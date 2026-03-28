Τηλεφωνική συνομιλία Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ΥΠΕΞ για τον πόλεμο και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Τις εξελίξεις στον πόλεμο συζήτησαν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομόλογός του, Αμπάς Αραγτσί σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν σήμερα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη για διπλωματική λύση, καθώς και για τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim ο Αμπάς Αραγτσί με τη σειρά του, «επεσήμανε ότι η ανασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ» οφείλεται στην «στρατιωτική επιθετικότητα» των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν «έχει υιοθετήσει μια σειρά μέτρων» σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο «για να αποτρέψει τους επιτιθέμενους και τους συνεργάτες τους από το να καταχραστούν αυτή τη θαλάσσια οδό για να προωθήσουν τους παράνομους και επιθετικούς στόχους τους εναντίον του Ιράν».

Διαβάστε επίσης