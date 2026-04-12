Επίσκεψη Δένδια στον Έβρο το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφτηκε χθες, Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου και σήμερα, Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου, τον Έβρο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Σήμερα Κυριακή του Πάσχα, ο κ. Δένδιας μετέβη στο επιτηρητικό φυλάκιο «126» της 50 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας «Άψος» στο Σουφλί, στην περιοχή ευθύνης της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «Έβρος», όπου αντάλλαξε ευχές για το Πάσχα με στελέχη και οπλίτες θητείας.

Στην επίσκεψη στο επιτηρητικό φυλάκιο «126» παρευρέθησαν, επίσης, ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ευάγγελος Πουλιλιός και ο δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος.

Παρέστησαν ακόμα ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, ο διοικητής της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «Έβρος» υποστράτηγος Παύλος Ανδρικόπουλος και ο διοικητής της 50 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας ταξίαρχος Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης.

Στο Στρατόπεδο «ΥΠΤΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ» στον Προβατώνα Έβρου, όπου παρακάθισα στο πασχαλινό γεύμα. Αντάλλαξα ευχές για το Πάσχα με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας και τους ευχαρίστησα για ό,τι πράττουν για την Πατρίδα. #Έβρος #Πάσχα pic.twitter.com/WlAA51zvc7

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 12, 2026



«Είναι σήμερα ημέρα του Πάσχα. Μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ, στο ακριτικό Φυλάκιο «126», στο Σουφλί του Έβρου, ελάχιστα μέτρα, κυριολεκτικά ελάχιστα μέτρα από τα σύνορα της πατρίδας μας, για να ευχηθώ στους Ακρίτες, στο προσωπικό του Φυλακίου μας, το «Χριστός Ανέστη» ανέφερε ο κ. Δένδιας.

«Νομίζω ότι αυτήν την ημέρα, την τόσο σημαντική για τη Χριστιανοσύνη, η ελληνική κοινωνία θα πρέπει, πέραν των άλλων, τη στιγμή της χαράς, να στρέψει το βλέμμα της προς τις γυναίκες και προς τους άνδρες που αυτήν την άγια ημέρα φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας» πρόσθεσε.

«Ήταν μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον στρατηγό Δημήτριο Χούπη, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ευχές με τους Ακρίτες μας. Χριστός Ανέστη και ό,τι καλό για την πατρίδα μας» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε τον Εσπερινό της Αγάπης στην Ιερά Μονή Παναγίας Πορταΐτισσας Κορνοφωλιάς. Παρόντες ήταν επίσης, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο βουλευτής Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος.

Ακολούθως, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφτηκε το στρατόπεδο «Υποστράτηγου Νικόλαου Δελαγραμμάτικα» στον Προβατώνα, όπου παρακάθισε στο πασχαλινό γεύμα και αντάλλαξε ευχές για το Πάσχα με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας.

Το Μεγάλο Σάββατο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την Ακολουθία της Ανάστασης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμου.

Παρευρέθηκαν ακόμα ο βουλευτής Σταύρος Κελέτσης, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο δήμαρχος Αλεξανδρουπόλεως Ιωάννης Ζαμπούκης, εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων και πλήθος πιστών.

