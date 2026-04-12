Ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Πάσχα με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι: «Χρόνια πολλά με υγεία»
Ο πρωθυπουργός ανήρτησε μια φωτογραφία του με τη σύζυγό του
Με φόντο τα βουνά των Χανίων, όπου βρίσκεται για τις ημέρες του Πάσχα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να στείλει τις πασχαλινές του ευχές, δημοσιεύοντας φωτογραφία μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι.
Στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός ευχήθηκε «Χρόνια πολλά με υγεία», στο προσωπικό του μήνυμα για τις ημέρες του Πάσχα, από την ιδιαίτερη πατρίδα του στην Κρήτη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παραμείνει στα Χανιά και την Κυριακή του Πάσχα, περνώντας οικογενειακά τις γιορτινές ημέρες, ενώ η επιστροφή του στην Αθήνα προγραμματίζεται για τη Δευτέρα.
