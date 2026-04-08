Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν έκανα τίποτα αξιόποινο, δεν προκάλεσα καμία βλάβη στο Δημόσιο»

«Δεν έκανα τίποτα αξιόποινο, δεν προκάλεσα καμία βλάβη στο Δημόσιο», υποστήριξε η βουλευτής Σερρών και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 2021, Φωτεινή Αραμπατζή, στον απόηχο των συνεχών αποκαλύψεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφορικά με τη φράση «να μην του συμπεριφερθούμε άσχημα» που φαίνεται να λέει στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, τόνισε πως αναφέρθηκε σε «25 χρόνια κτηνοτρόφο», μιλώντας σήμερα (08/04) στον ΑΝΤ1.

«Στον διάλογο, δεν ζητάω να πληρωθεί ο ενδιαφερόμενος. Απλώς ρωτάω πότε θα πληρωθεί. Χαίρομαι που είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και την αλήθεια. Αυτά που ρώτησα τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα έκανα και ερωτήσεις στη Βουλή», είπε η Φωτεινή Αραμπατζή.

«Βεβαίως θα ξαναρωτούσα προκειμένου να βοηθήσω αυτούς που έχουν ανάγκη», επεσήμανε ακόμη.

