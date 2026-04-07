ΟΠΕΚΕΠΕ - Σκρέκας: Τι σημαίνουν «χεράτα» και «φορετά» - Η καταχώριση στο μηχανογραφικό σύστημα

Snapshot Οι όροι «φορετά» και «χεράτα» αναφέρονται σε χειροκίνητες, τεχνικές διορθώσεις που γίνονται στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Κώστας Σκρέκας υποστηρίζει ότι παρενέβη για να βοηθήσει έναν αγρότη που είχε άδικο πρόβλημα πληρωμής και αρνείται ότι έκανε ρουσφέτι ή παράνομη ενέργεια.

Ο Δημήτρης Μελάς εξηγεί ότι οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται διαχρονικά στον οργανισμό για διορθώσεις που μπορεί να κάνει μόνο ο πρόεδρος.

Ο κ. Σκρέκας ζήτησε άρση της ασυλίας του για να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και δηλώνει ότι ελέγχεται χωρίς να κατηγορείται.

Η συνομιλία μεταξύ των δύο περιλαμβάνει αναφορές σε χειροκίνητες παρεμβάσεις στο σύστημα με στόχο την επίλυση προβλημάτων.

«Χεράτα» ή «φορετά» είναι οι δύο λέξεις που προκάλεσαν συζήτηση και ειπώθηκαν στους διαλόγους του τότε πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και του πρώην Γραμματέα της ΝΔ Κώστα Σκρέκα.

Η λέξη «φορετά», όπως έχει πει ο Δημήτρης Μελάς, χρησιμοποιείται για να δείξει ότι «μπήκε» χειροκίνητα μια αλλαγή στο σύστημα, δηλαδή ότι έγινε παρέμβαση και όχι αυτόματη διαδικασία. Στον διάλογο λέει χαρακτηριστικά: «πήγα και το έβαλα φορετά… αλλά έπρεπε να γίνει παρελκυστικά».

Σήμερα το πρωί, μιλώντας στο Mega, ο βουλευτής και πρώην γραμματέας της ΝΔ, υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει ακριβώς τι εννοούσε ο συνομιλητής του με αυτές τις εκφράσεις και ότι ο ίδιος παρενέβη για να βοηθήσει έναν πραγματικό αγρότη που δεν μπορούσε να πληρωθεί.

Όταν ρωτήθηκε για τη λέξη «χεράτα», απέφυγε να δώσει σαφή ερμηνεία.

Η στιχομυθία

Χασαπόπουλος: Εκεί στα Τρίκαλα, στην τοπική διάλεκτο, τι σημαίνει «χεράτα»; Δηλαδή, χέρι-χέρι;

Σκρέκας: Αυτό που αντιλήφθηκα ήταν ότι θα γινόταν κάποια καταχώριση στο σύστημα για αποκατάστασηενός λάθους.

Χασαπόπουλος: Άρα, να γίνει καταχώριση από ανθρώπινο χέρι;

Σκρέκας: Έχουμε έναν αγρότη με πραγματικές καλλιέργειες, ο οποίος έχει καλλιεργήσει βαμβάκι, ο οποίος από λάθος καταχώριση του τιμολογίου, δεν έχει πληρωθεί... Επειδή ο γεωπόνος, ο σύμβουλος επειδή καταχώρισε το τιμολόγιο αγοράς των σπόρων, καταχώρισε δύο από τις τρεις ποικιλίες, υπήρξε ένα σφάλμα και δεν μπορούσε να πληρωθεί.

Βούλγαρη: Τότε ο κ. Μελάς γιατί λέει "σε έφτιαξα" και μου "χρωστάς γιατί έφερα τον κόσμο τούμπα";

Σκρέκας: Δεν μπορώ να ξέρω και δεν μπορώ για ποιο λόγο μιλούσε έτσι. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω γιατί μιλάει έτσι.

Βούλγαρη: Σας λέει, πρώτα "σε έφτιαξα", του λέτε, "μου αρέσεις", και μετά σας λέει, "ναι ρε, αφού πήγα και το έβαλα φορετά, τώρα εντάξει". Το "φορετά" σας ικανοποίησε;

Σκρέκας: Με ενδιέφερε είναι να διερευνήσω αν μπορεί να αποκατασταθεί ένα λάθος. Απαντώ συμπερασματικά. Δεν είπα να κάνει κάτι, πώς να το κάνει.

Βούλγαρη: Ένας βουλευτής δέχεται το "χεράτα"; Να μην έχει περάσει από το σύστημα η πληρωμή;

Σκρέκας: Αντιλαμβάνομαι ότι θα γίνει μια καταχώριση στο μηχανογραφικό σύστημα.

Χασαπόπουλος: Άρα, με το χέρι. Χειροκίνητα.

Σκρέκας: Όπως πρέπει να γίνει. Προφανώς κάποιος πληροφορικάριος πρέπει να το καταχωρίσει.

Βούλγαρη: Ηλεκτρονικά δεν καταχωρούνται αυτά; Το χεράτα σημαίνει ότι κάποιος έχει βάλει το χέρι του, ότι το έχει κάνει παρελκυστικά και εσείς το αποδέχεστε;

Σκρέκας: Παρελκυστικά σημαίνει με καθυστέρηση.

Βούλγαρη: Παράνομα ή παράτυπα.

Σκρέκας: Εγώ δεν ασχολούμαι με το πώς θα γίνει. Με ενδιαφέρει να εξεταστεί αν μπορεί να αποκαταστηθεί ένα λάθος ενός πραγματικού αγρότη.

Επίσης, παραδέχθηκε πως τα τελευταία χρόνια του έχουν τύχει αρκετές παρόμοιες περπτώσεις και σημείωσε: Όταν η διοίκηση δεν λειτουργεί σωστά, οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν το δίκιο τους. Υποστήριξε πως δεν έκανε ρουσφέτι.

Επισήμανε πως ελέγχεται και δεν κατηγορείται, και ζητά γρήγορη διαλεύκανση.

Στην ερώτηση της Ανθής Βούλγαρη, «επειδή πολλοί βουλευτές της ΝΔ θέλατε να βοηθήσετε ανθρώπους που δεν πήραν τα λεφτα», θεσμικά γιατί δεν έκανε ερώτηση στη Βουλή, ο κ. Σκρέκας απάντησε γιατί υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση.

