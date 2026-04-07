ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 20 Απριλίου η συνεδρίαση για άρση ασυλίας Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Για τη Δευτέρα του Θωμά, 20 Απριλίου, προσδιορίζεται η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας η οποία θα αποφανθεί επί της πρότασης για άρση της ασυλίας των Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, οι οποίοι εμπλέκονται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αναμένεται να φτάσει εντός της ημέρας στη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή στα τέλη Απριλίου, αναμένεται να συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να λάβει την οριστική απόφαση για την άρση της ασυλίας και των 13 βουλευτών που εμπλέκονται συνολικά στις δύο δικογραφίες.

Σε ό,τι αφορά την «υπουργική» δικογραφία, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι διαφορετική αφού δεν προβλέπεται η διαδικασία της άρσης ασυλίας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, ύστερα από συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας αποφασίστηκε ομόφωνα να προταθεί στην Ολομέλεια η άρση της ασυλίας και των 11 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έφτασε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα.