Χριστός Ανέστη: Το Φως μέσα μας, η Ελλάδα μπροστά μας - Αγαπάτε αλλήλους

Χριστός Ανέστη. Δύο λέξεις που αντηχούν στις καρδιές των Ελλήνων εδώ και αιώνες, φέρνοντας μαζί τους όχι μόνο την υπόσχεση της ανανέωσης και της ελπίδας, αλλά και την υπόσχεση της συνάντησης.

Η Ανάσταση δεν είναι απλώς μια θρησκευτική γιορτή· είναι η πεμπτουσία του ελληνικού τρόπου ζωής. Σε μια εποχή που η ατομικότητα και η απομόνωση κυριαρχούν παγκοσμίως, οι Έλληνες συνεχίζουμε να συγκεντρωνόμαστε τη νύχτα της Ανάστασης γύρω από τις εκκλησίες μας, κρατώντας λαμπάδες, περιμένοντας το «Δεύτε λάβετε φως». Συνεχίζουμε να συναντιώμαστε. Αυτή η εικόνα — χιλιάδες μικρές φλόγες να φωτίζουν το σκοτάδι — είναι ίσως η πιο δυνατή μεταφορά για την ελληνική κοινωνία: μόνοι μας είμαστε ένα αδύναμο φως, μαζί γινόμαστε αστραπή.

Η οικογένεια ως πυρήνας

Το πασχαλινό τραπέζι παραμένει - παρά τις δυσκολίες των καιρών - ο ιερός χώρος της ελληνικής οικογένειας. Εκεί συναντώνται γενιές, ανταλλάσσονται ιστορίες, κλείνουν οι πληγές του χρόνου που πέρασε. Η μαγειρίτσα, το αρνί, τα κόκκινα αυγά δεν είναι απλώς γεύσεις, είναι νήματα που μας δένουν με τους παππούδες μας, με το dna μας... Σε μια Ελλάδα που αντιμετωπίζει δημογραφικές και κοινωνικές προκλήσεις, η οικογενειακή σύναξη του Πάσχα μας υπενθυμίζει τι πραγματικά έχει αξία. Από πού ερχόμαστε και πού πάμε...

Ανάσταση σημαίνει αναγέννηση

Η ελληνική κοινωνία έχει περάσει βαθιές κρίσεις την τελευταία δεκαπενταετία — οικονομικές, κοινωνικές, ηθικές. Πολλοί ένιωσαν να χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Κι όμως, το μήνυμα της Ανάστασης είναι ακριβώς αυτό: καμία νύχτα δεν είναι αιώνια. Ο Γολγοθάς προηγείται πάντα του κενού τάφου. Η πτώση δεν είναι το τέλος, αλλά η προϋπόθεση της ανόρθωσης.

Αυτό το μήνυμα έχει βαθιά πολιτική και κοινωνική διάσταση. Μας καλεί να μην παραδινόμαστε στον κυνισμό, να πιστεύουμε στη δυνατότητα αλλαγής, να χτίζουμε γέφυρες αντί για τείχη. Η Ανάσταση είναι εν τέλει πράξη αντίστασης απέναντι στην απελπισία.

Ποτέ δεν είναι αργά

Καθώς η λαμπάδα περνά από χέρι σε χέρι τη Μεγάλη νύχτα, περνά μαζί της και μια σιωπηλή υπόσχεση: θα είμαστε εδώ ο ένας για τον άλλον. Αυτή είναι η ουσία της ελληνικής ψυχής — η αλληλεγγύη, η φιλοξενία, η επιμονή στη ζωή.

Χριστός Ανέστη, λοιπόν. Και μαζί του, ας αναστηθεί η πίστη μας στον συνάνθρωπο, στην οικογένεια, στην Ελλάδα που μπορούμε να χτίσουμε μαζί. Ας ξανασυναντηθούμε κι ας ξαναγυρίσουμε. Πότε δεν είναι αργά.

Η δημοσιογραφική ομάδα του newsbomb εύχεται ολόψυχα σε όλους τους Έλληνες στης Ανάστασης το φως να ξαναβρούμε ο ένας τον άλλον. Αγαπάτε αλλήλους.

