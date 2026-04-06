Ανδρουλάκης: «Εσείς, κ. Μητσοτάκη, είστε το βαθύ κράτος»

Έντονη ήταν η αντίδραση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη αναφορικά με τα όσα είπε στο σημερινό του μήνυμα προς τους πολίτες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφορικά με τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το σημερινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού πιστοποίησε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αποδρομή. Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο Πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη "γαλάζια" συμμορία, σήμερα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το "βαθύ κράτος"», αναφέρει στη δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Μα εσείς, κ. Μητσοτάκη, είστε το "βαθύ κράτος" του ρουσφετιού, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων και της ατιμωρησίας. Εσείς σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέψατε στη δικαιοσύνη να διερευνήσει ευθύνες των υπουργών σας. Εσείς υπονομεύσατε την ανεξαρτησία των θεσμών. Εσείς είστε αυτός που εκβιάζει δημόσια ως "Νίξον" ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και καταλήγει:«Γι’ αυτό, αφήστε τα πρόχειρα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και νέο άνεμο. Εκλογές τώρα».

— Nikos Androulakis (@androulakisnick) April 6, 2026

