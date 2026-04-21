Χατζηβασιλείου για άρση ασυλίας: Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, όχι σε τσουβαλιάσματα

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου ζήτησε άρση της ασυλίας του για να κλείσει η υπόθεση και δήλωσε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ηθικής αυτουργίας.

Mέσω υπομνήματος, υποστηρίζει ότι ενήργησε εντός των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων και δεν σχετίζεται με παράνομες ενέργειες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Eξέφρασε δε πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της.

Σήμερα μιλώντας στον ΣΚΑΙ, τόνισε;

«Ζήτησα ξεκάθαρα και απερίφραστα να αρθεί η ασυλία. Θεωρώ ότι τι διαβιβαστικό που ήρθε έχει εικασίες και νομικά άλματα. Γράφει επί λέξει ότι ουτε καν αποπειράθηκα κάποια πράνομη πράξη. Παρόλα αυτά ζητάω άρση ασυλίας, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Στις φιλελεύθερες δημοκρατίες δεν υπάρχει έννοια της συλλογικής ευθύνης, μακριά από τσουβαλιάσματα»

Διαβάστε επίσης