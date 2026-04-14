Καρανίκας για Λαζαρίδη: Άχρηστη και ανίκανη αντιπολίτευση

Έντονη κριτική στον τρόπο που ασκούν αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας, ΝΕΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ, με με αφορμή την κριτική τους στην υπόθεση Λαζαρίδη, εξαπολύει ο Νίκος Καρανίκας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι τόσο αναξιόπιστη και ανίκανη η αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖα, Νεαρ, Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ που έχουν αφιερώσει την αντιπολίτευση τους στην ηθικολογία, την διαφθορά που είνα υπόθεση των εισαγγελέων και τώρα τελευταία έχουν επικεντρωθεί στο αν έχει πτυχίο ο Λαζαριδης» σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Επίσης, κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ασχολούνται με τα δευτερεύοντα γιατί δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα πρωτεύοντα κάνοντας κριτική στα έργα της κυβέρνησης.

«Δεν είναι ικανοί να κάνουν πολιτική και κάνουν χαβαλέ με στόμφο και αξιώματα. Στην κοσμάρα τους. Δεν ξέρουμε τι λένε για τα νομοσχέδια και τις αλλαγές που έχουν γίνει και θα γίνουν. Ισως έκαναν κάποια ανακοίνωση δύο φράσεων για να μας πουν ότι διαφωνούν εξολοκλήρου με το νομοσχέδιο το οποίο δεν διάβασαν προφανώς αφού η κυβέρνηση είναι η χειρότερη όπως λένε και την θεωρούν άκυρη» υπογράμμισε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα