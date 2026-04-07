ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή η δικογραφία για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου

Στη Βουλή διαβιβάστηκε το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης, 7 Απριλίου 2026 η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Τάσο Χατζηβασιλείου και τον Χαράλαμπο Αθανασίου για τη φερόμενη εμπλοκή τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα στη δικογραφία περιλαμβάνονται επικοινωνίες των δύο βουλευτών με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά για την εξυπηρέτηση αιτημάτων συγκεκριμένων παραγωγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδικήματα ενδεχομένως και να μην εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και συνεπώς να αφορούν την εθνική Δικαιοσύνη.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα θα απασχολήσει εκ νέου την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία θα συνεδριάσει μετά το Πάσχα προκειμένου να αποφανθεί επί της πρότασης που θα κάνει προς την Ολομέλεια σχετικά με την άρση ή μη της ασυλίας των δύο βουλευτών.

Το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος (του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά) αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι πρώην υπουργοί Χαράλαμπος Αθανασίου και Τάσος Χατζηβασιλείου, στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διαβιβάστηκε σήμερα στη Βουλή.

Όπως ξεκαθαρίζεται στο διαβιβαστικό, «τα πραγματικά περιστατικά [...] δεν συνιστούν ποινικό αδίκημα που να εμπίπτει στην καθ'ύλην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 22 και 23 του ίδιου κανονισμού».

Στο διαβιβαστικό τονίζεται ότι οι ενέργειες των βουλευτών δεν συνιστούν ποινικά αδικήματα εφόσον η όποια προπαρασκευαστική πράξη δεν ολοκληρώθηκε

Τι αναφέρει για τον Χαράλαμπο Αθανασίου

Συγκεκριμένα, για τον Χαράλαμπο Αθανασίου, ορίζει ότι «το αδίκημα της απάτης σχετικής με επιδοτήσεις δεν στοιχειοθετείται». Όπως εξηγεί, «για τη στοιχειοθέτηση ενός τέτοιου εγκλήματος -ακόμη και στο στάδιο της απόπειρας- απαιτείται τουλάχιστον «αρχή τέλεσης», δηλαδή ο δράστης να έχει προβεί στην τυπική έγκριση της επιδότησης. [...] Οι ενέργειες του εμπλεκομένου προσώπου περιορίστηκαν σε τηλεφωνικές επικοινωνίες και στην έκφραση πρόθεσης.

Για το αδίκημα της ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας, τονίζεται ότι «τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης δεν καταδεικνύουν ότι ο βουλευτής Χαράλαμπος Αθανασίου ή ο παραγωγός ΚΚ υποσχέθηκαν, προσέφεραν ή παρείχαν οποιοδήποτε αθέμιτο χρηματικό ή άλλο υλικό όφελος στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο Μελά, ούτε ότι ο τελευταίος ζήτησε τέτοιο όφελος προκειμένου να ενεργήσει κατά παράβαση των καθηκόντων του. Κατά συνέπεια, δεν πληρούνται τα στοιχεία της ποινικής υπόστασης των προαναφερθέντων αδικημάτων διαφθοράς κατά την Οδηγία PIF».

Σε ότι αφορά το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, αυτή πράγματι φαίνεται να στοιχειοθετείται, ωστόσο εμπίπτει στην εθνική και όχι στην κοινοτική νομοθεσία.

«Η συμπεριφορά του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημητρίου ΜΕΛΑ, ο οποίος, αποδεχόμενος άτυπες παρεμβάσεις, ενήργησε με πρόθεση μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένου παραγωγού και εν γνώσει του παραβίασε το αυστηρό διαδικαστικό και νομικό πλαίσιο που διέπει τον Οργανισμό, υπάγεται αποκλειστικά στα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα). Το εν λόγω αδίκημα συνιστά αμιγώς εθνικό ποινικό αδίκημα. Δεν περιλαμβάνεται στα αδικήματα που προβλέπονται στην Οδηγία (EE) 2017/1371 (Οδηγία ΡIF), ούτε εμπίπτει στον εξαντλητικό κατάλογο αδικημάτων (άρθρα 159, 159Α, 235, 236, 237, 237Β, 375, 386, 386Λ, 386Β, 390 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα) του Ν. 4689/2020, τα οποία θεμελιώνουν την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», τονίζεται στο διαβιβαστικό.

Τι αναφέρει για τον Τάσο Χατζηβασιλείου

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τονίζει ότι στην περίπτωση του Τάσου Χατζηβασιλείου και του Δημήτρη Μελά, αποκαλύπτεται ένας «πλήρης σχεδιασμός μιας συντονισμένης απόπειρας παράνομης λήψης κονδυλίων της ΕΕ μέσω της κατασκευής ψευδούς ιατρικής βεβαίωσης από ιδιώτη γιατρό».

«Από το περιεχόμενο της συνομιλίας (π.χ. αναφορές όπως α..αυτό που μπορεί να γίνει είναι το εξής.. θα το στείλουν με email.. θα κανονιστεί την επόμενη μέρα-), καθίσταται σαφές ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα παρέμειναν στο στάδιο προπαρασκευής της πράξης. Οι προπαρασκευαστικέςενέργειες (όπως συζητησεις, συμφωνία για εξεύρεση ιατρού και σχεδιασμός της.διαδικασίας) δεν τιμωρούνται. Δεδομένου ότι το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε και το ψευδές ιατρικό έγγραφο δεν υποβλήθηκε επισήμως στην Αρχή (ΟΠΕΚΕΠΕ), δεν υφίσταται απόπειρα απάτης και, συνεπώς, δεν στοιχεισθετείται αδίκημα PIF που να εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τονίζει επίσης ότι αν και υπάρχει εμφανώς παράνομος και συνωμοτικός χαρακτήρας στις συνομιλίες μεταξύ Χατζηβασιλείου - Μελά, «δεν προκύπτει καμία ένδειξη αιτήματος, υπόσχεσης, προσφοράς ή λήψης χρηματικού ή άλλου υλικού ανταλλάγματος προς ή από τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο ΜΕΛΑ, σε αντάλλαγμα για παράνομη συνδρομή. Αντιθέτως, ο ίδιος φαίνεται να υποδηλώνει ότι οι ενέργειές του υπαγορεύονταν από προσωπικά ή πολιτικά κίνητρα (π.χ. αναφέροντας ότι είχε πράξει κάτι παρόμοιο «για κάποιον άλλον που πραγματικά το άξιζε» και που του το είχε ζητήσει ως χάρη). Η απουσία οποιασδήποτε μορφής ανταλλάγματος αποκλείει τη στοιχειοθέτηση αδικημάτων διαφθοράς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας PIF».

Παράλληλα, τονίζει ότι «οι καταγεγραμμένες δηλώσεις και προθέσεις του Δημητρίου ΜΕΛΑ, ως δημοσίου υπαλλήλου, ο οποίος συμβουλεύει τον Βουλευτή σχετικά με το πώς να παρακαμφθεί το σύστημα -αναφέροντας ότι το ζήτημα θα διευθετηθεί σιωπηρά κάτω από το τραπέζι και ότι θα δώσει εντολή «στον επικεφαλής της επιτροπής... να το αποκλείσει»- συνιστούν πρόδηλη παραβίαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων με σκοπό την παράνομη ευνοϊκή μεταχείριση τρίτων (των παραγωγών)»

Πρόσθετα εθνικά αδικήματα για Χατζηβασιλείου;

Όπως ξεκαθαρίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «Η συμπεριφορά αυτή, σε συνδυασμό με την φερόμενη ηθική αυτουργία του Βουλευτή, πληροί τόσο τα αντικειμενικά όσο και τα υποκειμενικά στοιχεiα του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ). Περαιτέρω, ανάλογα με την εξέλιξη του σχεδίου (π.χ. εάν το ψευδές έγγραφο εκδόθηκε τελικά αλλά δεν υποβλήθηκε) ενδέχεται να ανακύψουν και πρόσθετα εθνικά αδικήματα, όπως η ηθική αυτουργία σε έκδοση ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης (άρθρο 221 ΠΚ). Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για αμιγώς εθνικά αδικήματα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα αδικήματα PIF (Ν. 4689/2020) και, συνεπώς, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το συμπέρασμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Όπως τονίζεται στο έγγραφο «στις δύο εξεταζόμενες περιπτώσεις οι ενέργειες των υπόπτων δεν υπερέβησαν το στάδιο των μη αξιόποινων προπαρασκευαστικών πράξεων και δεν έφθασαν στο επίπεδο «αρχής εκτέλεσης», ώστε να στοιχειοθετηθεί, έστω και σε μορφή απόπειρας, το αδίκημα της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά συνέπεια, εφόσον το κύριο αδίκημα ΡIF είναι νομικά ανύπαρκτο, δεν υφίσταται κεντρικός πυρήνας γύρω από τον οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το εθνικό πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος είναι "άρρηκτα συνδεδεμένο".

Η έννοια του άρρηκτα συνδεδεμένου αδικήματος δεν μπορεί αφ' εαυτής να θεμελιώσει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ελλείψει του κύριου ενωσιακού αδικήματος».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδρίασε και αποφάσισε την άρση της ασυλίας και των 11 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στη δικογραφία που είχε φτάσει την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή. Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει να αρθεί η ασυλία και των Αθανασίου - Χατζηβασιλείου, ενδέχεται η Ολομέλεια να κληθεί να αποφασίσει και για τους 13 αναφερόμενους βουλευτές σε συνεδρίαση που θα γίνει μετά την Κυριακή του Θωμά.