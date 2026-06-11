Εξάρχου στο Bloomberg: Πιο δύσκολες οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες LNG με τις ΗΠΑ

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Atlantic SEE LNG Trade Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε πρακτορείο Bloomberg, ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο να εξασφαλιστούν μακροπρόθεσμες συμφωνίες για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) με προμηθευτές από τις ΗΠΑ, μετά την αναστάτωση που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν στην παγκόσμια αγορά.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ ευρωπαίων και ασιατικών αγοραστών για το αμερικανικό LNG έχει ενταθεί, μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το οποίο περιέκοψε το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών και οδήγησε σε άνοδο των spot τιμών, αναφέρει το Bloomberg.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι αμερικανικές εταιρείες εμφανίζονται πλέον ιδιαιτέρως διστακτικές στο να υπογράψουν συμβόλαια διάρκειας 20 ετών.

«Οι προμηθευτές από τις ΗΠΑ διστάζουν πλέον να δεσμευτούν για μια τιμή για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο και συνέχισε: «Η κατάσταση έχει αλλάξει σε σχέση με πριν από έξι μήνες, όταν αναζητούσαν απεγνωσμένα τέτοιες μακροπρόθεσμες συμφωνίες.»

Η αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη των τιμών – μετά τις ζημιές που υπέστη ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός εξαγωγής LNG στον κόσμο, στο Κατάρ – έχει ως αποτέλεσμα ορισμένοι προμηθευτές των ΗΠΑ να προσφέρουν ακόμη και κίνητρα για τη μείωση του όγκου των υφιστάμενων συμβολαίων, σημείωσε ο CEO της Atlantic SEE LNG Trade.

Λόγω των κεφαλαιακών δεσμεύσεων που απαιτούνται για την κατασκευή και τη χρηματοδότηση έργων LNG στις ΗΠΑ, οι μικρότεροι αγοραστές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην υπογραφή μακροπρόθεσμων συμβάσεων με αμερικανούς πωλητές. Μεγάλο μέρος της αμερικανικής παραγωγής έχει ήδη δεσμευτεί σε μακροπρόθεσμα ευρωπαϊκά και ασιατικά συμβόλαια.

Η Atlantic SEE – μια κοινοπραξία μεταξύ του Ομίλου Aktor και της ελληνικής κρατικής εταιρείας παροχής φυσικού αερίου ΔΕΠΑ Εμπορική Α.Ε. – σύναψε τον Νοέμβριο 20ετή συμφωνία με την Venture Global Inc. για την εισαγωγή 4 δισ. κυβικών μέτρων LNG ετησίως από το 2030.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του όγκου θα διατεθεί σε γειτονικές χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων 1 δισ. κυβικών μέτρων για την Αλβανία και 0,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Η εταιρεία επιδιώκει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρουμανία έως το τέλος του καλοκαιριού, γεγονός που θα ανεβάσει το συνολικό όγκο των συμβάσεων προμήθειας στα 3,7 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, δήλωσε ο κ. Εξάρχου.

Η αναζήτηση συμφωνιών της Ελλάδας για εισαγωγή LNG από τις ΗΠΑ ,έρχεται σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών του καυσίμου από τη Ρωσία έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Σε περίπτωση που επιτευχθούν συμφωνίες με τη Βουλγαρία και την Ουκρανία αργότερα μέσα στο έτος, η Atlantic SEE θα επιδιώξει την υπογραφή περαιτέρω συμβάσεων για την προμήθεια LNG από τις ΗΠΑ, αυξάνοντας έτσι τον συνολικό όγκο προμηθειών έως και τα 8 δισ. κυβικά μέτρα. Η εταιρεία είναι επίσης πρόθυμη να διερευνήσει πιθανές συμφωνίες προμήθειας με χώρες όπως η Σερβία, η Κροατία και η Βόρεια Μακεδονία, όπως δήλωσε ο κ. Εξάρχου.

Ενώ η συμφωνία με την Venture Global προστατεύει την Atlantic SEE από τις διακυμάνσεις της αγοράς, η τιμή των 20ετών συμβολαίων έχει αυξηθεί δραματικά, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Συζητάμε για την προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων από διάφορους προμηθευτές στις ΗΠΑ», δήλωσε ο κ. Εξάρχου, ο οποίος αναμένει ότι οι τιμές spot θα σημειώσουν σημαντική άνοδο από τον Σεπτέμβριο.

Ο κ. Εξάρχου προειδοποίησε επίσης ότι η ΕΕ δεν έχει ακόμη θεσπίσει στοχευμένα μέτρα για τον μετριασμό των πιθανών κινδύνων εφοδιασμού κατά τη χειμερινή περίοδο, καθώς η περιοχή επιδιώκει να αναπληρώσει τα εξαντλημένα αποθέματα φυσικού αερίου της κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.