Κουτσούμπας: Κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι, ούτε παραιτήσεις και ανασχηματισμοί σώζουν την κυβέρνηση

«Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για να κρυφτούν, ούτε τα σκάνδαλα, ούτε τα πολιτικά εγκλήματα, ούτε η εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων σε αυτά» τόνισε στην ομιλία του ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, από το βήμα της Ολομέλειας, κατά την προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου, τονίζοντας ότι «τίποτα δεν τους σώζει πλέον, κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι και καμιά τακτική διαχείρισης, ούτε παραιτήσεις, ούτε ανασχηματισμοί, ούτε διάχυση ευθυνών», ενώ ανέφερε ότι είναι αυτονόητες οι ευχές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για γρήγορα περαστικά στον κ. Μυλωνάκη.

«Δεν μπορείτε πλέον ούτε εσείς ούτε η κυβέρνηση σας να κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για να κρυφτούν, ούτε τα σκάνδαλα, ούτε τα πολιτικά εγκλήματα, ούτε η εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων σε αυτά», ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας, χαρακτηρίζοντας παράλληλα ως «το πιο σύντομο ανέκδοτο τις διάφορες δήθεν καινοτόμες προτάσεις σας, με τις οποίες θα τα βάλετε με το βαθύ κράτος δικαίου».

«Ίσα-ίσα με τέτοιες προτάσεις θέλετε να κάνετε το "βαθύ" κράτος που λέτε, ακόμα πιο βαθύ. Τα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια -για τη μια υπόθεση πίσω από την άλλη- είναι συντριπτικά», επεσήμανε ο κ. Κουτσούμπας καταλογίζοντας στη κυβέρνηση προσπάθεια συγκάλυψης στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Με το αφήγημα σας ότι αυτά που διαβάζουμε στους διαλόγους της δεύτερης δικογραφίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι και τίποτα αξιοσημείωτο, είναι απλώς αυτό που κάνουν όλοι οι βουλευτές, όλων των κομμάτων, διαχρονικά, πρόκειται για μια σύγχρονη εκδοχή του αλήστου μνήμης "όλοι μαζί τα φάγαμε". Κάποιοι από εσάς μάλιστα φτάνουν στο σημείο να λένε ότι αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή. Όχι, λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης! Δεν είμαστε όλοι ίδιοι και σίγουρα εμείς δεν είμαστε και ούτε θα γίνουμε ποτέ σαν τα μούτρα σας», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ και συμπλήρωσε:

«Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες, όπως υπάρχουν και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και για το έγκλημα των Τεμπών και την απόπειρα συγκάλυψής του.

Θύμα όλων αυτών, σε τελική ανάλυση είναι ο ίδιος ο λαός. Είτε πρόκειται για τους αγρότες που τους κλέψανε τα λεφτά οι κολλητοί σας είτε πρόκειται για τα προσωπικά του δεδομένα και τις ιδιωτικές συνομιλίες του, που γίνονται «φύλλο και φτερό» με τους νόμους σας είτε για τα θύματα των Τεμπών και τους συγγενείς τους, για κάθε άνθρωπο που χρησιμοποιεί τον σιδηρόδρομο για τις μετακινήσεις του.

Σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα, εμείς αυτά τα σκάνδαλα, αυτά τα εγκλήματα, τα θεωρούμε στοιχείο του DNA του σημερινού κράτους και της ΕΕ. Όσοι λένε ότι αρκεί μια αλλαγή διαχειριστή για να γίνει αυτό το κράτος δίκαιο, λένε πολύ απλά χοντρά ψέματα».

Έντονα επικριτικός ήταν ο κ. Κουτσούμπας και για το κράτος δικαίου, επιρρίπτοντας όμως ευθύνες και στα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία, όπως είπε, «παρά τους ομηρικούς τσακωμούς μεταξύ τους, όλοι μαζί απορρίψανε την πρόταση του ΚΚΕ, στην πρόσφατη Συνταγματική Αναθεώρηση, για πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ώστε να πηγαίνουν στο φυσικό τους δικαστή, όπως κάθε πολίτης σε αυτή την χώρα».

Ο κ. Κουτσούμπας έκανε λόγο για «υποκρισία που συνεχίζεται», σημειώνοντας ότι «στην πρόταση για τη διεξαγωγή της σημερινής συζήτησης, το ΠΑΣΟΚ κάνει κριτική στον τρόπο που νομοθετεί η κυβέρνηση της ΝΔ, με πλήθος άσχετων τροπολογιών και χωρίς να προηγείται συζήτηση».

«Να σας ρωτήσω κάτι κ. Ανδρουλάκη; Από πού ξεφύτρωσε το ΠΑΣΟΚ; Θα μας τρελάνετε; Αυτά δεν κάνατε πριν μαζί με τη ΝΔ; Κι αυτό αποδεικνύεται και από τις κυβερνητικές θητείες όλων σας. Και βέβαια, όταν η «νόμιμη» λειτουργία του κράτους, με βάση τους δικούς σας νόμους είναι αυτή που είναι, δηλαδή άδικη, καταπιεστική, εκμεταλλευτική, τότε δεν απέχει πολύ και η «παρανομία. Άλλωστε η σύνδεση και η διαπλοκή του αστικού πολιτικού συστήματος με την ίδια τη λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας, με τους νόμους της αγοράς, του ανταγωνισμού, της δίψας για το χρήμα είναι η αιτία και των φαινομένων διαφθοράς», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε:

«Όλα αυτά, καθόλου δεν σημαίνουν ότι υποτιμούμε την ανάγκη διερεύνησης των ποινικών ευθυνών για όλα αυτά τα ζητήματα, την ανάγκη να αποδοθούν αυτές στους υπαίτιους, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Αυτό είναι λαϊκό αίτημα και είναι 100% δίκαιο. Γι' αυτό και πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε χαραμάδα, κάθε εργαλείο, κάθε πρόσφορο μέσο, για να γίνει πράξη, κόντρα σε κάθε προσπάθεια συγκάλυψης».

Όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας, «οι νέες δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβεβαιώνουν τη σαπίλα και το μέγεθος της βιομηχανίας ρουσφετιών και εξαγοράς που είχε στηθεί, με πραγματικά θύματα την πλειοψηφία των βιοπαλαιστών αγροτών».

«Τα νέα στοιχεία ενοχοποιούν πέραν πάσης αμφιβολίας την κυβέρνηση της ΝΔ, τόσο για την εμπλοκή υπουργών και βουλευτών της, όσο και για τη συγκάλυψη που επιχειρεί εδώ και τόσους μήνες και για αυτό το σκάνδαλο.

Γι' αυτό και αποτελεί τεράστιο θράσος και πρόκληση να εμφανίζεστε, κ. Μητσοτάκη, για μια ακόμα φορά, σαν παρατηρητής, σαν σχολιαστής των εξελίξεων, να μιλάτε για διαχρονικές παθογένειες και αστοχίες». υπογράμμισε.

Στη συνέχεια ο κ. Κουτσούμπας, αναφέρθηκε στο θέμα των υποκλοπών, επισημαίνοντας ότι «οι εξελίξεις στην υπόθεση επιβεβαιώνουν ότι μιλάμε για ένα ακόμα σοβαρότατο σκάνδαλο» και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «εξακολουθεί να εμμένει προκλητικά στην συγκάλυψη της».

«Απαιτούμε να ερευνηθούν ξανά πλήρως όλες οι υποθέσεις. Να βγουν στο φως και να αποδοθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης και όλων των πολιτικών υπαιτίων. Ανάμεσά τους και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μην γνώριζε για τις υποκλοπές σε βάρος πολιτικών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων, άλλων πολιτών.

Επίσης, να ανοίξει ξανά και να διερευνηθεί επιτέλους ουσιαστικά και σε βάθος η υπόθεση των παρακολουθήσεων στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ», επεσήμανε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ και συνέχισε:

«Τι είναι λοιπόν αυτό που προσπαθείτε όλοι σας να συσκοτίσετε, όταν μιλάτε για "επιτελικό κράτος", για "κράτος δικαίου", για "πελατειακό κράτος", για "κράτος-λάφυρο", για "βαθύ κράτος" και ποιος ξέρει τι άλλο;

Ότι μιλάμε για το δικό σας, αστικό κράτος, το κράτος που είναι εχθρικό για τον λαό, γιατί είναι μια μηχανή που θωρακίζει την εξουσία σας, την αδικία της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Αυτό είναι το κράτος που έχει απέναντί του σήμερα ο λαός. Ένα κράτος που είναι ικανότατο, με τις ψήφους όλων σας, να επιτηρεί τις εγκαταστάσεις της Aramco στη Σ. Αραβία, να στέλνει φρεγάτες σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα και αύριο στα Στενά του Ορμούζ για να προασπίζει τα κέρδη των εφοπλιστών, αλλά την ίδια στιγμή, αποδεικνύεται ανίκανο να προστατεύσει τον λαό από μια συνηθισμένη ανοιξιάτικη βροχή».

«Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτά τα κόμματα που αγωνιούν μην τυχόν και κλονιστεί η εμπιστοσύνη του λαού στους θεσμούς του σημερινού σάπιου κράτους. Πολύ περισσότερο, δεν ανήκουμε σε αυτούς που πασχίζουν να πείσουν αυτό το σύστημα ότι είναι πιο ικανοί για κάτι τέτοιο από τους άλλους, μήπως και τους εμπιστευτεί και «κάνει στην μπάντα» αυτούς τους άλλους και γίνουν τελικά αυτοί «χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη».

Εμείς, ίσα-ίσα, σε αυτόν τον κλονισμό της εμπιστοσύνης προς το σύστημα, βλέπουμε καλές δυνατότητες. Δυνατότητες, ώστε μεγαλύτερο μέρος του λαού να πάρει την απόφαση ότι σήμερα χρειάζεται συνολική αντίθεση και σύγκρουση με αυτό το κράτος, με αυτό το σύστημα, με την κυβέρνηση της ΝΔ, με την πολιτική τη δική της αλλά και την πολιτική της ΕΕ της διαφθοράς.

Να μη δείξει καμιά εμπιστοσύνη σε νέους και παλιούς σωτήρες, είτε είναι αυτοί από τους σημερινούς κυβερνώντες, είτε άλλοι που εποφθαλμιούν τις ίδιες καρέκλες. Αλλά να πιστέψει μόνο στη δική του δύναμη.

Να παλέψει για ένα ριζικά διαφορετικό κράτος, για άλλους θεσμούς, μια άλλη εξουσία, που θα είναι πραγματικά δική του, γνήσια εργατική- λαϊκή και όχι γιαλαντζί.

Αυτό είναι το μήνυμα του ΚΚΕ! Και ξέρουμε ότι ο λαός στην πλειοψηφία του συμφωνεί ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για αυτόν, αν γίνει αυτό πράξη.

Θεωρούμε ότι αυτό είναι απόλυτα ρεαλιστικό να γίνει. Να το πάρει απόφαση και να επιβάλει το δίκιο του. Το σίγουρο πάντως είναι ότι το ΚΚΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα», κατέληξε ο κ. Κουτσούμπας.

