Θεσσαλονίκη: Έγκλειστος στις φυλακές εξέδιδε πλαστά τιμολόγια για επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη Θεσσαλονίκη ένας 71χρονος κρατούμενος στις φυλακές εξέδιδε πλαστά τιμολόγια και εικονικά παραστατικά για να λαμβάνουν αγρότες παράνομες επιδοτήσεις, προκαλώντας ζημία περίπου 230.000 ευρώ.

Ο κρατούμενος φέρεται να διέθετε δύο ανενεργές εταιρείες στην Κεντρική Μακεδονία, μέσω των οποίων εκδίδονταν πλαστές πιστοποιήσεις σπόρων, τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι αγρότες για να υποβάλλουν ψευδείς αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται, με την εκτίμηση ότι σύντομα θα αποκαλυφθούν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.