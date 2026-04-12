Ο πρωθυπουργός στα Χανιά για την Ανάσταση: Παρακολούθησε τη λειτουργία με τη σύζυγό του

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην Αναστάσιμη ακολουθία στην Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών στα Χανιά της Κρήτης, Μ.Σάββατο 11 Απριλίου 2026 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την Ακολουθία της Αναστάσεως στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών, στα Χανιά παρακολούθησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ.Μητσοτάκης συνοδευόταν από τη σύζυγο του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

[386243] Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤHN MONH ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΑΚΙΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
Το πασχαλινό μήνυμα Μητσοτάκη

Με όπλα μας την οικονομία, την άμυνα και τη συνοχή θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα, αναφέρει στο μήνυμά του ο πρωθυπυοργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την Ανάσταση και το Πάσχα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Ενώ το Πάσχα Ελλήνων αποτελεί έναδιαχρονικό βίωμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Μία ημέρα ξεχωριστή, που μας υπενθυμίζει ότι μπορούμενα υπερβούμε κάθε εμπόδιο, αρκεί να έχουμε ενότηταμεταξύ μας και πίστη στο αύριο και στην κοινή μας πορεία.

Η Λαμπρή σηματοδοτεί, επίσης, τον ερχομό της άνοιξης. Μας δίνει, έτσι, μεγαλύτερη δύναμη μέσα σε έναν κόσμο ανατροπών και αβεβαιότητας. Τονίζοντας, παράλληλα, πόσο σημαντικές είναι οι κατακτήσεις μας μέχρι τώρα. Με την Ελλάδα να βαδίζει σταθερά στον δρόμο της σιγουριάς και της διαρκούς προόδου.

Τα προβλήματα, ασφαλώς, δεν λείπουν. Όμως θα τα ξεπεράσουμε και πάλι όπως τόσες και τόσες δυσκολίες που τις μετατρέψαμε σε ευκαιρίες. Με όπλα τη δυναμική οικονομία μας. Την ισχυρή μας άμυνα. Τη δημιουργικότητα του λαού μας. Και, πάνω απ’ όλα, τη συνοχή της κοινωνίας μας.

Αυτές τις ώρες της χαράς, η σκέψη μας είναι με εκείνους που δεν θα βρεθούν στο γιορταστικό τραπέζι. Κυρίως με όσους επαγρυπνούν για να κρατούν ασφαλή την πατρίδα. Σε αυτούς που φροντίζουν τους ασθενείς στα νοσοκομεία μας. Όπως και σε εκείνους που βρίσκονται στον δρόμο για τη δική μας ασφάλεια.

Εύχομαι υγεία και δύναμη σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γη. Χρόνια πολλά, με αισιοδοξία! Καλό Πάσχα!

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:15ΕΛΛΑΔΑ

FireGuard 112+: Η ελληνική εφαρμογή Πολιτικής Προστασίας που φέρνει την τεχνολογία στην πρώτη γραμμή

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ανάσταση με ΜΑΤ και όχι με μολότοφ - Τρεις συλλήψεις για το «έθιμο»

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Κρίσιμες εκλογές στην Ουγγαρία για το μέλλον του Όρμπαν και της Ευρώπης

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Κυριακή του Πάσχα: Τι ισχύει για όσους εργαστούν σήμερα

06:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρωθυπουργός στα Χανιά για την Ανάσταση: Παρακολούθησε τη λειτουργία με τη σύζυγό του

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 1997: Όταν Έλληνες πυροβόλησαν και έτρεψαν σε φυγή τουρκικό υποβρύχιο στο Φαρμακονήσι

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Η αποστολή Artemis II ήταν ένας θρίαμβος - Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τη NASA

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα το... ελληνικόν: Πώς το γιορτάζουμε - Τα ήθη και έθιμα της Λαμπρής

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα σουβλίσουμε σήμερα τον οβελία - Οι συνθήκες σε κάθε περιοχή της χώρας

06:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιραν: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Απριλίου: Η Λαμπρή της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς να πείτε χρόνια πολλά

05:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο αντιπρόεδρος Βανς επιστρέφει στις ΗΠΑ - χωρίς συμφωνία με το Ιράν

04:55ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου εναντίον Ερντογάν: «Χάρτινος τίγρης» η Τουρκία

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Ναυάγιο» στο Ισλαμαμπάντ - «Δεν φτάσαμε σε συμφωνία με το Ιράν» λέει ο Βάνς - «Αυτό είναι πιο κακό για το Ιράν παρά για τις ΗΠΑ»

04:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Αργότερα σήμερα θα συνεχισθούν οι διαπραγματεύσεις

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Το Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας για την Ανάσταση

03:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θα αναλάβουμε δράση εναντίον πολεμικών πλοίων που θα μπει στο Ορμούζ

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το ίδιο μου κάνει» είτε κλειστεί συμφωνία με το Ιράν ή όχι - Τους νικήσαμε στρατιωτικά

02:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το Κίεβο καταγγέλλει πάνω από 460 παραβιάσεις της πασχαλινής ανακωχής

00:01ΕΛΛΑΔΑ

Χριστός Ανέστη: Το Φως μέσα μας, η Ελλάδα μπροστά μας - Αγαπάτε αλλήλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά έως 19 Απριλίου - Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάσχα στο Harvard για τον Χάρη Δούκα - Γιατί ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο δήμαρχος Αθηναίων

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρομεσογειακός κυκλώνας από την Αλγερία στην Μεσόγειο - Πότε και πώς επηρεάζει την Ελλάδα

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Ναυάγιο» στο Ισλαμαμπάντ - «Δεν φτάσαμε σε συμφωνία με το Ιράν» λέει ο Βάνς - «Αυτό είναι πιο κακό για το Ιράν παρά για τις ΗΠΑ»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 1997: Όταν Έλληνες πυροβόλησαν και έτρεψαν σε φυγή τουρκικό υποβρύχιο στο Φαρμακονήσι

18:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

04:55ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου εναντίον Ερντογάν: «Χάρτινος τίγρης» η Τουρκία

17:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Η αποστολή Artemis II ήταν ένας θρίαμβος - Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τη NASA

06:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιραν: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

18:50LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Δημήτρης Καλλιβωκάς: «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή»

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Μία νεκρή από τη φωτιά στο διαμέρισμα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που καρχαρίας δαγκώνει δύτρια (σκληρές εικόνες)

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Στην αγκαλιά της μητέρας του στο μπροστινό κάθισμα ήταν το 3χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα σουβλίσουμε σήμερα τον οβελία - Οι συνθήκες σε κάθε περιοχή της χώρας

19:56ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ανασύρθηκε και δεύτερος νεκρός από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Στενά του Ορμούζ: Τι απαιτούν Ιράν και ΗΠΑ - Πού μπλοκάρει η διαπραγμάτευση

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Απριλίου: Η Λαμπρή της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς να πείτε χρόνια πολλά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ