Πέτσας: Δεν θα ψηφίσω όλες τις άρσεις ασυλίας - Δεν δέχομαι το τσουβάλιασμα

Δεν θα ψηφίσει όλες τις άρσεις ασυλίας για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Στέλιος Πέτσας, όπως προανήγγειλε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.

«Δεν δέχομαι το τσουβάλιασμα»

Μιλώντας στον Alpha 989, ο κ. Πέτσας σημείωσε πως «δεν θα ψηφίσω τις άρσεις ασυλίας για όλους τους συναδέλφους γιατί το θεωρώ και νομικά αστήρικτο και όσον αφορά τη διάταξη του άρθρου 62 του Συντάγματος και επομένως δεν θα ψηφίσω υπέρ».

Ο κ. Πέτσας αρνήθηκε να προσδιορίσει για ποιους βουλευτές δεν θα ψηφίσει, λέγοντας ωστόσο: «Δεν δέχομαι το τσουβάλιασμα. Είναι άλλο πράγμα ότι ζητούν οι συνάδελφοι να αρθεί η ασυλία τους για να μην κατηγορούνται πολιτικά ότι κρύβουν κάτι και άλλο από μέρος του βουλευτή που ψηφίζει κατά συνείδηση, να αγνοήσει το σύνταγμα και τους νόμους».

