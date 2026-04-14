Η δύσκολη εξίσωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μάχη της Πέμπτης στη Βουλή για το κράτος δικαίου

Μια περίοδος έντονης πολιτικής πίεσης ανοίγει για την κυβέρνηση αμέσως μετά τη σύντομη πασχαλινή ανάπαυλα, με το κυβερνητικό επιτελείο να βρίσκεται αντιμέτωπο με δύο παράλληλα μέτωπα που ανεβάζουν το πολιτικό θερμόμετρο: τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη θεσμική αντιπαράθεση που αναμένεται να κορυφωθεί την Πέμπτη 16 Απριλίου στη Βουλή, στη συζήτηση για το κράτος δικαίου μετά από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλλει ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης.

Στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση επιχειρεί να διαχειριστεί μια σύνθετη και ευαίσθητη υπόθεση που αγγίζει τόσο τη λειτουργία του οργανισμού όσο και τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τον αγροτικό κόσμο και έχει σοβαρό αντίκτυπο στη ΝΔ. Το κυβερνών κόμμα παλεύει σε δύο μέτωπα: Να δώσει πειστικές απαντήσεις στην αντιπολίτευση χωρίς ωστόσο να αφήσει εντελώς έκθετους τους βουλευτές του αρκετοί εκ των οποίων δεν φαίνεται να έχουν ποινικές ευθύνες στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Παρά το γεγονός ότι όλοι οι γαλάζιοι βουλευτές που εμπλέκονται στη δικογραφία, ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους, ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων τους θεωρούν ότι οι κατηγορίες δεν στέκουν και θα καταπέσουν στα δικαστήρια.

Στο Μέγαρο Μαξίμου επέλεξαν να μην τεθεί κομματική πειθαρχία για τις άρσεις ασυλίας και να ψηφίσουν τα μέλη της κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ κατά συνείδηση.

Το κυβερνητικό επιτελείο καλείται να λύσει μία πολύ δύσκολη εξίσωση καθώς από τη μία πλευρά δεν μπορεί να αγνοήσει την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό της ΚΟ και από την άλλη, δεν πρέπει να δοθεί σε καμία περίπτωση το μήνυμα ότι υπάρχει πρόθεση συγκάλυψης.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν και προωθήθηκαν στη Βουλή δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πυκνώνουν τις επιθέσεις τους προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ψηφοφορία της επόμενης εβδομάδας για την άρση ασυλίας των βουλευτών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο θα είναι κομβική για τις περαιτέρω εξελίξεις.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να κρατήσει χαμηλούς τόνους, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη θεσμικής εξυγίανσης και διαφάνειας, ενώ κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι οποιαδήποτε γενίκευση ή πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης θα μπορούσε να προκαλέσει στρεβλώσεις σε έναν ήδη ευαίσθητο τομέα. Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν λείπουν οι αιχμές για λανθασμένους χειρισμούς από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου.

Παράλληλα, το πολιτικό ενδιαφέρον στρέφεται στη συνεδρίαση της Πέμπτης, όπου θα διεξαχθεί η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων με επίκεντρο το κράτος δικαίου, με αφορμή σχετική πρωτοβουλία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η αναμέτρηση αναμένεται ιδιαίτερα οξεία, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης προετοιμάζονται να ασκήσουν σκληρή κριτική για θεσμικά ζητήματα, διαφάνεια και λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών.

Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι η συζήτηση δεν θα περιοριστεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλά θα εξελιχθεί σε συνολική πολιτική αντιπαράθεση εφ’ όλης της ύλης. Για τον λόγο αυτό, το κυβερνητικό επιτελείο επεξεργάζεται προσεκτικά τη στρατηγική του, με στόχο να αποφευχθεί η εικόνα θεσμικής αδυναμίας, αλλά και να διατηρηθεί η ισορροπία σε ένα ήδη φορτισμένο πολιτικό περιβάλλον.

Το διπλό αυτό μέτωπο –διοικητικό και θεσμικό– δημιουργεί μια δύσκολη εξίσωση για το Μαξίμου, που καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για καθαρά μηνύματα προς την κοινωνία και στη διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων, σε μια στιγμή που το πολιτικό σκηνικό δείχνει να εισέρχεται σε νέα φάση έντασης.

