Δένδιας για Μαρινέλλα: Μια μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού

Τα συλλυπητήριά του για το θάνατο της Μαρινέλλας εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Μαρινέλλα ήταν μια μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού και θα τη θυμόμαστε για την ξεχωριστή ερμηνεία της. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της για τον θάνατό της», ήταν το μήνυμα του κ. Δένδια, στον προσωπικό του λογαριασμό στο X.

Διαβάστε επίσης