Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την Μαρινέλλα

Την τελευταία της πνοή άφησε το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) η αείμνηστη τραγουδίστρια Μαρινέλλα.

Από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της ο καλλιτεχνικός χώρος ξεκίνησε να αποχαιρετά την τραγουδίστρια.

Μάλιστα εκτός από τον καλλιτεχνικό κόσμο -την πιο εμβληματική και χαρακτηριστική φωνή της σύγχρονης Ελλάδας- έσπευσε να αποχαιρετίσει και ο πολιτικός κόσμος.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του πρόεδρου του ΠΣ-ΣΥΡΙΖΑ

Από τους πρώτους που έσπευσαν να την αποχαιρετίσουν ήταν ο Σωκράτης Φάμμελος.

«Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τη Μαρινέλλα, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στο συλλυπητήριο μήνυμά του, για την απώλεια της Μαρινέλλας.

«Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στη μουσική της σύγχρονης Ελλάδας. Κορυφαία ερμηνεύτρια για πολλές δεκαετίες, με διεθνή φήμη. Μας συντρόφευσε σε χαρές, λύπες, έρωτες, ταξίδια. Η φωνή της ήταν κομμάτι της ζωής μας.

Έφυγε από κοντά μας σήμερα, αλλά τα τραγούδια της θα μείνουν παντοτινά.Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της», αναφέρει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Κωνσταντίνος Τασούλας: «Η Μαρινέλλα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από την πλευρά του εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο της Μαρινέλλας δηλώνοντας:

«Η Κυριακή Παπαδοπούλου, η Μαρινέλλα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Υπήρξε κορυφαία ερμηνεύτρια που τίμησε την τέχνη, σεβάστηκε τους δημιουργούς που την εμπιστεύτηκαν και άγγιξε τις διαδοχικές γενιές που την αγάπησαν για τη φωνή, για την προσωπικότητα και για το ήθος της. Εργάστηκε με συνέπεια και με μια σταθερή έφεση στην αναζήτηση της αρτιότητας στην ερμηνεία και στην σκηνική παρουσία για εβδομήντα ολόκληρα χρόνια, ενώ η γενικότερη συμμετοχή της στη δημόσια ζωή χαρακτηρίστηκε από σπάνια σεμνότητα και σοβαρότητα. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους οικείους της και στους αμέτρητους θαυμαστές και φίλους της».

Τα συλλυπητήρια του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της κορυφαίας Ελληνίδας τραγουδίστριας, της αγαπημένης Μαρινέλλας, εξέφρασε και ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

Ακολουθεί η δήλωση του προέδρου της Βουλής:

«Δεν ξέρει η αγάπη μοιρολόι

Αρχή και τέλος δε γνωρίζει

Χτυπάει τ' αόρατο ρολόι

Κι η γη γυρίζει κι η γη γυρίζει.

Η αγάπη όλα τα υπομένει

Η αγάπη όλα τα ελπίζει

Δίνει ζωή στην οικουμένη

Κι η γη γυρίζει κι η γη γυρίζει...”

Αυτή τη φορά η Μαρινέλλα μας είπε να αλλάξει ουρανό και βρήκε το δρόμο της στην αιωνιότητα...

Θα τη θυμόμαστε πάντα με συγκίνηση και με μια αγάπη που “αρχή και τέλος δε γνωρίζει”...

Καλό της ταξίδι...»

ΚΚΕ: «Οι ερμηνείες της άφησαν εποχή κι υπήρξαν πηγή έμπνευσης για νεότερες γενιές καλλιτεχνών»

«Αποχαιρετούμε τη Μαρινέλλα, τη σπουδαία ερμηνεύτρια που σφράγισε, με τις ερμηνείες της, τραγούδια-διαμάντια της ελληνικής μουσικής δημιουργίας.

Όλη της η ζωή ήταν το λαϊκό τραγούδι και η μοναδική ερμηνευτική της δεινότητα αποκαλύφθηκε όχι μόνο στα ανυπέρβλητα ντουέτα με μεγάλους ερμηνευτές, αλλά και στη δική της ξεχωριστή πορεία που συμπεριλάμβανε και ερμηνείες πέραν του κλασικού λαϊκού τραγουδιού, όπως και στον κινηματογράφο.

Την αισθητική των συναυλιών της αναβάθμιζε ιδιαίτερα η θεατρικότητα της σκηνικής παρουσίας της. Οι ερμηνείες της άφησαν εποχή κι υπήρξαν πηγή έμπνευσης για νεότερες γενιές καλλιτεχνών, ενώ η προσφορά της έχει αναγνωριστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της», αναφέρει το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ για τον θάνατο της Μαρινέλλας.

Δένδιας για Μαρινέλλα: Μια μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού

Τα συλλυπητήριά του για το θάνατο της Μαρινέλλας εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Μαρινέλλα ήταν μια μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού και θα τη θυμόμαστε για την ξεχωριστή ερμηνεία της. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της για τον θάνατό της», ήταν το μήνυμα του κ. Δένδια, στον προσωπικό του λογαριασμό στο X.

Μητσοτάκης για Μαρινέλλα: Μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της

Ο κ. Μητσοτάκης, σημείωσε αναφερόμενος στην τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια πως «η φωνή της Μεγάλης Κυρίας του ελληνικού τραγουδιού σίγησε. Και στο εξής, η μνήμη της ανεπανάληπτης Μαρινέλλας περνά στα χείλη των Ελληνίδων και των Ελλήνων, που πάντα θα σιγοψιθυρίζουν τις μελωδίες της. Με αυτές, άλλωστε, μεγάλωσαν πολλές γενιές στην πατρίδα μας. Ανάμεσά τους και η δική μου, καθώς οι μεγάλες επιτυχίες της υπήρξαν από τα πρώτα μουσικά μου ακούσματα. Σε ένα σπίτι, μάλιστα, όπου οι γονείς μου ήταν από τους πιο πιστούς και διαχρονικούς θαυμαστές της»

«Θαυμαστής της, όμως, έγινα, αργότερα και εγώ. Παρατηρώντας την εξέλιξή της στο πεντάγραμμο, αλλά και τη σεμνή παρουσία της στην κοινωνική ζωή. Μία ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο της που ωστόσο θέλησε να μείνει απλή και ανθρώπινη. Και μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή. Κάτι που διαπίστωσα όταν την γνώρισα από κοντά, παρακολουθώντας και όλες τις τελευταίες εμφανίσεις της», σημείωσε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Η Μαρινέλλα αφήνει την Ελλάδα πιο σιωπηλή αλλά και πιο πλούσια. Με κληρονομιά τις νότες και το μοναδικό κρύσταλλο της φωνής της με την οποία από τη Θεσσαλονίκη ταξίδεψε έως τα πέρατα του κόσμου. Όπως και το υπόδειγμα της δημιουργικής, όπως ταυτόχρονα και τόσο αθόρυβης και διακριτικής ζωής και συμπεριφοράς της. Η σκέψη μου, όπως και όλων μας, είναι τώρα με τους δικούς της ανθρώπους. Μαζί με το τελευταίο χειροκρότημα, «τα λόγια είναι περιττά», όπως θα τραγουδούσε και η ίδια».

ΠΑΣΟΚ για Μαρινέλλα: Τα λόγια είναι περιττά...

Για «μια εμβληματική ερμηνεύτρια, μια προσωπικότητα που σημάδεψε βαθιά το ελληνικό τραγούδι και τη σκηνική του έκφραση» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ στον αποχαιρετισμό του προς τη μεγάλη ερμηνεύτρια που έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Στην ανακοίνωσή της, η υπεύθυνη ΚΤΕ Πολιτισμού Νάγια Γρηγοράκου, τονίζει ότι «υπάρχουν φωνές που δεν περιγράφονται — μόνο αναγνωρίζονται. Η Μαρινέλλα ήταν μία από αυτές».

«Μια φωνή που έγινε μνήμη και παρηγοριά. Μια φωνή που συνόδευσε στιγμές προσωπικές και συλλογικές, που έδωσε μορφή σε όσα δεν μπορούσαν να ειπωθούν αλλιώς. Δεν υπήρξε απλώς μια μεγάλη ερμηνεύτρια. Υπήρξε μια καλλιτέχνης με σπάνια σκηνική δύναμη και αυθεντικότητα, που ένωσε γενιές και έντυσε τις χαρές και τις απώλειες των ανθρώπων με φωνή», αναφέρει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

«Η απώλειά της αφήνει ένα βαθύ κενό. Όμως, το αποτύπωμά της είναι ήδη γραμμένο — στη μνήμη, στη συγκίνηση και στην ιστορία της ελληνικής μουσικής»

«Τα λόγια είναι περιττά…», θυμίζει το ΠΑΣΟΚ εκφράζοντας βαθιά θλίψη και ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

