέρα ΟΠΕΚΕΠΕ» στη Βουλή: Φτάνει νέα δικογραφία για Αθανασίου-Χατζηβασιλείου - Ημέρα κρίσης για 11

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται και σήμερα στο «μέτωπο» της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στέλνει εντός της ημέρας, σύμφωνα με πληροφορίες, και νέα δικογραφία, αυτή τη φορά για τον βουλευτή και πρώην υπ. Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου και τον βουλευτή Τάσο Χατζηβασιλείου.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά, αν συνυπολιγίσει κανείς την αρχική δικογραφία για την οποία έγινε Εξεταστική, τη «βουλευτική» δικογραφία με τους 11 γαλάζιους εμπλεκόμενους βουλευτές, αλλά και τη δικογραφία για τους δύο υπουργούς Αραμπατζή και Λιβανό.

Σημειώνεται ότι ο κ. Χατζηβασιλείου εμπλεκόταν και στην πρώτη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία μάλιστα είχε οδηγήσει στην παραίτησή του από την κυβέρνηση μαζί με τους Βορίδη, Σταμενίτη και Μπουκώρο. Για τη συγκεκριμένη δικογραφία θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας μετά την Κυριακή του Θωμά.

Παράλληλα, σήμερα η επιτροπή Δεοντολογίας αναμένεται να συνεδριάσει προκειμένου να λάβει απόφαση για την εισήγηση που θα κάνει στην Ολομέλεια της Βουλής αναφορικά με τους 11 βουλευτές που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σημειώνεται ότι η νέα δικογραφία ενδεχομένως να δημιουργεί πρόβλημα και στη λειτουργία της Επιτροπής, καθώς μέλος της είναι ο εμπλεκόμενος στην τέταρτη δικογραφία ο Χαραλάμπος Αθανασίου, με αποτέλεσμα να τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων. Για τη δικογραφία στην οποία εμπλέκεται ο ίδιος και αναμένεται να φτάσει σήμερα στη Βουλή, θεωρείται σχεδόν βέβαιη η εξαίρεσή του, ωστόσο θα φανεί σήμερα το εάν θα ακολουθήσει την ίδια γραμμή και για την υπόθεση των 11, η οποία συνδέεται ουσιαστικά και με τη δική του.

Παράλληλα ο πολιτικός κόσμος περιστρέφεται τις τελευταίες ώρες και στην πρόταση του πρωθυπουργού να αποσυνδέσει τη Βουλή από την Κυβέρνηση, θεσμοποιώντας ασυμβίβαστο ανάμεσα στις ιδιότητες του βουλευτή και του υπουργού, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων τόσο από αντιπάλους της ΝΔ, όσο και από μέλη της ΚΟ του κόμματος.

Εντός της ΝΔ υπάρχει και μεγάλη αντίδραση για την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την πρώτη αιχμή την άφησε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος στο μήνυμά του ζήτησε ευθέως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «μετά την άρση της ασυλίας των Βουλευτών μας, να προχωρήσει ταχύτατα σε όλες τις ανακριτικές ενέργειες και να αποφανθεί αν, σε πόσους και σε ποιους προτίθεται να ασκήσει διώξεις. Και όταν λέω ταχύτατα, το εννοώ».

Πιο αιχμηρός όμως ήταν ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπ. Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που είπε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κρατά τη Βουλή «αιχμάλωτη» και έκανε λόγο για «ευθεία πολιτική παρέμβαση στη χώρα». «Διαρροές από τον Σεπτέμβριο για κάτι που τελικά ήρθε τον Απρίλιο. Τώρα νέες διαρροές για έναν, δύο, τρεις κλπ φακέλους που ετοιμάζονται κλπ αδιανόητα και από δικαστικής απόψεως πράγματα. Και φυσικά ένα Κοινοβούλιο που έτσι μένει διαρκώς αιχμάλωτο» τονίζει ο κ. Γεωργιάδης.