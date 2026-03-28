Τσίπρας: Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να εκπροσωπήσει ρεαλιστική προοδευτική απάντηση

Εν μέσω ραγδαίων εξελίξεων στον χώρο της κεντροαριστεράς, και ενώ ταυτόχρονα στην Αθήνα εξελίσσεται το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Τσίπρας έριξε «βόμβες» από τη Λαμία όπου παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη».

Ο κ. Τσίπρας αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στην παρουσίαση πολλαπλών προτάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι οποίες έχουν προέλθει από τις επεξεργασίες του Ινστιτούτου Τσίπρα, ενώ εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση στη ΝΔ και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ωστόσο, το μέρος της ομιλίας του που αναμένεται να συζητηθεί ιδιαίτερα, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις παρουσιάσεις του, είναι η αναφορά του στην υπάρχουσα κατάσταση της κεντροαριστεράς, αλλά και στο εγχείρημα της ανασυγκρότησης των προοδευτικών δυνάμεων, ενώ διαβεβαίωσε ότι ο στις επόμενες εκλογές «ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει αντίπαλο».

Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να δώσει απάντηση

Ο πρώην πρωθυπουργός ήταν ιδιαίτερα αυστηρός στην κριτική του προς τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς, χωρίς ωστόσο να τις κατονομάζει μία προς μία. Όπως είπε, «σήμερα, δυστυχώς, οι πολιτικές δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης δεν είναι σε θέση να εκπροσωπήσουν αυτό το αναγκαίο ΝΑΙ. Να προτείνουν δηλαδή μια ρεαλιστική προοδευτική απάντηση, διέξοδο, εναλλακτική στο καθεστώς της διαφθοράς και της ανασφάλειας. Και να πείσουν μια δύσπιστη κοινωνία ότι μπορούν να κερδίσουν αυτή τη φθαρμένη κυβέρνηση».

Όπως είπε, «μικροκομματικοί υπολογισμοί, μεγαλόστομες και εκτός πραγματικότητας διακηρύξεις νίκης, κάνουν ολόκληρα συνέδρια για να δουν αν θα συγκυβερνήσουν με τον Μητσοτάκη σήμερα, ανέφικτες προτάσεις συγκολλήσεων, χαρακτηρίζουν τη δημοκρατική και προοδευτική πανσπερμία. Αποχωρήσεις, μετακινήσεις με τη βουλευτική έδρα υπό μάλης, αντιφατικές δηλώσεις, κριτική χωρίς αυτοκριτική, εξουθένωση αξιακή και ιδεολογική, παίρνουν χαρακτήρα πολιτικού εκφυλισμού».

Μάλιστα σχολίασε ότι αυτό αποτελεί και το πιο αποτελεσματικό «όπλο» της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

«Κι αυτό παράγει και επιτείνει την απογοήτευση, την ιδιώτευση, την αποχή. Διότι μία πιθανότητα υπάρχει να ξαναβγει ο Μητσοτάκης: να μην πάει ο κόσμος να ψηφίσει επειδή πιστεύει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό επιβεβαιώνει το ρητό της Θάτσερ. Ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. TINA αλά ελληνικά, με λίγα λόγια», είπε.

Ώρα να κινήσουμε για την πολιτική συλλογικότητα της αλλαγής

«Τώρα, λοιπόν, είναι η ώρα να κινήσουμε, να στηρίξουμε, να ενθαρρύνουμε, το ΝΑΙ της κοινωνίας. Το ναι μιας μεγάλης ανασύνθεσης και ανατροπής και επανίδρυσης στην προοδευτική παράταξη. Το μεγάλο ναι του πολίτη, κάθε συλλογικότητας, κάθε αυθόρμητης ομάδας πρωτοβουλίας, κάθε προσωπικότητας», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για την ανάγκη «να οργανώσουμε την πολιτική συλλογικότητα της αλλαγής. Της συμπερίληψης, της διάρκειας, της προοπτικής και της νίκης».

Διαβεβαίωσε μάλιστα ότι «στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο. Και ας είναι όλοι βέβαιοι ότι θα έχουν αντίπαλο. Μια ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη. Μια ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά. Ικανή να εμπνεύσει, να ενώσει, να καταθέσει εντιμότητα, αγωνιστικότητα, νέα πρόσωπα και ιδέες. Αλλά και εμπειρία διακυβέρνησης. Ικανή με δυο λόγια και να νικήσει και να κάνει πράξη τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος μας».

Κυβέρνηση υποταγής δύο κατευθύνσεων

Η επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη ξεκίνησε από την αρχή της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, καθώς είπε ότι μέσα στην επικίνδυνη διεθνή κατάσταση που επικρατεί, η Ελλάδα «έχει την ατυχία να έχει στο τιμόνι της μια κυβέρνηση που την καθοδηγούν δύο κατευθύνσεις υποταγής».

«Η μία είναι η υποταγή, στους ισχυρούς στο διεθνή χώρο, όσο κι αν αυτοί παραβιάζουν κάθε κανόνα δικαίου και ανθρωπισμού. Με χαρακτηριστικές τις ταπεινωτικές για την εθνική μας αξιοπρέπεια υποκλίσεις του πρωθυπουργού στον Τραμπ. Η άλλη είναι η υποταγή στους ισχυρούς στο εσωτερικό. Στις οικονομικές ελίτ που κυριαρχούν στη χώρα. Στα μεγάλα συμφέροντα που διαπλέκονται με το κράτος. Και στα κυκλώματα που κερδοσκοπούν σε βάρος της πλειοψηφίας, αξιοποιώντας ακόμα και τον πόλεμο ως ευκαιρία εύκολου πλουτισμού», περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας.

Επίθεση για την οικονομία

Ο Αλέξης Τσίπρας επικαλέστηκε σειρά στοιχείων της Eurostat σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας.

Όπως είπε, σύμφωνα με τα στοιχεία, «το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο, μειώθηκε για την Ελλάδα από το 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου το 2024 στο 68% το 2025. Κι αυτό πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν. Κι έτσι η Ελλάδα μοιράζεται την τελευταία θέση με τη Βουλγαρία, της οποίας το ΑΕΠ ανά κάτοικο όμως ανέβηκε από το 66% το 2024 στο 68% το 2025. Οι άλλοι Βαλκάνιοι ανεβαίνουν και εμείς πέφτουμε. Αυτή είναι η εικόνα της πραγματικότητας που διαψεύδει τις χιλιάδες λέξεις της κυβερνητικής προπαγάνδας και δείχνει την πραγματική διάσταση της πολυδιαφημισμένης πρόσφατης αύξησης του βασικού μισθού».

Μάλιστα αμφισβήτησε τον πατριωτισμό όσων αποσύρουν τους πόρους τους από τη χώρα. «Είναι πατριωτισμός να βγάζεις τα λεφτά σου έξω από τη χώρα και κάθε φορά που σου λένε να πληρώσεις φόρους να απειλείς ότι θα πάρεις τις επιχειρήσεις σου εκτός ; Όχι, δεν είναι. Όσο και να χειροκροτείς στις παρελάσεις κρατώντας τα γαλανόλευκα σημαιάκια, πατριώτης δε γίνεσαι αν δε νοιάζεσαι τον τόπο και τους ανθρώπους του», είπε.

«Από την άλλη όμως, να μην είμαστε μίζεροι. Η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, διαπρέπει. Τράπεζες, μεγάλοι όμιλοι, εταιρίες ενέργειας και καυσίμων, διμοιρίες και μεραρχίες «κολλητών» τα πάνε μια χαρά. Οργιάζουν οι απευθείας αναθέσεις, που στην πλειονότητά τους είναι σκοτεινές υποθέσεις», σχολίασε.



Μάλιστα, απαρίθμησε τομείς στους οποίους η Ελλάδα κατέχει τις τελευταίες θέσεις μεταξύ των 27 της ΕΕ:

Αγοραστική δύναμη, προτελευταίοι.

Υποκειμενική φτώχεια, τελευταίοι

Ελευθερία του Τύπου, τελευταίοι

Καταναλωτική εμπιστοσύνη, τελευταίοι

Ισότητα των φύλων, τελευταίοι

Κόστος στέγασης, τελευταίοι

Προσχολική εκπαίδευση, τελευταίοι

Καθαρή επενδυτική θέση, τελευταίοι

Φιλελεύθερη δημοκρατία, 24οι στους 27.

Μέσος ετήσιος μισθός, προτελευταίοι

Οι προτάσεις για την ακρίβεια

Στην ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, θέτοντας τις βασικές στρατηγικές αντιλήψεις που τις διαπερνούν και ξεκαθαρίζοντας ότι βρίσκονται στον αντίποδα των κυβερνητικών επιλογών:

Τις διαπερνά:



Η επιδίωξη να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, που έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Και την καθιστά ευάλωτη σε κρίσεις.

Η επιδίωξη να στηριχτούν τα λαϊκά στρώματα, οι αγρότες, η μεσαία τάξη, οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι κάτοικοι της νησιωτικής Ελλάδας

Η αναδιανεμητική προσέγγιση: Από τον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητές του και στον καθένα με μέτρο τις ανάγκες του.

Ως άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα λοιπόν προτείνουμε:

Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, για όσο διαρκεί ο «ενεργειακός συναγερμός». Ή εναλλακτικά μείωση του ΕΦΚ στο ελάχιστο προβλεπόμενο. Γιατί δεν είναι αποδεκτό το κράτος να λεηλατεί τα εισοδήματα σε πολλαπλάσιο βαθμό, εκμεταλλευόμενο τις πολλαπλάσιες οι τιμές.

Πλαφόν στις τιμές διυλιστηρίων για την εγχώρια αγορά.

Διπλασιασμό των καταβολών του μεταφορικού ισοδύναμου.

Μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στον μικρότερο συντελεστή του 6%

Και για τη χρηματοδότηση των ελαφρύνσεων αυτών, ας ξεβολέψουμε

λίγο τους βολεμένους.

Αύξηση προκαταβολής φόρου στο 100% (από 80%) για διυλιστήρια και super markets

Αύξηση της φορολογίας μερισμάτων για τις εισηγμένες εταιρείες από 5% σε 10%.

Ταυτόχρονα έχουμε επεξεργαστεί ένα αναγκαίο πακέτο μέτρων αλληλεγγύης στα ευάλωτα νοικοκυριά:

Δωρεάν αστικές συγκοινωνίες (από την έναρξη της βάρδιας έως 9:00 το πρωί για τις εργάσιμες ημέρες) και μείωση κατά 50% της τιμής τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες.

Μείωση κατά 30% της τιμής όλων των εισιτηρίων στις ημιαστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες λεωφορείων και τρένων σε όλη την χώρα.

Παράταση για ένα επιπλέον έτος, χωρίς αναπροσαρμογή του ενοικίου, όλων των μισθωτηρίων συμβολαίων ακινήτων που δηλώνονται ως κύρια κατοικία από νοικοκυριά ή κατοικία φοιτητών και λήγουν εντός του 2026

Μείωση τιμής KWH ηλεκτρικού ρεύματος έως 30% για λογαριασμούς κύριας κατοικίας.

Έγκλημα και συγκάλυψη

Αναφερόμενος στα θέματα των σκανδάλων, υποστήριξε ότι ο κανόνας των πρακτικών του Μεγάρου Μαξίμου συμπυκνώνονται στο δίπτυχο «έγκλημα και συγκάλυψη».

Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών αναρωτήθηκε: «Υπάρχει σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα, σοβαρή κυβέρνηση και σοβαρός πρωθυπουργός, όπου ένας καταδικασμένος με 126 χρόνια εξαπολύει τέτοιες ευθείες κατηγορίες και απειλές και αυτές μένουν αναπάντητες; Τόσο πολιτικά όσο και νομικά; Σε μένα όμως έσπευσε ο πρωθυπουργικός ανιψιός να στείλει εξώδικο, επειδή τον είπα αυτουργό του εγκλήματος των υποκλοπών. Όπως έχει κάνει και σε σειρά δημοσιογράφων με αγωγές τύπου SLAP, για να τους εκφοβίσει να μη γράφουν το όνομά του. Προφανώς δεν είχε διαβάσει ακόμη την απόφαση που αναφέρει 277 φορές το όνομά του. 277 φορές! Με τη βούλα της Δικαιοσύνης. Αφού είναι τόσο ευαίσθητοι για την τιμή και την υπόληψή τους, γιατί δεν τολμούν να πουν λέξη γι’ αυτό; Και κυρίως γιατί δεν τολμούν να πουν λέξη για όσα τους καταλογίζει ο Ντίλιαν;».

Προειδοποίησε μάλιστα την κυβέρνηση: «Κι αν αληθεύει η πληροφορία ότι σκέφτονται να σκαρώσουν μια φωτογραφική νομοθετική ρύθμιση, υποκύπτοντας στον εκβιασμό το Ντίλαν, ώστε αυτός να πέσει στα μαλακά, τότε ας το κάνουν. Θα είναι η πλήρης επιβεβαίωση ότι δρουν με όρους συμμορίας. Και δεν θα υπάρχει κανένα πρόσχημα για όσους βουλευτές κάνουν με την ψήφο τους τον εκβιασμό νόμο του κράτους. Ό, τι όμως και να κάνουν, πολύ φοβάμαι ότι οι ευθύνες θείου και ανιψιού, έχουν πια ξεφύγει από το πεδίο της πολιτικής κριτικής και πολεμικής. Και έχουν εισέλθει στο πεδίο έρευνας και δίωξης του εισαγγελέα. Και μάλιστα για κακουργηματικές πράξεις. Κάτι που δύσκολα πια θα αποφύγουν».

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε έγκλημα και την τραγωδία των Τεμπών, τονίζοντας ότι «σε αυτό το έγκλημα γίναμε μάρτυρες της πιο προκλητικής και χυδαίας προσπάθειας συγκάλυψης. Την είδαμε, τη ζήσαμε, την ξέρουμε. Κι έχει την ίδια υπογραφή. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης αποφάνθηκε από τις πρώτες κιόλας ώρες, για ανθρώπινο λάθος. Και λίγες μέρες αργότερα, ο ίδιος, τίμησε με μια θέση στα ψηφοδέλτια της ΝΔ τον υπουργό που απειλούσε με μηνύσεις όποιον τολμούσε να αμφισβητήσει την ασφάλεια των σιδηροδρόμων».

Σχολίασε μάλιστα και το θέμα με την αίθουσα της δίκης των Τεμπών, λέγοντας ότι «ξόδεψαν εκατομμύρια για να διαμορφώσουν ένα χώρο που θα έδινε υποτίθεται τη δυνατότητα μιας δίκαιης δίκης. Και κατάφεραν να διαλύσουν και τα τελευταία ίχνη εμπιστοσύνης απέναντι και στη Δικαιοσύνη και στις προθέσεις τους. Και να ενισχύσουν την υποψία ότι όλα όσα έγιναν στη Λάρισα δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ανικανότητας. Και περιφρόνησης προς νεκρούς και ζώντες. Είναι και αποτέλεσμα της πρόθεσής τους να εμποδίσουν με κάθε τρόπο την ομαλή διερεύνηση του εγκλήματος και την εύλογη τιμωρία των ενόχων».

Τέλος, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για την «κορυφή ενός ρυπαρού παγόβουνου, μιας οργανωμένης ληστείας του κοινοτικού χρήματος, αλλά και κάθε αγρότη και κτηνοτρόφου, που ανήκει στις λίστες της τιμιότητας και όχι της Νέας Δημοκρατίας». «Έπρεπε να βρεθεί η Ευρωπαία εισαγγελέας για να αρχίσει να ξηλώνεται το κουβάρι με τα βοσκοτόπια και τα αυτοκίνητα πολυτελείας. Τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες», σχολίασε.

Στο σημείο αυτό μάλιστα είπε ότι δεν πρόκειται για «κανονική» κυβέρνηση, αλλά για «συμμορία της γραβάτας».

Διαβάστε επίσης