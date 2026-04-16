Κόστα: Ευχαριστώ Μητσοτάκη και Πολεμική Αεροπορία για τη διευκόλυνση του ταξιδιού μου στον Κόλπο

Τις θερμές του ευχαριστίες προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και προς την ελληνική Πολεμική Αεροπορία εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Αφορμή στάθηκε η καθοριστική συνδρομή της Ελλάδας στη διευκόλυνση του ταξιδιού του στην περιοχή του Κόλπου.

Ο κορυφαίος Ευρωπαίος αξιωματούχος εξήρε την άμεση ανταπόκριση της ελληνικής πλευράς, αναδεικνύοντας τη σημασία της έμπρακτης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Αναφερόμενος στη σημαντική αυτή βοήθεια για τη μετακίνησή του, χαρακτήρισε το γεγονός ως «αληθινό πνεύμα Team Europe».

Η ανάρτηση του Αντόνιο Κόστα: «Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στην Πολεμική Αεροπορία για τη διευκόλυνση του ταξιδιού μου στον Κόλπο. Αληθινό πνεύμα Team Europe!»

Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα προσπάθησε να ενισχύσει τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της ΕΕ με τα κράτη του Κόλπου και πίεσε για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Ο Κόστα ζήτησε «βαθύτερη και ισχυρότερη» δέσμευση μεταξύ του μπλοκ των 27 και των κρατών του Κόλπου, καθώς ολοκλήρωσε την περιοδεία του στη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ στη Ντόχα την Τετάρτη, «σε μια κρίσιμη στιγμή στο πλαίσιο μιας εύθραυστης εκεχειρίας και αδικαιολόγητων επιθέσεων από το Ιράν».

