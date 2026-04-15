Αύριο η «εκρηκτική» συνεδρίαση της Ολομέλειας: Κόντρα εφ' όλης της ύλης και 15ήμερο «φωτιά»

Τα βαρελότα στις εκκλησίες τη στιγμή της Ανάστασης, ίσως να φανούν «ήσυχα» σε σχέση με τους τόνους που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κατά την αυριανή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, όπου θα διεξαχθεί η προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για το Κράτος Δικαίου, την οποία προκάλεσε πριν από περίπου 1,5 μήνα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Αφορμή για το αίτημα της συζήτησης ήταν η έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία άνοιξε εκ νέου την υπόθεση προσθέτοντας το ενδεχόμενο κατασκοπείας, με αποτέλεσμα ο κ. Ανδρουλάκης να σηκώσει κατακόρυφα τους τόνους και να διεκδικήσει μια «τετ α τετ» κόντρα με τον πρωθυπουργό.

Ωστόσο, οι εξελίξεις του τελευταίου ενάμιση μήνα ήταν ιδιαίτερα πυκνές σε όλα τα επίπεδα, με αποτέλεσμα όλα να δείχνουν ότι η συζήτηση θα εξελιχθεί σε μια εφ' όλης της ύλης πολιτική σύγκρουση.

Άλλωστε, εκτός από το θέμα των υποκλοπών, έχουν αναθερμανθεί για τα καλά, τόσο η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις δικογραφίες κατά συνολικά 13 βουλευτών και δύο υπουργών της κυβέρνησης, η ακρίβεια που συνεχίζει να αυξάνεται λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ προστέθηκε τις τελευταίες ημέρες και η υπόθεση της βεβαίωσης σπουδών του Μακάριου Λαζαρίδη.

Η τελευταία υπόθεση μάλιστα, ενδέχεται να λάβει μεγάλη έκταση στην αυριανή συζήτηση, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης φαίνεται να επενδύουν αρκετά πολιτικά σε αυτήν, κρίνοντας ότι φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τον πρωθυπουργό σε πολιτικό επίπεδο. Το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα αποπομπής του κ. Λαζαρίδη από την κυβέρνηση, φαίνεται μάλιστα πως ενισχύει την τάση της αντιπολίτευσης να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τους τόνους για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Παράλληλα, το ζήτημα του Κράτους Δικαίου φαίνεται πως λειτουργεί και θέμα-ομπρέλα, κάτω από την οποία μπορούν να τεθούν πολλά ζητήματα. Η επικαιρότητα του θέματος μάλιστα ενισχύεται από το γεγονός ότι μόλις χθες η επιτροπή LIBE της Ευρωβουλής ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία την έκθεση για το Κράτος Δικαίου στην Ευρώπη για το έτος 2025. Στο κεφάλαιο που αφορά την Ελλάδα γίνεται σειρά συστάσεων ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο του Κράτους Δικαίου.

15ήμερο «φωτιά»

Εκτός από τη μεγάλη μάχη που θα δοθεί αύριο στη Βουλή, οι επόμενες δύο εβδομάδες φαίνεται ότι θα είναι ιδιαίτερα έντονες για το κυβερνητικό στρατόπεδο και ως εκ τούτου για το σύνολο του πολιτικού κόσμου.

Με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να βρίσκεται σε νέα έξαρση λόγω των δικογραφιών, στις 27 Απριλίου αναμένεται να συγκληθεί η Ολομέλεια προκειμένου να αποφασίσει επί της άρσης της ασυλίας των 13 γαλάζιων βουλευτών που αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Σε αυτό το κλίμα, είτε πριν τη συνεδρίαση, είτε αμέσως μετά αναμένεται και να συγκληθεί η ΚΟ της ΝΔ, η οποία αναμένεται εκρηκτική καθώς υπάρχουν «γκρίνιες» στο εσωκομματικό στρατόπεδο για υποθέσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για την υπόθεση Λαζαρίδη που οι βουλευτές θεωρούν ότι τους φέρνουν σε θέση απολογούμενου στις περιφέρειές τους.

Επίσης, πολύ σύντομα αναμένεται η ΝΔ να παρουσιάσει και την ολοκληρωμένη της πρόταση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, η οποία αναμένεται να ανοίξει μια ευρεία συζήτηση, παρά το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης προβλέπεται να θέσουν πλήρες «μπλόκο» με την ελπίδα η επόμενη Βουλή να έχει προοδευτική πλειοψηφία που θα κάνει η ίδια τις αλλαγές.

Άλλωστε, στα μέσα Μαΐου, είναι προγραμματισμένη και η διεξαγωγή του Συνεδρίου της ΝΔ, το οποίο αποτελεί για όλα τα κόμματα ένα κρίσιμο ορόσημο.

Διαβάστε επίσης