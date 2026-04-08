Ραντεβού μετά το Πάσχα για ΟΠΕΚΕΠΕ και Κράτος Δικαίου δίνουν κυβέρνηση - αντιπολίτευση

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε άλλο παρά φτάνει στο τέλος της

Αντώνης Ρηγόπουλος

Με τις ημέρες του Πάσχα να κορυφώνονται στο δεύτερο μισό της Μεγάλης Εβδομάδας φαίνεται πως κυβέρνηση και αντιπολίτευση δίνουν τα μεγάλα ραντεβού για τις επόμενες πολιτικές κόντρες μετά το Πάσχα.

Ο ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ημερών ήταν μόνο η αρχή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς μετά το Πάσχα αναμένονται οι κρίσιμες συνεδριάσεις της Βουλής για το θέμα, ενώ και το θέμα του κράτους δικαίου θα έχει την τιμητική του μετά την αναβολή που είχε λάβει.

Παράλληλα, το πολιτικό τοπίο που θα επικρατεί μετά το Πάσχα είναι ήδη θολό καθώς αναμένονται με ενδιαφέρον οι επίσημες ανακοινώσεις της δημιουργίας δύο πολιτικών κομμάτων (Καρυστιανού και Τσίπρας, και τα οποία ενδεχομένως να προκαλέσουν κομβικές αναταράξεις στις πολιτικές ισορροπίες.

Νέος γύρος ΟΠΕΚΕΠΕ

Συγκεκριμένα, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε άλλο παρά φτάνει στο τέλος της.

Αμέσως μετά το Πάσχα αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής προκειμένου να αποφανθεί επί της πρότασης για άρση της ασυλίας των Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, οι οποίοι εμπλέκονται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και η οποία έφτασε χθες το απόγευμα στη Βουλή.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται να συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να λάβει την οριστική απόφαση για την άρση της ασυλία και των 13 βουλευτών που αναφέρονται συνολικά στις δύο δικογραφίες.

Παράλληλα, συνεχώς έρχονται νέες πληροφορίες που θέλουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ετοιμάζει και νέες δικογραφίες για γαλάζια πολιτικά στελέχη, με τους αριθμούς των δικογραφιών αυτών να ποικίλουν, αφού άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για ύπαρξη 2-3 ακόμη δικογραφιών και άλλες μιλούν για περισσότερες.

Επίσης μετά το Πάσχα θα ολοκληρωθεί και ο χρόνος της ανάγνωσης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην «υπουργική» δικογραφία για Αραμπατζή και Λιβανό, με αποτέλεσμα να τεθεί άμεσα στους βουλευτές και το ερώτημα για το αν θα παραπέμψουν τους δύο πρώην υπουργούς σε προανακριτική επιτροπή, ή αν τους επιφυλάσσουν την ίδια αντιμετώπιση που παρείχαν και στους Βορίδη - Αυγενάκη.

Ωστόσο, αυτή ακριβώς η «σαλαμοποίηση» της δικογραφίας, για την οποία κάνουν λόγο τα κυβερνητικά στελέχη φαίνεται πως έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση εντός της ΝΔ. Στελέχη του κόμματος αφήνουν σαφείς αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μιλώντας για στοχευμένες διαρροές στον Τύπο, ενώ ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε ακόμη και για απόπειρα να τεθεί η Βουλή σε «ομηρία».

Όλα αυτά πάντως, σε συνδυασμό με τους πολύ υψηλούς τόνους που χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση, η οποία μιλά για «κυβέρνηση υποδίκων», ανεβάζουν κατά πολύ την ένταση με αποτέλεσμα η καταλαγή που θα υπάρξει κατά τις εορταστικές ημέρες να αναμένεται να ανατραπεί πλήρως, αμέσως μετά την Κυριακή του Πάσχα.

Το ΠΑΣΟΚ σηκώνει το Κράτος Δικαίου

Παράλληλα, κατακόρυφα ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο και σε ό,τι αφορά το θέμα του κράτους Δικαίου, όπως αυτό προκύπτει μέσα από τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών.

Μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών που δικαιώνει τον Νίκο Ανδρουλάκη και ανοίγει ξανά τη δικαστική έρευνα της υπόθεσης, ακόμη και για το αδίκημα της κατασκοπείας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει τη διεξαγωγή προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για το κράτος δικαίου. Μάλιστα, είχε θέσει το θέμα και σε άλλη συζήτηση με τον πρωθυπουργό να τον παραπέμπει στη μεγάλη συνεδρίαση που θα γινόταν για το θέμα.

Ωστόσο, η συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε άμεσα και όπως όλα δείχνουν προσδιορίζεται για τα τέλη της εβδομάδας του Πάσχα, δηλαδή στις 16 ή στις 17 Απριλίου.

Η Χαριλάου Τρικούπη δείχνει να επενδύει πολιτικά στο θέμα καθώς εκτιμά ότι η απροσδόκητα θετική για τους ίδιους, δικαστική απόφαση, δίνει τη δυνατότητα στο ΠΑΣΟΚ, σε μια τόσο ευαίσθητη πολιτικά περίοδο, να διεμβολίσει ψηφοφόρους που τοποθετούν ψηλά στον αξιακό τους κώδικα έννοιες όπως το κράτος δικαίου, και η ιδιωτικότητα.

