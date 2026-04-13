«Εκεχειρία» τέλος και στη Βουλή: Αρχίζουν οι μάχες για ΟΠΕΚΕΠΕ, κράτος δικαίου και... πτυχία

Η μικρή πολιτική ανάπαυλα του Πάσχα φαίνεται πως θα φτάσει πολύ γρήγορα στο τέλος της

Αντώνης Ρηγόπουλος

H «εκεχειρία» των ημερών του Πάσχα στις πολιτικές μάχες των κομμάτων ήταν φέτος μικρότερη χρονικά και κάπως αναιμική, καθώς ακόμη και τις ημέρες της κορύφωσης των εορταστικών ημερών, υπήρχαν αναρτήσεις ιδιαίτερα επιθετικές.

Ωστόσο, ακόμη και αυτή η μικρή ανάπαυλα φαίνεται πως θα φτάσει πολύ γρήγορα στο τέλος της, αφού άμεσα αναμένεται να επανεκκινήσουν οι πολιτικές μάχες στη Βουλή με αιχμή τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Kράτους Δικαίου, αλλά και αυτό του πτυχίου του νέου υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη.

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά το Πάσχα αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής προκειμένου να αποφανθεί επί της πρότασης για άρση της ασυλίας των Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, οι οποίοι εμπλέκονται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και η οποία έφτασε χθες το απόγευμα στη Βουλή. Παράλληλα, από αύριο Τρίτη του Πάσχα οι βουλευτές θα μπορούν και πάλι να προσέλθουν στην ειδική αίθουσα της Βουλής, όπου μπορούν να μελετούν τη δικογραφία που αφορά τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή.

Σε ό,τι αφορά την άρση της ασυλίας των 13 (συνολικά και από τις δύο «βουλευτικές» δικογραφίες) η Βουλή θα αποφασίσει σε συνεδρίαση της Ολομέλειας μέχρι το τέλος Απριλίου. Αντίστοιχα και για τους υπουργούς, η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει για τη σύσταση Προανακριτικής ή όχι.

Ωστόσο, τα κρίσιμα θέματα δεν περιορίζονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού είτε στις 16, είτε στις 17 Απριλίου, δηλαδή εντός της εβδομάδας του Πάσχα, αναμένεται να διεξαχθεί και η κρίσιμη προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για το Κράτος Δικαίου, η οποία θα γίνει ύστερα από αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη, υπό το φως της απόφασης του δικαστηρίου για την υπόθεση των υποκλοπών.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται να συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να λάβει την οριστική απόφαση για την άρση της ασυλία και των 13 βουλευτών που αναφέρονται συνολικά στις δύο δικογραφίες.

Πέραν αυτού, οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη που δεν είναι από ΑΕΙ, φαίνεται πως δεν θα καμφθούν και θα διατηρήσει το θέμα στην επιφάνεια της επικαιρότητας.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης ελπίζουν να εξαναγκάσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αποπομπή του συγκεκριμένου υπουργού, κάτι που αν συμβεί, θα θεωρήσουν μεγάλη επικοινωνιακή και πολιτική ήττα της κυβέρνησης.

Novibet
