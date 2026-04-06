Τσουκαλάς: «Βαρίδι» για τη χώρα ο Μητσοτάκης - Εκλογές τώρα!

«Βαρίδι» για τη χώρα χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του στην οποία ζητά άμεση προσφυγή στις κάλπες προκειμένου η Ελλάδα να ανακτήσει την αξιοπιστία της απέναντι στους εταίρους μας και στην ίδια την ελληνική κοινωνία.



«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς.



«Οι λεονταρισμοί εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη περί μαχητικής αντιπαράθεσης με το "βαθύ κράτος" μπορούν να αντιμετωπισθούν είτε ως ύβρις απέναντι στους πολίτες που βλέπουν τον Πρωθυπουργό να προσβάλλει τη νοημοσύνη τους είτε ως ανέκδοτο» αναφέρει ενόψει του τηλεοπτικού μηνύματος που θα στείλει σήμερα ο πρωθυπουργός προς τους πολίτες.



Μάλιστα σχολιάζει ότι «εκτός και αν ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να δώσει μάχη με τον εαυτό του. Γιατί το "βαθύ κράτος" είναι ο ίδιος. Οι υποκλοπές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις, οι αναξιοκρατικές τοποθετήσεις, η εκτεταμένη διαφθορά και η προσπάθεια ελέγχου της δικαιοσύνης είναι όψεις μιας ενιαίας πολιτικής που έχει τη σφραγίδα του σημερινού Πρωθυπουργού».



«Γι' αυτό και πλέον όλοι αντιλαμβάνονται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα. Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα εκλογές για να ανακτήσει την αξιοπιστία της και απέναντι στους εταίρους μας και απέναντι στην ίδια την ελληνική κοινωνία», καταλήγει η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά.