ΠΑΣΟΚ για Μαρινέλλα: Τα λόγια είναι περιττά...

Για «μια εμβληματική ερμηνεύτρια, μια προσωπικότητα που σημάδεψε βαθιά το ελληνικό τραγούδι και τη σκηνική του έκφραση» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ στον αποχαιρετισμό του προς τη μεγάλη ερμηνεύτρια που έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Στην ανακοίνωσή της, η υπεύθυνη ΚΤΕ Πολιτισμού Νάγια Γρηγοράκου, τονίζει ότι «υπάρχουν φωνές που δεν περιγράφονται — μόνο αναγνωρίζονται. Η Μαρινέλλα ήταν μία από αυτές».

«Μια φωνή που έγινε μνήμη και παρηγοριά. Μια φωνή που συνόδευσε στιγμές προσωπικές και συλλογικές, που έδωσε μορφή σε όσα δεν μπορούσαν να ειπωθούν αλλιώς. Δεν υπήρξε απλώς μια μεγάλη ερμηνεύτρια. Υπήρξε μια καλλιτέχνης με σπάνια σκηνική δύναμη και αυθεντικότητα, που ένωσε γενιές και έντυσε τις χαρές και τις απώλειες των ανθρώπων με φωνή», αναφέρει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

«Η απώλειά της αφήνει ένα βαθύ κενό. Όμως, το αποτύπωμά της είναι ήδη γραμμένο — στη μνήμη, στη συγκίνηση και στην ιστορία της ελληνικής μουσικής»

«Τα λόγια είναι περιττά…», θυμίζει το ΠΑΣΟΚ εκφράζοντας βαθιά θλίψη και ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

