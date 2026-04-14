Η κυβέρνηση αναζητά «Ανάσταση» μετά τα… Πάθη: ΟΠΕΚΕΠΕ, ακρίβεια και οι βουλευτές ΝΔ στο «τραπέζι»

Τη δική τους Ανάσταση μετά από μια περίοδο… παθών αναζητούν στο Μέγαρο Μαξίμου, κάτι όχι και τόσο εύκολο, καθώς μετά τις ολιγοήμερες διακοπές η κυβέρνηση καλείται και πάλι να αντιμετωπίσει τα... δύσκολα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από σήμερα το πρωί θα είναι στο γραφείο του, προετοιμάζοντας μεταξύ άλλων την ομιλία του στη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου που είχε ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και η οποία θα εξελιχθεί σε πολιτική αντιπαράθεση εφ’ όλης της ύλης.

Στο Μαξίμου γνωρίζουν πως η επίθεση που θα δεχτεί ο Πρωθυπουργός θα είναι πολυμέτωπη και θα περιλαμβάνει από ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές μέχρι την ακρίβεια και τη στάση που έχει κρατήσει η χώρα στην κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτή τη λογική, εφ’ όλης της ύλης θα είναι και η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος πάντως θα δώσει έμφαση στις θεσμικές αλλαγές στο Σύνταγμα, τις οποίες και έχει προτείνει για την περαιτέρω θωράκιση της διαφάνειας στη χώρα αλλά και στον νέο τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων για τους αγρότες. Βασικά, το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του θα έχει να κάνει με τις αλλαγές αυτές ενώ αναμένεται να ανοίξει περαιτέρω τη βεντάλια των θεσμικών παρεμβάσεων.

Με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να παραμένει τελείως ρευστή, ο Πρωθυπουργός θα δώσει, όπως μαθαίνω και έμφαση στα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα για την στήριξη των πολιτών, θα τονίσει πως η οικονομία παραμένει ισχυρή και θα προετοιμάσει το έδαφος και για νέα μέτρα αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Σύμφωνα με τη γάτα, μέχρι σήμερα δεν προβλέπεται να υπάρξει ανακοίνωση για νέα μέτρα στήριξης αλλά θα άφηνα και κάποιο μικρό παράθυρο ανοιχτό. Για αυτό που είμαι σίγουρος είναι πως… κανείς δεν θα πρέπει να είναι σίγουρος για τον χρόνο των εκλογών, αν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντα θεσμικός, θα επαναλάβει και από το βήμα της Βουλής πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Το κατοικίδιο, μου έλεγε πως αν υπάρξει ένα παράθυρο ευκαιρίας, κάπου εκεί μετά τη ΔΕΘ και αφού έχουν προηγηθεί και οι σχετικές εξαγγελίες από το βήμα της Έκθεσης ο πρωθυπουργός θα κάνει την κίνηση.

Όπως μου έλεγε η γάτα, πάντως, νωρίτερα, ο Μητσοτάκης αλλιώς φεύγει για τα Χανιά και… αλλιώς γυρίζει, οπότε θα πρέπει να αναμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι στη στρατηγική του. Αυτό αναμένουν και οι βουλευτές του κόμματος, οι οποίοι και πιέστηκαν ιδιαίτερα τώρα το Πάσχα πηγαίνοντας στις εκλογικές τους περιφέρειες και αναζητούν και αυτοί μία στήριξη και έναν… καλό λόγο.

Πάντως μέχρι σήμερα οι περισσότεροι εκτιμούν πως το Μαξίμου τους έχει αφήσει εκτεθειμένους. Με αυτά τα δεδομένα ο Πρωθυπουργός, μαθαίνω, πως σκέφτεται να προχωρήσει κάποια στιγμή και στη σύγκλιση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ενώ ορόσημο αποτελεί και το συνέδριο που θα διεξαχθεί σε ένα μήνα από σήμερα.

Διαβάστε επίσης