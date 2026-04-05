Νίκος Ανδρουλάκης: «Η ιερή παρακαταθήκη των Ελεύθερων Πολιορκημένων φωτίζει το μέλλον μας»

Το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Νίκος Ανδρουλάκης: «Η ιερή παρακαταθήκη των Ελεύθερων Πολιορκημένων φωτίζει το μέλλον μας»
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Ηρωική Έξοδος του Μεσολογγίου αποτελεί σταθμό στην παγκόσμια ιστορία και δείχνει πως το ανθρώπινο πνεύμα δεν υποτάσσεται.
  • Η θυσία των Ελεύθερων Πολιορκημένων ενέπνευσε φιλελληνικά κινήματα παγκοσμίως και ενίσχυσε την ελευθερία της Ελλάδας.
  • Το Μεσολόγγι έπεσε στρατιωτικά, αλλά η αξία και η μνήμη του παραμένουν ζωντανές και αναλλοίωτες.
  • Η πραγματική δύναμη του ελληνισμού βασίζεται στην ομοψυχία, την αξιοπρέπεια και την αντοχή, όπως υπενθύμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
  • Η θυσία των ηρώων αποτελεί ζωντανή παρακαταθήκη που φωτίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πατρίδας.
Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο αιώνων από την ιστορική επέτειο της Ηρωικής Εξόδου του Μεσολογγίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε πως οφείλουμε να υποκλιθούμε στη θυσία εκείνων που επέλεξαν τον θάνατο αντί για τη σκλαβιά. Τόνισε ότι πρόκειται για μια επέτειο-σταθμό στην παγκόσμια ιστορία, καθώς οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι δίδαξαν στην ανθρωπότητα πως το ανθρώπινο πνεύμα δεν υποτάσσεται.

«Το Μεσολόγγι έπεσε, αλλά δεν νικήθηκε ποτέ», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας πως η θυσία αυτή έγινε ο φάρος που ενέπνευσε τα φιλελληνικά κινήματα παγκοσμίως και στερέωσε την ελευθερία μας.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι η ιερή μνήμη των ηρώων μας υπενθυμίζει σήμερα πως η πραγματική δύναμη του ελληνισμού κρύβεται στην ομοψυχία, την αξιοπρέπεια και την αντοχή, συμπληρώνοντας με έμφαση: «Η θυσία τους παραμένει το πιο φωτεινό κομμάτι της ιστορίας μας, μια ζωντανή παρακαταθήκη που δείχνει τον δρόμο για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας».

Το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη

Σήμερα συμπληρώνονται δύο αιώνες από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Μία θυσία για την ελευθερία του ελληνικού λαού. Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι με τον αγώνα τους ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.

Το Μεσολόγγι έπεσε, αλλά δεν νικήθηκε. Η ιερή του παρακαταθήκη παραμένει ζωντανή και φωτίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας.

Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, όσους θυσιάστηκαν και απέδειξαν ότι η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας.

