Μπουκώρος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα έκανα το ίδιο και σήμερα για τον παραγωγό - Υπάρχει σκιά στην έρευνα»

Snapshot Ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος δήλωσε ότι θα ενεργούσε με τον ίδιο τρόπο για να βοηθήσει παραγωγό στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Μπουκώρος παρενέβη στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 για να υποστηρίξει ένα ζευγάρι κτηνοτρόφων που αντιμετώπιζε πρόβλημα με την πληρωμή δικαιωμάτων.

Όπως υποστήριξε το ζευγάρι κτηνοτρόφων ζήτησε νόμιμα την πληρωμή που δικαιούνταν, καθώς ακολούθησαν τη νομοθεσία μετά το θάνατο του παππού τους και δεν υπήρξε παράνομη ενέργεια.

Η παρέμβαση αφορούσε την ανάγκη να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι εγκαίρως για να μπορέσουν να ταΐσουν τα ζώα τους, καθώς η καθυστέρηση θα τους έθετε σε οικονομική δυσχέρεια.

Η δικαστική έρευνα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνει σκιά, σύμφωνα με τον Μπουκώρο, που υποστηρίζει ότι η παρέμβασή του βασίστηκε σε συγγενική σχέση και την πρόθεση βοήθειας.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Μπουκώρος αναφέρθηκε στην εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε συνέντευξή του στο mega, ανέφερε ότι θα ενεργούσε με τον ίδιο τρόπο και σήμερα για να υποστηρίξει τον παραγωγό, ενώ υποστήριξε ότι επικαλέστηκε την μακρινή συγγένειά του για να βοηθήσει στην επίλυση του ζητήματος.

Ο Χρήστος Μπουκώρος απάντησε σχετικά με τον διάλογο που είχε με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, στον οποίο φέρεται να παρενέβη υπέρ ενός κτηνοτρόφου.

«Το θα σε πυροβολήσω και θα αυτοκτονήσω, όταν μιλάς σε μια επικοινωνία κλειστή όπως είναι η τηλεφωνική, είναι επικοινωνίες πολύ συνηθισμένες και δεν έχουν καμία ουσιαστική και κυριολεκτική σημασία. Είναι μακρινός συγγενής, παιδί τρίτου ξαδέρφου, ας πούμε. Ο άνθρωπος απευθύνθηκε και σε έτερο βουλευτή τότε, ο οποίος είναι κατηγορούμενος. Άρα εκλείπει το στοιχείο της συγγένειας. Είναι γνωστά αυτά στη δικογραφία. Είναι νόμιμος (ο κτηνοτρόφος), δηλωμένος στην εφορία με ΕΝΦΙΑ από το 1920 και περνάει από γενιά σε γενιά.

»Οι αρμόδιες υπηρεσίες νόμιζαν πως το χωράφι βρέθηκε στον αέρα. Τόσο το ΚΥΔ που έκανε τη δήλωση από τον Μάιο του 21’, όσο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ όταν δέχτηκε την ένσταση των νέων αυτών κτηνοτρόφων τον Οκτώβριο, 35 μέρες πριν τηλεφωνήσω εγώ, που έλεγε ότι ο βοσκότοπός μας δεν έχει δηλωθεί, όχι από δόλο, αλλά επειδή πέθανε ο παππούς και δεν ήθελαν τα παιδιά να βάλουν το ενοικιαστήριο ενός νεκρού ανθρώπου. Στον ίδιο πήγε κληρονομικά. Σήμερα έχει το ίδιο κτήμα για το οποίο συζητάμε μετά από κληρονομιά και επιδοτείται κανονικά. Αλλά γιατί θα μπορούσε και με το ενοικιαστήριο του νεκρού παππού του να πάει τότε; Γιατί, ένα ενοικιαστήριο, όταν δεν καταγγελθεί, συνεχίζει επ’ αόριστο και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των κληρονομιών, μέχρι να διευθετηθούν τα κληρονομικά.

»Αυτό το ζευγάρι έχει βοσκότοπο και έχει και ζώα, τα οποία τα έχει μετρήσει τέσσερις φορές ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τέσσερα χρόνια, όσο διαρκούσε το πρόγραμμα νέων αγροτών. Άρα είμαι βέβαιος για το δίκιο τους, διότι αυτή είναι η επιτομή των επιδοτήσεων. Είναι κάτι που δεν έχει αλλάξει κανένας υπουργός. Έχεις βοσκότοπο ιδιωτικό και έχεις και ζώα, δικαιούσαι επιδότηση. Αυτό το πλαίσιο κινήθηκα εγώ. Το 2020 τελείωσε το πρόγραμμα και έρχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί με όλες τις πληρωμές, δικαιώματα, επιδοτήσεις που δεν συνδέονται με τη γη και τους εξοφλεί με δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ γιατί είναι δύο».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ένα θα έκανε και σήμερα το ίδιο είπε: «Θα έκανα το ίδιο ακριβώς. Θα έκανα το ίδιο ακριβώς, διότι ασχολούμαι με το θέμα. Θα έκανα το ίδιο γιατί σας είπα, είναι τα πιο στέρεα δικαιώματα αυτά. Τα παιδιά μπορούσαν να συνεχίσουν και χωρίς κανένα συμβόλαιο, διότι πέθανε ο παππούς τους και έπρεπε η υπηρεσία, το τοπικό ΚΥΔ που πήγαν εκεί να τους πουν ότι μέχρι να λήξουν τα κληρονομικά δικαιούστε το ίδιο ενοικιαστήριο. Μπορούσε να τους το πει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ αυτό και δεν τους το είπαν και μπλέξαμε όλοι. Αυτή είναι η ιστορία.

»Είπα ότι γνώριζα εκ των προτέρων ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν στέρεα δικαιώματα. Ότι ήταν κτηνοτρόφοι και είχαν ζώα και είχαν και ιδιόκτητη γη. Γι’ αυτό και πήρα τηλέφωνο, γιατί ήμουνα σίγουρος για το δίκιο τους».

Στη συνέχεια είπε: «Σήμερα προκύπτει από ρεπορτάζ έγκυρων συναδέλφων μας, προκύπτει ότι αυτές οι ηχογραφήσεις έγιναν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, όταν εστάλησαν κάποιες καταγγελίες και το διαβιβαστικό προς τις εισαγγελικές αρχές το 2021, το 2022 και τα λοιπά, είχε μόνο το όνομα το δικό μου και το όνομα του κ. Σεμετάκη μέσα. Δύο. Και κάνανε τέσσερις παρεμβάσεις στις εισαγγελικές αρχές της χώρας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, χρειάστηκε τέσσερις φορές να παρέμβουν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων οι εισαγγελικές αρχές, να πούνε μόνο δύο ονόματα έχετε;

» Στέλνουν λοιπόν μόνο δύο ονόματα βουλευτών. Εκ των υστέρων διαπιστώνουμε ότι είναι είκοσι μέχρι τώρα τα ονόματα των βουλευτών και χρειάστηκε από τα δύο να φτάσουμε στα είκοσι, τέσσερις φορές να παρέμβουν οι εισαγγελικές αρχές στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Τι σημαίνει αυτό; Άμα μπορείς να επιλέγεις ποιους θα στείλεις στο διαβιβαστικό, μπορείς να επιλέγεις και ποιους θα ηχογραφήσεις. Έχω το σημερινό ρεπορτάζ του έγκυρου αστυνομικού συντάκτη, του Γιάννη Σουλιώτη, που εξιστορεί έτσι ακριβώς τα πράγματα. Ότι έφυγαν μόνο δύο ονόματα βουλευτών τότε, την εποχή εκείνη και χρειάστηκαν τέσσερις παρεμβάσεις εισαγγελικών αρχών για να πάνε και τα υπόλοιπα ονόματα. Μια υπηρεσία που μπορεί να επιλέγει ποιους θα βάλει στο διαβιβαστικό, ενώ έχει το υλικό, όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε, ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έβαζε και τα βύσματα όπως ήθελε; Υπάρχει σκιά στην έρευνα».

Ο διάλογος του Μπουκώρου με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε μία από τις δύο δικογραφίες περιλαμβάνεται η περίπτωση που αφορά τον βουλευτή ΝΔ, Χρήστο Μπουκώρο, ο οποίος φέρεται να παρενέβη στον τότε πρόεδρο του Οργανισμού, το 2021, υπέρ ενός ζευγαριού που ήταν κτηνοτρόφοι.

Σε διάλογο μεταξύ τους αναφέρεται:

βουλευτής ΝΔ: Ρε πρόεδρε θα αυτοκτονήσω πρόεδρε… Έχω στείλει εκεί πέρα για τον κτηνοτρόφο ένα πράγμα να το λύσουμε, εκείνο το παιδί που πέθανε ο παππούς του και δεν συνέχισε… Και μου λέει, ”θείε κλείνει το σύστημα σε πέντε μέρες τι θα κάνω;”. Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Άκουσε να σου πω, αυτό το θέμα θα στο φτιάξω εγώ προσωπικά παρότι είναι παρέκκλιση.

βουλευτής ΝΔ: Δεν είναι και τόσο παρέκκλιση, διότι ο παραγωγός αυτός θα έπαιρνε δικαιώματα ούτως ή άλλως, ως νέος αγρότης, αλλά δεδομένου ότι πέθανε ο παππούς του δεν ήθελε να παρουσιάσει ένα ενοικιαστήριο με θανόντα, γι’ αυτό και απευθύνθηκε στην τεχνική λύση. Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Ναι βρε Χρήστο μου οκ. Το καταλαβαίνω το πρόβλημα, γι’ αυτό σου είπα θα στο φτιάξω. Το πρόβλημά μου όμως ήταν το εξής. Όχι εμένα, σαν σύστημα ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως και με κάποιες άλλες περιπτώσεις που δήλωνε ο υπουργός, κάτι μονές με μονοετή συμβόλαια και κάτι τέτοια που άλλαξαν… κι έγραψε στην ανακοίνωση του υπουργείου ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να πάει μετά την πληρωμή της εκκαθάρισης.

πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Ναι βρε Χρήστο μου οκ. Το καταλαβαίνω το πρόβλημα, γι’ αυτό σου είπα θα στο φτιάξω. Το πρόβλημά μου όμως ήταν το εξής. Όχι εμένα, σαν σύστημα ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως και με κάποιες άλλες περιπτώσεις που δήλωνε ο υπουργός, κάτι μονές με μονοετή συμβόλαια και κάτι τέτοια που άλλαξαν… κι έγραψε στην ανακοίνωση του υπουργείου ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να πάει μετά την πληρωμή της εκκαθάρισης. Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτής ΝΔ: Αυτό τον έναν, αυτόν θέλω να μου το φτιάξεις νωρίς, αυτός θα χρεοκοπήσει άμα πάει μετά.

πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα κάνουμε συμπληρωματική κατανομή εμείς σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και μέσα εκεί θα βάλουμε κι αυτόν και θα κάνουμε μια συμπληρωματική πληρωμή τέλος Φλεβάρη. Αλλά αυτός… Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτής ΝΔ: Ο παραγωγός δεν μπορεί να περιμένει μέχρι τότε, δεν θα μπορεί να ταΐσει τα ζώα του. Δεν γίνεται να το δούμε λίγο να μπουν με… δεν θα εγκαταλείψουν. Πραγματικά είναι δύσκολο για ένα νέο ζευγάρι να ταΐσει το κοπάδι του ειλικρινά χωρίς να έχει μια δραχμή.

«Ζήτησαν να πάρουν τα λεφτά που δικαιούνται νόμιμα»

Το περιβάλλον του ζευγαριού κτηνοτρόφων μιλώντας στο Live News υποστηρίσει πως το ζευγάρι δεν έκανε κάτι παράνομο καθώς απλώς ζήτησαν να πάρουν τα λεφτά που δικαιούνται νόμιμα.

«Το συγκεκριμένο ζευγάρι είναι κτηνοτρόφοι από το 2017. Μπήκαν με δικά τους βοσκοτόπια που έχουν από τον παππού τους. Το 2018 πέθανε ο παππούς, αλλά τα ενοικιαστήρια είχαν ισχύ μέχρι το 2020. Θεώρησαν ηθικό και τίμιο να πάνε με το γράμμα του νόμου και να μην δηλώσουν τα ενοικιαστήρια του παππού. Έδινε δυνατότητα το κράτος να πάνε με την τεχνική λύση. Αλλά 10 μέρες πριν πληρωθούν, βγήκε μια ΚΥΑ, που ανέστρεφε τα πράγματα και δεν τους άφηνε να πληρωθούν.

«Έπαιρναν τηλέφωνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν έβγαζαν άκρη. Το ζευγάρι απευθύνθηκε στον Μπουκώρο που είναι συγγενής τους, αλλά δεν τον απείλησαν ποτέ με όπλο ή με κάτι άλλο. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι του μόχθου που δεν έχουν δώσει δικαιώματα πουθενά. Δεν έκαναν κάτι παράνομο. Ζήτησαν να πάρουν τα λεφτά που δικαιούνται νόμιμα, με ένσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία δικαιώθηκε».

Διαβάστε επίσης