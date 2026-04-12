Χριστός Ανέστη: Το Φως μέσα μας, η Ελλάδα μπροστά μας - Αγαπάτε αλλήλους

Η Ανάσταση δεν είναι απλώς μια θρησκευτική γιορτή· είναι η πεμπτουσία του ελληνικού τρόπου ζωής

Κώστας Τσιτούνας

Χριστός Ανέστη: Το Φως μέσα μας, η Ελλάδα μπροστά μας - Αγαπάτε αλλήλους
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χριστός Ανέστη. Δύο λέξεις που αντηχούν στις καρδιές των Ελλήνων εδώ και αιώνες, φέρνοντας μαζί τους όχι μόνο την υπόσχεση της ανανέωσης και της ελπίδας, αλλά και την υπόσχεση της συνάντησης.

Η Ανάσταση δεν είναι απλώς μια θρησκευτική γιορτή· είναι η πεμπτουσία του ελληνικού τρόπου ζωής. Σε μια εποχή που η ατομικότητα και η απομόνωση κυριαρχούν παγκοσμίως, οι Έλληνες συνεχίζουμε να συγκεντρωνόμαστε τη νύχτα της Ανάστασης γύρω από τις εκκλησίες μας, κρατώντας λαμπάδες, περιμένοντας το «Δεύτε λάβετε φως». Συνεχίζουμε να συναντιώμαστε. Αυτή η εικόνα — χιλιάδες μικρές φλόγες να φωτίζουν το σκοτάδι — είναι ίσως η πιο δυνατή μεταφορά για την ελληνική κοινωνία: μόνοι μας είμαστε ένα αδύναμο φως, μαζί γινόμαστε αστραπή.

ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η οικογένεια ως πυρήνας

Το πασχαλινό τραπέζι παραμένει - παρά τις δυσκολίες των καιρών - ο ιερός χώρος της ελληνικής οικογένειας. Εκεί συναντώνται γενιές, ανταλλάσσονται ιστορίες, κλείνουν οι πληγές του χρόνου που πέρασε. Η μαγειρίτσα, το αρνί, τα κόκκινα αυγά δεν είναι απλώς γεύσεις, είναι νήματα που μας δένουν με τους παππούδες μας, με το dna μας... Σε μια Ελλάδα που αντιμετωπίζει δημογραφικές και κοινωνικές προκλήσεις, η οικογενειακή σύναξη του Πάσχα μας υπενθυμίζει τι πραγματικά έχει αξία. Από πού ερχόμαστε και πού πάμε...

Ανάσταση σημαίνει αναγέννηση

Η ελληνική κοινωνία έχει περάσει βαθιές κρίσεις την τελευταία δεκαπενταετία — οικονομικές, κοινωνικές, ηθικές. Πολλοί ένιωσαν να χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Κι όμως, το μήνυμα της Ανάστασης είναι ακριβώς αυτό: καμία νύχτα δεν είναι αιώνια. Ο Γολγοθάς προηγείται πάντα του κενού τάφου. Η πτώση δεν είναι το τέλος, αλλά η προϋπόθεση της ανόρθωσης.

Αυτό το μήνυμα έχει βαθιά πολιτική και κοινωνική διάσταση. Μας καλεί να μην παραδινόμαστε στον κυνισμό, να πιστεύουμε στη δυνατότητα αλλαγής, να χτίζουμε γέφυρες αντί για τείχη. Η Ανάσταση είναι εν τέλει πράξη αντίστασης απέναντι στην απελπισία.

Ποτέ δεν είναι αργά

Καθώς η λαμπάδα περνά από χέρι σε χέρι τη Μεγάλη νύχτα, περνά μαζί της και μια σιωπηλή υπόσχεση: θα είμαστε εδώ ο ένας για τον άλλον. Αυτή είναι η ουσία της ελληνικής ψυχής — η αλληλεγγύη, η φιλοξενία, η επιμονή στη ζωή.

Χριστός Ανέστη, λοιπόν. Και μαζί του, ας αναστηθεί η πίστη μας στον συνάνθρωπο, στην οικογένεια, στην Ελλάδα που μπορούμε να χτίσουμε μαζί. Ας ξανασυναντηθούμε κι ας ξαναγυρίσουμε. Πότε δεν είναι αργά.

Η δημοσιογραφική ομάδα του newsbomb εύχεται ολόψυχα σε όλους τους Έλληνες στης Ανάστασης το φως να ξαναβρούμε ο ένας τον άλλον. Αγαπάτε αλλήλους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:01ΕΛΛΑΔΑ

Χριστός Ανέστη: Το Φως μέσα μας, η Ελλάδα μπροστά μας - Αγαπάτε αλλήλους

23:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πασχαλινό μήνυμα Πατριάρχη Ιεροσολύμων: Ο Χριστός ενίκησε τον θάνατον, συνέτριψε μοχλούς αιωνίους

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει εάν η πτήση μου ακυρωθεί λόγω έλλειψης καυσίμων; Ο εφιάλτης της έλλειψης κηροζίνης

23:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πασχαλινό μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχη: Ευαγγέλιον ειρήνης ο λόγος της Αναστάσεως

23:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Τα ποσοστά για να βρεθεί στην εξάδα της Euroleague – Τι λένε οι… αριθμοί

23:17WHAT THE FACT

Ανατροπή για τον πιο... χρήσιμο ύπνο: Νέα έρευνα για τα όνειρα και τον εγκέφαλο

23:11ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πασχαλινό μήνυμα Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου: Τα σύμβολα και οι συμβολισμοί της Ανάστασης

23:09ΕΚΚΛΗΣΙΑ

LIVE - Η Ακολουθία της Παννυχίδος και η Τελετή της Ανάστασης στο Φανάρι

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Στενά του Ορμούζ: Τι απαιτούν Ιράν και ΗΠΑ - Πού μπλοκάρει η διαπραγμάτευση

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Το Πάσχα ως γεωπολιτικό σύμβολο: Από την Ιρλανδία μέχρι την Λατινική Αμερική - Η κοινωνική διάσταση

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Συμβουλές για το ιδανικό ψήσιμο του οβελία

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κρητικός διεθνής πολίστας που σήκωσε τον Επιτάφιο

22:40LIFESTYLE

Emily in Paris: Η έκτη σεζόν θα γυριστεί στην Ελλάδα

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συγκίνηση για τους φαντάρους που σήκωσαν τον Σταυρό στον Επιτάφιο

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβίαση της εκεχειρίας του Πάσχα

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας σε παγκόσμιους ηγέτες: «Σταματήστε, ήρθε η ώρα για ειρήνη»

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Θρασύτατες διαρρήξεις σε σπίτια στα Λουσικά Αχαΐας κατά την περιφορά του Επιταφίου

22:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Δύσκολα ο Μάνταλος στη ρεβάνς του Conference League, αισιοδοξία για Μαρίν

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Μία νεκρή από τη φωτιά στο διαμέρισμα

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Η εκστρατεία κατά του Ιράν δεν έχει τελειώσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά έως 19 Απριλίου - Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που καρχαρίας δαγκώνει δύτρια (σκληρές εικόνες)

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρομεσογειακός κυκλώνας από την Αλγερία στην Μεσόγειο - Πότε και πώς επηρεάζει την Ελλάδα

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Μία νεκρή από τη φωτιά στο διαμέρισμα

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Στην αγκαλιά της μητέρας του στο μπροστινό κάθισμα ήταν το 3χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

18:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάσχα στο Harvard για τον Χάρη Δούκα - Γιατί ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο δήμαρχος Αθηναίων

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Μαγειρίτσα μετά την Ανάσταση: Δώστε μεγάλη προσοχή σε κάτι που όλοι σπανίως κάνουμε

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

00:01ΕΛΛΑΔΑ

Χριστός Ανέστη: Το Φως μέσα μας, η Ελλάδα μπροστά μας - Αγαπάτε αλλήλους

19:56ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ανασύρθηκε και δεύτερος νεκρός από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση Supercars της ΑΑΔΕ: Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ - Bentley, Lamborghini, Ferrari και Porsche μεταξύ άλλων αξίας έως 750.000 έκαστο

19:30LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Απαντά σε όσους την έκριναν αρνητικά για τις φωτογραφίες με μακιγιάζ από το μαιευτήριο

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε καμπή οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν, ενώ ο Νετανιάχου επιμένει στον πόλεμο

23:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Τα ποσοστά για να βρεθεί στην εξάδα της Euroleague – Τι λένε οι… αριθμοί

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Στενά του Ορμούζ: Τι απαιτούν Ιράν και ΗΠΑ - Πού μπλοκάρει η διαπραγμάτευση

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Ανάσταση με μολότοφ στον Νέο Κόσμο: Μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. στο επικίνδυνο έθιμο

20:31ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα

11:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή δολοφονία του Μεγάλου Σαββάτου: Όταν η νύχτα της Ανάστασης στη Μάνη «βάφτηκε» με αίμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ