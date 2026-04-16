Κουτσούμπας: Η πιο αποφασιστική μάχη δεν δίνεται στη Βουλή και τα δικαστήρια, αλλά στους δρόμους

Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής, καταγγέλλοντας συγκάλυψη σκανδάλων, διαφθορά και βαθιά διαπλοκή κράτους και οικονομικών συμφερόντων.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε αναλυτικά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις υποκλοπές και στο έγκλημα των Τεμπών για τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν, τονίζοντας ότι «τίποτα δεν τους σώζει», κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι και καμιά τακτική διαχείρισης, ούτε παραιτήσεις, ούτε ανασχηματισμοί, ούτε διάχυση ευθυνών. «Δεν μπορείτε πλέον ούτε εσείς ούτε η κυβέρνησή σας να κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για να κρυφτούν ούτε τα σκάνδαλα, ούτε τα πολιτικά εγκλήματα, ούτε η εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων σε αυτά», είπε. Εξήγησε, δε, πως σε όλες τις περιπτώσεις θύμα ήταν ο ίδιος ο λαός.



Τόνισε πως σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα, το ΚΚΕ θεωρεί αυτά τα σκάνδαλα στοιχείο του DNA αυτού του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας πως «όσοι λένε ότι αρκεί μια αλλαγή διαχειριστή για να γίνει αυτό το κράτος δίκαιο, λένε πολύ απλά χοντρά ψέματα». Όπως είπε, πρόκειται για ένα κράτος που είναι εχθρικό για τον λαό, που θωρακίζει την αδικία της εκμετάλλευσης, προσθέτοντας πως το ΚΚΕ δεν πρόκειται να φορέσει φωτοστέφανο στην ΕΕ των λόμπι, της εκμετάλλευσης και των πολέμων.



Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην προσπάθεια εξίσωσης των πολιτικών ευθυνών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «με τις αμπελοφιλοσοφίες ότι αυτά που διαβάζουμε… είναι απλώς αυτό που κάνουν όλοι οι βουλευτές… πρόκειται για τη σύγχρονη εκδοχή του “όλοι μαζί τα φάγαμε”». Αντιπαραβάλλοντας τον ρόλο των κομμάτων, υπογράμμισε ότι «είναι άλλο πράγμα να υπηρετείς τον λαό… και εντελώς άλλο να ταΐζεις με νόμιμο και παράνομο τρόπο μεγάλα και μικρά τρωκτικά σε βάρος του ίδιου του λαού».



Αναφερόμενος σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ο κ. Κουτσούμπας συνέδεσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και την τραγωδία των Τεμπών, επισημαίνοντας ότι «στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες, όπως υπάρχουν και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και για το έγκλημα των Τεμπών». Κατά τον ίδιο, «θύμα όλων αυτών… είναι ο ίδιος ο λαός», είτε πρόκειται για οικονομικές απώλειες, είτε για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, είτε για ανθρώπινες ζωές.



Ο ίδιος απέδωσε τα φαινόμενα αυτά στη φύση του πολιτικού και οικονομικού συστήματος, σημειώνοντας ότι «εμείς αυτά τα σκάνδαλα… τα θεωρούμε στοιχείο του DNA αυτού του σημερινού κράτους και της ΕΕ», απορρίπτοντας την άποψη ότι μια απλή κυβερνητική εναλλαγή μπορεί να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές.

Συζήτηση προ Ημερησίας Διατάξεως, με πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, Νίκου Ανδρουλάκη, σε επίπεδο Προέδρων Κοινοβουλευτικών Ομάδων, "για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα", Πέμπτη 16 Απριλίου 2026. Eurokinissi





Αναφορικά με τις πρόσφατες αποκαλύψεις, έκανε λόγο για εκτεταμένο δίκτυο πελατειακών σχέσεων, υπογραμμίζοντας ότι «οι νέες δικογραφίες… επιβεβαιώνουν τη σαπίλα και το μέγεθος της βιομηχανίας ρουσφετιών… με πραγματικά θύματα την πλειοψηφία των βιοπαλαιστών αγροτών», ενώ κατηγόρησε ευθέως τον πρωθυπουργό ότι εμφανίζεται «σαν κάποιος παρατηρητής», παρότι «είναι… εδώ και 7 χρόνια επικεφαλής της κυβέρνησης που είναι βουτηγμένη σ’ αυτό το σκάνδαλο».



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις υποκλοπές, επιμένοντας ότι «είναι πλέον ολοφάνερο ότι οι μηχανισμοί του αστικού κράτους… λειτουργούν σε αγαστή συνεργασία με τις παρακολουθήσεις», ενώ ζήτησε πλήρη διερεύνηση όλων των υποθέσεων και απόδοση ευθυνών «όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».



Στο ίδιο πλαίσιο, κατήγγειλε προσπάθεια συγκάλυψης και στην υπόθεση των Τεμπών, τονίζοντας ότι «η κύρια δίκη… έχει μετατραπεί… σε μια διαδικασία “κεκλεισμένων των θυρών”», με ελλείψεις και αποκλεισμούς που, όπως είπε, αποτελούν «κρίκους στην αλυσίδα της συγκάλυψης».



Κλείνοντας, ο κ. Κουτσούμπας έδωσε το πολιτικό στίγμα του ΚΚΕ, υπογραμμίζοντας ότι η λύση δεν βρίσκεται εντός του υπάρχοντος πλαισίου: «η πιο αποφασιστική μάχη δεν δίνεται εδώ μέσαούτε στις αίθουσες των δικαστηρίων, δίνεται στους δρόμους του αγώνα», καλώντας τον λαό «να μη δείξει καμιά εμπιστοσύνη σε νέους και παλιούς σωτήρες… αλλά να πιστέψει μόνο στη δική του δύναμη» και να επιδιώξει «ένα διαφορετικό ριζικά κράτος… γνήσια εργατική - λαϊκή εξουσία».



Ξεκαθάρισε πως το ΚΚΕ δεν ανήκει σε αυτά τα κόμματα που αγωνιούν μην τυχόν και κλονιστεί η εμπιστοσύνη του λαού στους θεσμούς του σημερινού σάπιου κράτους, καθώς σε αυτόν τον κλονισμό της εμπιστοσύνης προς το σύστημα βλέπει δυνατότητες ώστε μεγαλύτερο μέρος του λαού να πάρει την απόφαση ότι σήμερα χρειάζεται συνολική αντίθεση και σύγκρουση με αυτό το κράτος και με την πολιτική της ΕΕ.

